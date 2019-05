Inside the 2019 NBC Upfront Portrait Studio, Where Julianne Hough, the This Is Us Cast & More Took the Cutest Pics The network's stars were in N.Y.C. to talk up the latest seasons of their shows The network's stars were in N.Y.C. to talk up the latest seasons of their shows More Ben Trivett By Yaya DaCosta Maarten de Boer/NBCUniversal Terry Crews Maarten de Boer/NBCUniversal Lauren Ash & Nico Santos Maarten de Boer/NBCUniversal Russell Hornsby, Michael Imperioli & Arielle Kebbel Maarten de Boer/NBCUniversal Melissa Roxburgh & Josh Dallas Maarten de Boer/NBCUniversal Mariska Hargitay Maarten de Boer/NBCUniversal Skylar Astin, Jane Levy & Mary Steenburgen Maarten de Boer/NBCUniversal Shane McAnally & Ester Dean Maarten de Boer/NBCUniversal Kenan Thompson Maarten de Boer/NBCUniversal Steven Weber, Fran Drescher, Abby Elliott & Adam Pally Maarten de Boer/NBCUniversal Retta & Christina Hendricks Maarten de Boer/NBCUniversal J. August Richards, Sarah Wayne Callies & Michael O' Neill Maarten de Boer/NBCUniversal Tracy Spiridakos, LaRoyce Hawkins & Jesse Lee Soffer Maarten de Boer/NBCUniversal Oliver Platt & S. Epatha Merkerson Maarten de Boer/NBCUniversal Stephanie Beatriz & Melissa Fumero Maarten de Boer/NBCUniversal Amanda Seales Maarten de Boer/NBCUniversal James Spader Maarten de Boer/NBCUniversal Julianne Hough Maarten de Boer/NBCUniversal Howie Mandel Maarten de Boer/NBCUniversal Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley, Chrissy Metz, Milo Ventimiglia & Mandy Moore Maarten de Boer/NBCUniversal Anna Camp & Bradley Whitford Maarten de Boer/NBCUniversal Ryan Eggold, Janet Montgomery & Freema Agyeman Maarten de Boer/NBCUniversal Kal Penn Maarten de Boer/NBCUniversal Jimmy Smits Maarten de Boer/NBCUniversal Akbar Gbaja-Biamila, Matt Iseman & Zuri Hall Maarten de Boer/NBCUniversal 1 of 25 Advertisement 1 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Yaya DaCosta of Chicago Med 2 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Terry Crews of Brooklyn Nine-Nine 3 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Lauren Ash & Nico Santos of Superstore 4 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Russell Hornsby, Michael Imperioli & Arielle Kebbel of Lincoln 5 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Melissa Roxburgh & Josh Dallas of Manifest 6 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Mariska Hargitay of Law & Order: Special Victims Unit 7 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Skylar Astin, Jane Levy & Mary Steenburgen of Zoey’s Extraordinary Playlist 8 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Shane McAnally & Ester Dean of Songland 9 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Kenan Thompson of The Kenan Show 10 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Steven Weber, Fran Drescher, Abby Elliott & Adam Pally of Indebted 11 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Retta & Christina Hendricks of Good Girls 12 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal J. August Richards, Sarah Wayne Callies & Michael O' Neill of Council of Dads 13 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Tracy Spiridakos, LaRoyce Hawkins & Jesse Lee Soffer of Chicago P.D. 14 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Oliver Platt & S. Epatha Merkerson of Chicago Med 15 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Stephanie Beatriz & Melissa Fumero of Brooklyn Nine-Nine 16 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Amanda Seales of Bring the Funny 17 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal James Spader of The Blacklist 18 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Julianne Hough of America’s Got Talent 19 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Howie Mandel of America’s Got Talent 20 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley, Chrissy Metz, Milo Ventimiglia & Mandy Moore of This Is Us 21 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Anna Camp & Bradley Whitford of Perfect Harmony 22 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Ryan Eggold, Janet Montgomery & Freema Agyeman of New Amsterdam 23 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Kal Penn of Sunnyside 24 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Jimmy Smits of Bluff City Law 25 of 25 Maarten de Boer/NBCUniversal Akbar Gbaja-Biamila, Matt Iseman & Zuri Hall of American Ninja Warrior You May Like Advertisement Read More Stay in the Know Subscribe to PEOPLE’s newsletters so you never miss out on a must-read story Sign up Now Advertisement EDIT POST

