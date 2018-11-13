14 Couples Who Found Romance in the Dancing with the Stars Ballroom

ALAN BERSTEN & ALEXIS REN
ABC
PETA MURGATROYD & MAKSIM CHMERKOVSKIY
Monica Schipper/Getty
VAL CHMERKOVSKIY & JENNA JOHNSON
Jenna Johnson/Instagram
KYM JOHNSON & ROBERT HERJAVEC
Jason LaVeris/FilmMagic
EMMA SLATER & SASHA FARBER
Jonathan Leibson/FilmMagic
AMBER ROSE & VAL CHMERKOVSKIY
Amber Rose/Instagram
MARIO LOPEZ & KARINA SMIRNOFF
Steve Granitz/WireImage
MAKSIM CHMERKOVSKIY & KARINA SMIRNOFF
Bruce Glikas/FilmMagic
VAL CHMERKOVSKIY & JANEL PARRISH
Craig Sjodin/ABC
MARK BALLAS & SABRINA BRYAN
Carol Kaelson/ABC
DEREK HOUGH & SHANNON ELIZABETH
Christopher Polk/WireImage
SHAWN JOHNSON & MARK BALLAS
George Napolitano/WireImage
CHERYL BURKE & CHAD OCHOCINCO
Jerritt Clark/Getty
JAMES MASLOW & PETA MURGATROYD
Jason LaVeris/FilmMagic
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