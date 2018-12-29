BETHENNY FRANKEL VS. CAROLE RADZIWILL
Charles Sykes/Bravo
KELLY DODD VS. VICKI GUNVALSON
Bravo
LEEANNE LOCKEN VS. BRANDI REDMOND
Bravo
KIM ZOLCIAK-BIERMANN VS. NENE LEAKES
Bravo
SIGGY FLICKER VS. EVERYBODY
John Parra/Bravo/NBCU Photo Bank/Getty
MONIQUE SAMUELS VS. ASHLEY DARBY
Larry French/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty
CAMILLE GRAMMER VS. DORIT KEMSLEY
Paul Archuleta/FilmMagic; Steve Zak Photography/Getty
SHANNON BEADOR VS. EVERYONE
Bravo
JOE GORGA VS. TERESA GIUDICE
Bravo
EMILY SIMPSON VS. KELLY DODD
Bravo
KIM ZOLCIAK-BIERMANN VS. KENYA MOORE
Rob Kim/Getty Images; Jason LaVeris/FilmMagic
TERESA GIUDICE VS. MELISSA GORGA (AND JACKIE GOLDSCHNEIDER)
Bravo
KAREN HUGER VS. GIZELLE BRYANT
Charles Sykes/Bravo
DANIELLE STAUB VS. MARGARET JOSEPHS
Bravo
LISA VANDERPUMP VS. EVERYONE
David Livingston/Getty Images
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