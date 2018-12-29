The Biggest Real Housewives Blowups of 2018

Bethenny vs. Carole. NeNe vs. Kim. Lisa Vanderpump vs. everyone! Here are the top Housewives battles of the year:

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Dave Quinn
December 29, 2018 09:00 AM
<p>They used to be best friends, but <a href="https://people.com/tag/bethenny-frankel">Bethenny Frankel</a> and <a href="https://people.com/tag/carole-radziwill">Carole Radziwill</a>&#8216;s once close friendship unraveled at the seams during&nbsp;<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-new-york-city"><em>The Real Housewives of New York City</em></a>&#8216;s 10th season. <a href="https://people.com/tv/bethenny-frankel-carole-radziwill-final-moments-killed-their-friendship/">Miscommunications caused a wedge in the beginning</a> but watching the show back and seeing what they said in their confessional interviews made their rift irreparable. After hashing it out on the reunion, Frankel laughed off host Andy Cohen&#8217;s suggestions of a reconciliation, telling him, &#8220;Don&rsquo;t bother.&#8221;&nbsp;Radziwill exited the show soon thereafter.&nbsp;</p>
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BETHENNY FRANKEL VS. CAROLE RADZIWILL

They used to be best friends, but Bethenny Frankel and Carole Radziwill‘s once close friendship unraveled at the seams during The Real Housewives of New York City‘s 10th season. Miscommunications caused a wedge in the beginning but watching the show back and seeing what they said in their confessional interviews made their rift irreparable. After hashing it out on the reunion, Frankel laughed off host Andy Cohen’s suggestions of a reconciliation, telling him, “Don’t bother.” Radziwill exited the show soon thereafter. 

Charles Sykes/Bravo
<p><a href="https://people.com/tag/vicki-gunvalson">Vicki Gunvalson</a> found herself on pal <a href="https://people.com/tag/kelly-dodd">Kelly Dodd</a>&#8216;s bad side on season 13 of <em><a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-orange-county">The Real Housewives of Orange County</a>, </em>when Dodd learned Gunvalson had sneakily helped introduce&nbsp;<a href="https://people.com/tv/rhoc-kelly-dodd-vicki-gunvalson-fight-michael-dodd-new-girlfriend/">Dodd&rsquo;s ex-husband to his new girlfriend</a>&nbsp;&mdash; and gone on a few double dates with them. &#8220;You&rsquo;re my friend,&#8221; Dodd told Gunvalson on the show. &#8220;You hooked up Michael and you didn&rsquo;t tell me? &hellip; You&rsquo;ve gone out with them a couple times? And you never told me? Why would you not tell me?&#8221; Things went from bad to worse on the reunion, when <a href="https://people.com/tv/rhoc-kelly-dodd-responds-to-drug-allegations/">Gunvalson suggested Dodd does cocaine</a> (an accusation she denies). According to social media, they haven&#8217;t spoken since.&nbsp;</p>
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KELLY DODD VS. VICKI GUNVALSON

Vicki Gunvalson found herself on pal Kelly Dodd‘s bad side on season 13 of The Real Housewives of Orange County, when Dodd learned Gunvalson had sneakily helped introduce Dodd’s ex-husband to his new girlfriend — and gone on a few double dates with them. “You’re my friend,” Dodd told Gunvalson on the show. “You hooked up Michael and you didn’t tell me? … You’ve gone out with them a couple times? And you never told me? Why would you not tell me?” Things went from bad to worse on the reunion, when Gunvalson suggested Dodd does cocaine (an accusation she denies). According to social media, they haven’t spoken since. 

Bravo
<p>No one expected <a href="https://people.com/tag/leeanne-locken">LeeAnne Locken</a> and <a href="https://people.com/tag/brandi-redmond">Brandi Redmond</a> to be close again, what with their quick friendship ending last year in&nbsp;<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-dallas"><em>The Real Housewives of Dallas</em></a>&#8216;s second season. So it wasn&#8217;t much of a surprise that the two came to blows again in season 3, when months of tension boiled over at a college-themed costume party. &#8220;Do you think that you&rsquo;re better than the rest of us?&#8221; Redmond shouted at Locken. &#8220;That&rsquo;s y<em>our</em>&nbsp;problem,&rdquo; Locken barked back, tapping her finger on Redmond&rsquo;s chest. Looks like Redmond won&#8217;t be invited to Locken&#8217;s wedding!</p>
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LEEANNE LOCKEN VS. BRANDI REDMOND

No one expected LeeAnne Locken and Brandi Redmond to be close again, what with their quick friendship ending last year in The Real Housewives of Dallas‘s second season. So it wasn’t much of a surprise that the two came to blows again in season 3, when months of tension boiled over at a college-themed costume party. “Do you think that you’re better than the rest of us?” Redmond shouted at Locken. “That’s your problem,” Locken barked back, tapping her finger on Redmond’s chest. Looks like Redmond won’t be invited to Locken’s wedding!

Bravo
<p><a href="https://people.com/tag/nene-leakes">NeNe Leakes</a> and <a href="https://people.com/tag/kim-zolciak-biermann">Kim Zolciak-Biermann</a> began their reality TV careers together as original cast members (and friends) on&nbsp;<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-atlanta"><em>Real Housewives of Atlanta</em></a>&nbsp;when it premiered in 2008. And for its 10th anniversary season, they both returned to the show &mdash; and promptly launched into all-out war. It started when&nbsp;Leakes slammed Zolciak-Biermann for using her many health ailments as excuses, an insult that lead&nbsp;<a href="https://people.com/tv/rhoa-finale-kim-zolciak-biermann-reacts-to-nene-leakes-roach-themed-halloween-costume/">Zolciak-Biermann to call Leakes &ldquo;sick and disgusting&rdquo;</a>&nbsp;for living in a &#8220;roach nest&#8221; (a term many of the&nbsp;<em>RHOA</em> cast felt was racist for its cultural implications of impoverished black women living in the projects). In the wake of #RoachGate, as it was come to be known, Leakes and Zolciak-Biermann traded insults and legal threats. In the end, time seemed to settle their anger, but both agreed at the reunion they would never be friends again.&nbsp;&nbsp;</p>
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KIM ZOLCIAK-BIERMANN VS. NENE LEAKES

NeNe Leakes and Kim Zolciak-Biermann began their reality TV careers together as original cast members (and friends) on Real Housewives of Atlanta when it premiered in 2008. And for its 10th anniversary season, they both returned to the show — and promptly launched into all-out war. It started when Leakes slammed Zolciak-Biermann for using her many health ailments as excuses, an insult that lead Zolciak-Biermann to call Leakes “sick and disgusting” for living in a “roach nest” (a term many of the RHOA cast felt was racist for its cultural implications of impoverished black women living in the projects). In the wake of #RoachGate, as it was come to be known, Leakes and Zolciak-Biermann traded insults and legal threats. In the end, time seemed to settle their anger, but both agreed at the reunion they would never be friends again.  

Bravo
<p>Siggy Flicker could not seem to find her footing on the eighth season of&nbsp;<em>The Real Housewives of New Jersey, </em>which <a href="https://people.com/tv/rhonj-season-8-reunion-trailer-exclusive/">aired its final episodes at the top of the year</a>. She began by taking the whole cast to Boca Raton, Florida, for <a href="https://people.com/tag/melissa-gorga">Melissa Gorga</a>&#8216;s birthday. But when Gorga and sister-in-law <a href="https://people.com/tag/teresa-giudice">Teresa Giudice</a> got into a playful cake fight, Flicker was hurt and couldn&#8217;t ever seem to get past it. It didn&#8217;t help that newcomer <a href="https://people.com/tag/margaret-josephs">Margaret Josephs</a>, whom Flicker brought onto the show, didn&#8217;t have her back. For the rest of the season, the two were at each other&#8217;s throats. Before the show had even stopped airing, Flicker announced her departure &mdash; saying, &#8220;<a href="https://people.com/tv/siggy-flicker-leaving-real-housewives-new-jersey/">I want to focus on my beautiful family, my growing business and some exciting new projects</a>.&#8221;</p>
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SIGGY FLICKER VS. EVERYBODY

Siggy Flicker could not seem to find her footing on the eighth season of The Real Housewives of New Jersey, which aired its final episodes at the top of the year. She began by taking the whole cast to Boca Raton, Florida, for Melissa Gorga‘s birthday. But when Gorga and sister-in-law Teresa Giudice got into a playful cake fight, Flicker was hurt and couldn’t ever seem to get past it. It didn’t help that newcomer Margaret Josephs, whom Flicker brought onto the show, didn’t have her back. For the rest of the season, the two were at each other’s throats. Before the show had even stopped airing, Flicker announced her departure — saying, “I want to focus on my beautiful family, my growing business and some exciting new projects.”

John Parra/Bravo/NBCU Photo Bank/Getty
<p><a href="https://people.com/tag/monique-samuels">Monique Samuels</a> had the scare of her life when she fell&nbsp;asleep at the wheel of her car, blocks away from her home. Lucky for the <a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-potomac"><em>Real Housewives of Potomac</em></a> star, she&nbsp;woke up just in time avoid a head-on collision with a tree. But her&nbsp;frightening moment turned even more dramatic when days later, pal <a href="https://people.com/tag/ashley-darby">Ashley Darby</a> told their cast that <a href="https://people.com/tv/monique-samuels-denies-drinking-problem-after-car-crash-exclusive/">Samuels had consumed &ldquo;four martinis&rdquo; at a lunch before getting into the vehicle</a>. The accusation, which Samuels denied, put a rift in their friendship that lasted all season.&nbsp;</p>
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MONIQUE SAMUELS VS. ASHLEY DARBY

Monique Samuels had the scare of her life when she fell asleep at the wheel of her car, blocks away from her home. Lucky for the Real Housewives of Potomac star, she woke up just in time avoid a head-on collision with a tree. But her frightening moment turned even more dramatic when days later, pal Ashley Darby told their cast that Samuels had consumed “four martinis” at a lunch before getting into the vehicle. The accusation, which Samuels denied, put a rift in their friendship that lasted all season. 

Larry French/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty
<p><a href="https://people.com/tag/dorit-kemsley">Dorit Kemsley</a> kicked off 2018 on the wrong foot with <a href="https://people.com/tag/camille-grammer">Camille Grammer</a>. In a season 8 episode of&nbsp;<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-beverly-hills"><em>The Real Housewives of Beverly Hills</em></a>, Grammer attempted to&nbsp; introduce&nbsp;<a href="https://people.com/tv/camille-grammer-nervous-getting-married-after-kelsey-divorce/">boyfriend (and now husband)&nbsp;David C. Meyer</a>&nbsp;to her cast. But Kemsley, who admitted to consuming a little too much alcohol, began rambling about inappropriate things &mdash; calling Grammer &#8220;a stupid c&mdash;&#8221; at one point.&nbsp;The comment didn&rsquo;t sit well with Grammer.&nbsp;&ldquo;I was very embarrassed and I was humiliated,&rdquo; Grammer said. &#8220;It&#8217;s just a nasty word.&#8221; Grammer then hurled a few words of her own towards Kemsley. &#8220;Dorit&rsquo;s a bit self-absorbed, if not a lot, and a bottomless pit of b&mdash;&mdash;,&#8221; she said. The two eventually made nice.&nbsp;</p>
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CAMILLE GRAMMER VS. DORIT KEMSLEY

Dorit Kemsley kicked off 2018 on the wrong foot with Camille Grammer. In a season 8 episode of The Real Housewives of Beverly Hills, Grammer attempted to  introduce boyfriend (and now husband) David C. Meyer to her cast. But Kemsley, who admitted to consuming a little too much alcohol, began rambling about inappropriate things — calling Grammer “a stupid c—” at one point. The comment didn’t sit well with Grammer. “I was very embarrassed and I was humiliated,” Grammer said. “It’s just a nasty word.” Grammer then hurled a few words of her own towards Kemsley. “Dorit’s a bit self-absorbed, if not a lot, and a bottomless pit of b——,” she said. The two eventually made nice. 

Paul Archuleta/FilmMagic; Steve Zak Photography/Getty
<p>Season 13 of&nbsp;<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-orange-county"><em>The Real Housewives of Orange County</em></a> found <a href="https://people.com/tag/shannon-beador">Shannon Beador</a> once again in the hot seat as her cast mates confronted her about the ways in which she was coping with her contentous divorce. It all came to a head during a cast trip to Jamacia, where they staged what Beador called &#8220;a goddamn f&mdash;&mdash; straight-jacket intervention.&#8221; Balking back at suggestions that she should take medication and storming away from producer&#8217;s cameras, Beador said she felt &#8220;blindsided&#8221; by the scene. Best friend <a href="https://people.com/tag/tamra-barney">Tamra Judge</a> was equally as mad. &#8220;Stop screaming for one f&mdash;&mdash; time in your life and listen,&#8221; she lamented. After a day to herself, Beador calmed down and apologized. She and Judge really would later patch things up at the reunion.&nbsp;</p>
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SHANNON BEADOR VS. EVERYONE

Season 13 of The Real Housewives of Orange County found Shannon Beador once again in the hot seat as her cast mates confronted her about the ways in which she was coping with her contentous divorce. It all came to a head during a cast trip to Jamacia, where they staged what Beador called “a goddamn f—— straight-jacket intervention.” Balking back at suggestions that she should take medication and storming away from producer’s cameras, Beador said she felt “blindsided” by the scene. Best friend Tamra Judge was equally as mad. “Stop screaming for one f—— time in your life and listen,” she lamented. After a day to herself, Beador calmed down and apologized. She and Judge really would later patch things up at the reunion. 

Bravo
<p>The<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-new-jersey"><em> Real Housewives of New Jersey</em></a>&#8216;s brother/sister duo <a href="https://people.com/tag/joe-gorga">Joe Gorga</a> and&nbsp;<a href="https://people.com/tag/teresa-giudice">Teresa Giudice</a> have had a history of arguments dating back to season 3, when Joe&rsquo;s wife <a href="https://people.com/tag/melissa-gorga">Melissa Gorga</a> joined as a full-time Housewife. At the height of it, the family feud caused chaos at Christenings and a physical brawl involving Joe Giudice, Teresa&rsquo;s husband. And though things have settled over the last few years, there was trouble again in season 9 when Teresa complained that her brother wasn&#8217;t spending enough time with their&nbsp;father&nbsp;Giacinto Gorga, who has been&nbsp;<a href="https://people.com/tv/antonia-gorga-mother-of-teresa-giudice-joe-gorga-dead-rhonj/">especially lonely after the death of his wife</a>. Eventually Joe agreed to pull back on work and make time for his dad, but not before he and his sister had a screaming match in her garage.&nbsp;</p>
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JOE GORGA VS. TERESA GIUDICE

The Real Housewives of New Jersey‘s brother/sister duo Joe Gorga and Teresa Giudice have had a history of arguments dating back to season 3, when Joe’s wife Melissa Gorga joined as a full-time Housewife. At the height of it, the family feud caused chaos at Christenings and a physical brawl involving Joe Giudice, Teresa’s husband. And though things have settled over the last few years, there was trouble again in season 9 when Teresa complained that her brother wasn’t spending enough time with their father Giacinto Gorga, who has been especially lonely after the death of his wife. Eventually Joe agreed to pull back on work and make time for his dad, but not before he and his sister had a screaming match in her garage. 

Bravo
<p>&#8220;You don&rsquo;t talk to my husband like that. &#8230; I&#8217;ll f&mdash;ing kill you.&#8221; That&#8217;s what <a href="https://people.com/tag/emily-simpson">Emily Simpson</a> screamed at <a href="https://people.com/tag/kelly-dodd">Kelly Dodd</a> on season 13 of&nbsp;<em><a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-orange-county">The Real Housewives of Orange County</a>.&nbsp;</em>The two were at a party where Simpson&#8217;s husband had gotten into a verbal battle with Dodd, who happily called him &#8220;a little bitch&#8221; and a &#8220;dork.&#8221; That set Simpson off. And though the their tension didn&#8217;t last long, with both apologizing the next day, it still remains one of the most quotable moments of the season.&nbsp;</p>
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EMILY SIMPSON VS. KELLY DODD

“You don’t talk to my husband like that. … I’ll f—ing kill you.” That’s what Emily Simpson screamed at Kelly Dodd on season 13 of The Real Housewives of Orange CountyThe two were at a party where Simpson’s husband had gotten into a verbal battle with Dodd, who happily called him “a little bitch” and a “dork.” That set Simpson off. And though the their tension didn’t last long, with both apologizing the next day, it still remains one of the most quotable moments of the season. 

Bravo
<p>In her first episode back on&nbsp;<em><a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-atlanta">The Real Housewives of Atlanta</a>&#8216;s </em>10th season,&nbsp;<a href="https://people.com/tag/kim-zolciak-biermann">Kim Zolciak-Biermann</a>&nbsp;had to be physically held back from fighting&nbsp;<a href="https://people.com/tag/kenya-moore">Kenya Moore</a>&nbsp;after the former Miss USA claimed the mother of six was &ldquo;pimping&rdquo; out her daughter&nbsp;<a href="https://people.com/tag/brielle-biermann">Brielle Biermann</a>. &#8220;Let me tell you something bitch,&#8221; Kim screamed as she charged Moore, who quickly responded, &#8220;Let me tell&nbsp;<em>you</em>&nbsp;something, bitch.&#8221; The two didn&#8217;t come to physical blows, but their feud continued even through the reunion. Neither returned to the show for its 11th season.&nbsp;&nbsp;</p>
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KIM ZOLCIAK-BIERMANN VS. KENYA MOORE

In her first episode back on The Real Housewives of Atlanta‘s 10th season, Kim Zolciak-Biermann had to be physically held back from fighting Kenya Moore after the former Miss USA claimed the mother of six was “pimping” out her daughter Brielle Biermann. “Let me tell you something bitch,” Kim screamed as she charged Moore, who quickly responded, “Let me tell you something, bitch.” The two didn’t come to physical blows, but their feud continued even through the reunion. Neither returned to the show for its 11th season.  

Rob Kim/Getty Images; Jason LaVeris/FilmMagic
<p><a href="https://people.com/tag/teresa-giudice">Teresa Giudice</a>&#8216;s fight with her brother <a href="https://people.com/tag/joe-gorga">Joe Gorga</a> on season 9 of&nbsp;<a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-new-jersey"><em>The Real Housewives of New Jersey</em></a> carried over to her relationship with sister-in-law <a href="https://people.com/tag/melissa-gorga">Melissa Gorga</a> when Teresa suggested that Melissa should &#8220;control&#8221; her husband. That doesn&#8217;t sit well with Melissa, or her new friend <a href="https://people.com/tag/jackie-goldschneider">Jackie Goldschneider</a> &mdash; who, in one of the season&#8217;s biggest battles so far, wondered if Teresa could &#8220;control&#8221; her incarcerated husband, Joe Giudice. After Teresa made up with Joe, she turned her anger on Jackie. Their argument is still ongoing, so it remains to be seen how these three will work it out.&nbsp;</p>
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TERESA GIUDICE VS. MELISSA GORGA (AND JACKIE GOLDSCHNEIDER)

Teresa Giudice‘s fight with her brother Joe Gorga on season 9 of The Real Housewives of New Jersey carried over to her relationship with sister-in-law Melissa Gorga when Teresa suggested that Melissa should “control” her husband. That doesn’t sit well with Melissa, or her new friend Jackie Goldschneider — who, in one of the season’s biggest battles so far, wondered if Teresa could “control” her incarcerated husband, Joe Giudice. After Teresa made up with Joe, she turned her anger on Jackie. Their argument is still ongoing, so it remains to be seen how these three will work it out. 

Bravo
<p><a href="https://people.com/tag/real-housewives-of-potomac"><em>The Real Housewives of Potomac</em></a>&#8216;s <a href="https://people.com/tag/karen-huger">Karen Huger</a> and <a href="https://people.com/tag/gizelle-bryant">Gizelle Bryant</a> have had their fair share of fights on the show. But in season 3, Bryant crossed the line when she <a href="https://people.com/tv/rhop-karen-huger-tax-problems-exclusive/">made jokes at the expense of Huger&#8217;s finances</a>. &#8220;You have not been a very good friend, Gizelle,&#8221; Huger said at the reunion. &#8220;You do not allow me to be,&#8221; Bryant shot back. In the end, Bryant was there for Huger after the death of both of her parents &mdash; calling Huger, &#8220;one of the strongest women I know.&#8221;&nbsp;</p>
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KAREN HUGER VS. GIZELLE BRYANT

The Real Housewives of Potomac‘s Karen Huger and Gizelle Bryant have had their fair share of fights on the show. But in season 3, Bryant crossed the line when she made jokes at the expense of Huger’s finances. “You have not been a very good friend, Gizelle,” Huger said at the reunion. “You do not allow me to be,” Bryant shot back. In the end, Bryant was there for Huger after the death of both of her parents — calling Huger, “one of the strongest women I know.” 

Charles Sykes/Bravo
<p><a href="https://people.com/tag/danielle-staub">Danielle Staub</a> isn&#8217;t one to back down from a fight. But she certainly calmed down when her bridesmaid <a href="https://people.com/tag/margaret-josephs">Margaret Josephs</a> snapped back at Staub&#8217;s claims that she hadn&#8217;t done enough for her upcoming wedding. &#8220;You&#8217;re a f&mdash;ing bridezilla, and you&rsquo;re being an a&ndash;hole,&#8221; Josephs said. &#8220;I don&rsquo;t think Meghan Markle was this demanding!&#8221;&nbsp;Seeing she was upset, Staub apologized: &#8220;I don&rsquo;t know who to take it out on,&#8221; she said, crying. &#8220;You know that. I don&rsquo;t know why.&#8221; They made up fast, but it&#8217;s likely not going to last. Since filming, the two haven&#8217;t been speaking.&nbsp;</p>
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DANIELLE STAUB VS. MARGARET JOSEPHS

Danielle Staub isn’t one to back down from a fight. But she certainly calmed down when her bridesmaid Margaret Josephs snapped back at Staub’s claims that she hadn’t done enough for her upcoming wedding. “You’re a f—ing bridezilla, and you’re being an a–hole,” Josephs said. “I don’t think Meghan Markle was this demanding!” Seeing she was upset, Staub apologized: “I don’t know who to take it out on,” she said, crying. “You know that. I don’t know why.” They made up fast, but it’s likely not going to last. Since filming, the two haven’t been speaking. 

Bravo
<p>Okay, so this is one we haven&#8217;t seen play out in its entirety yet. But in <a href="https://people.com/tv/rhobh-season-9-trailer-exclusive/">the&nbsp;<em>Real Housewives of Beverly Hills&nbsp;</em>trailer</a> for its upcoming ninth season &mdash; which PEOPLE premiered exclusively in December &mdash; O.G. Housewife <a href="https://people.com/tag/lisa-vanderpump">Lisa Vanderpump</a> <a href="https://people.com/tv/dorit-kemsley-lisa-vanderpump-rescue-dog-drama/">seemed to be on the outs with most of her cast</a>, including pals <a href="https://people.com/tag/dorit-kemsley">Dorit Kemsley</a>, <a href="https://people.com/tag/kyle-richards">Kyle Richards</a> and <a href="https://people.com/tag/teddi-mellencamp-arroyave">Teddi Mellencamp Arroyave</a>. &#8220;They&rsquo;re all trying to make me feel like a terrible person,&#8221; lamented Vanderpump in the trailer. Fans will have to wait until February to see it go down but Bravo promises &#8220;the real story is even more crazy, epic, unbelievable, and shocking&#8221; as its been reported.</p>
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LISA VANDERPUMP VS. EVERYONE

Okay, so this is one we haven’t seen play out in its entirety yet. But in the Real Housewives of Beverly Hills trailer for its upcoming ninth season — which PEOPLE premiered exclusively in December — O.G. Housewife Lisa Vanderpump seemed to be on the outs with most of her cast, including pals Dorit Kemsley, Kyle Richards and Teddi Mellencamp Arroyave. “They’re all trying to make me feel like a terrible person,” lamented Vanderpump in the trailer. Fans will have to wait until February to see it go down but Bravo promises “the real story is even more crazy, epic, unbelievable, and shocking” as its been reported.

David Livingston/Getty Images
1 of 15

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1 of 15 Charles Sykes/Bravo

BETHENNY FRANKEL VS. CAROLE RADZIWILL

They used to be best friends, but Bethenny Frankel and Carole Radziwill‘s once close friendship unraveled at the seams during The Real Housewives of New York City‘s 10th season. Miscommunications caused a wedge in the beginning but watching the show back and seeing what they said in their confessional interviews made their rift irreparable. After hashing it out on the reunion, Frankel laughed off host Andy Cohen’s suggestions of a reconciliation, telling him, “Don’t bother.” Radziwill exited the show soon thereafter. 

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2 of 15 Bravo

KELLY DODD VS. VICKI GUNVALSON

Vicki Gunvalson found herself on pal Kelly Dodd‘s bad side on season 13 of The Real Housewives of Orange County, when Dodd learned Gunvalson had sneakily helped introduce Dodd’s ex-husband to his new girlfriend — and gone on a few double dates with them. “You’re my friend,” Dodd told Gunvalson on the show. “You hooked up Michael and you didn’t tell me? … You’ve gone out with them a couple times? And you never told me? Why would you not tell me?” Things went from bad to worse on the reunion, when Gunvalson suggested Dodd does cocaine (an accusation she denies). According to social media, they haven’t spoken since. 

3 of 15 Bravo

LEEANNE LOCKEN VS. BRANDI REDMOND

No one expected LeeAnne Locken and Brandi Redmond to be close again, what with their quick friendship ending last year in The Real Housewives of Dallas‘s second season. So it wasn’t much of a surprise that the two came to blows again in season 3, when months of tension boiled over at a college-themed costume party. “Do you think that you’re better than the rest of us?” Redmond shouted at Locken. “That’s your problem,” Locken barked back, tapping her finger on Redmond’s chest. Looks like Redmond won’t be invited to Locken’s wedding!

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4 of 15 Bravo

KIM ZOLCIAK-BIERMANN VS. NENE LEAKES

NeNe Leakes and Kim Zolciak-Biermann began their reality TV careers together as original cast members (and friends) on Real Housewives of Atlanta when it premiered in 2008. And for its 10th anniversary season, they both returned to the show — and promptly launched into all-out war. It started when Leakes slammed Zolciak-Biermann for using her many health ailments as excuses, an insult that lead Zolciak-Biermann to call Leakes “sick and disgusting” for living in a “roach nest” (a term many of the RHOA cast felt was racist for its cultural implications of impoverished black women living in the projects). In the wake of #RoachGate, as it was come to be known, Leakes and Zolciak-Biermann traded insults and legal threats. In the end, time seemed to settle their anger, but both agreed at the reunion they would never be friends again.  

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5 of 15 John Parra/Bravo/NBCU Photo Bank/Getty

SIGGY FLICKER VS. EVERYBODY

Siggy Flicker could not seem to find her footing on the eighth season of The Real Housewives of New Jersey, which aired its final episodes at the top of the year. She began by taking the whole cast to Boca Raton, Florida, for Melissa Gorga‘s birthday. But when Gorga and sister-in-law Teresa Giudice got into a playful cake fight, Flicker was hurt and couldn’t ever seem to get past it. It didn’t help that newcomer Margaret Josephs, whom Flicker brought onto the show, didn’t have her back. For the rest of the season, the two were at each other’s throats. Before the show had even stopped airing, Flicker announced her departure — saying, “I want to focus on my beautiful family, my growing business and some exciting new projects.”

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6 of 15 Larry French/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty

MONIQUE SAMUELS VS. ASHLEY DARBY

Monique Samuels had the scare of her life when she fell asleep at the wheel of her car, blocks away from her home. Lucky for the Real Housewives of Potomac star, she woke up just in time avoid a head-on collision with a tree. But her frightening moment turned even more dramatic when days later, pal Ashley Darby told their cast that Samuels had consumed “four martinis” at a lunch before getting into the vehicle. The accusation, which Samuels denied, put a rift in their friendship that lasted all season. 

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7 of 15 Paul Archuleta/FilmMagic; Steve Zak Photography/Getty

CAMILLE GRAMMER VS. DORIT KEMSLEY

Dorit Kemsley kicked off 2018 on the wrong foot with Camille Grammer. In a season 8 episode of The Real Housewives of Beverly Hills, Grammer attempted to  introduce boyfriend (and now husband) David C. Meyer to her cast. But Kemsley, who admitted to consuming a little too much alcohol, began rambling about inappropriate things — calling Grammer “a stupid c—” at one point. The comment didn’t sit well with Grammer. “I was very embarrassed and I was humiliated,” Grammer said. “It’s just a nasty word.” Grammer then hurled a few words of her own towards Kemsley. “Dorit’s a bit self-absorbed, if not a lot, and a bottomless pit of b——,” she said. The two eventually made nice. 

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8 of 15 Bravo

SHANNON BEADOR VS. EVERYONE

Season 13 of The Real Housewives of Orange County found Shannon Beador once again in the hot seat as her cast mates confronted her about the ways in which she was coping with her contentous divorce. It all came to a head during a cast trip to Jamacia, where they staged what Beador called “a goddamn f—— straight-jacket intervention.” Balking back at suggestions that she should take medication and storming away from producer’s cameras, Beador said she felt “blindsided” by the scene. Best friend Tamra Judge was equally as mad. “Stop screaming for one f—— time in your life and listen,” she lamented. After a day to herself, Beador calmed down and apologized. She and Judge really would later patch things up at the reunion. 

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9 of 15 Bravo

JOE GORGA VS. TERESA GIUDICE

The Real Housewives of New Jersey‘s brother/sister duo Joe Gorga and Teresa Giudice have had a history of arguments dating back to season 3, when Joe’s wife Melissa Gorga joined as a full-time Housewife. At the height of it, the family feud caused chaos at Christenings and a physical brawl involving Joe Giudice, Teresa’s husband. And though things have settled over the last few years, there was trouble again in season 9 when Teresa complained that her brother wasn’t spending enough time with their father Giacinto Gorga, who has been especially lonely after the death of his wife. Eventually Joe agreed to pull back on work and make time for his dad, but not before he and his sister had a screaming match in her garage. 

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10 of 15 Bravo

EMILY SIMPSON VS. KELLY DODD

“You don’t talk to my husband like that. … I’ll f—ing kill you.” That’s what Emily Simpson screamed at Kelly Dodd on season 13 of The Real Housewives of Orange CountyThe two were at a party where Simpson’s husband had gotten into a verbal battle with Dodd, who happily called him “a little bitch” and a “dork.” That set Simpson off. And though the their tension didn’t last long, with both apologizing the next day, it still remains one of the most quotable moments of the season. 

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11 of 15 Rob Kim/Getty Images; Jason LaVeris/FilmMagic

KIM ZOLCIAK-BIERMANN VS. KENYA MOORE

In her first episode back on The Real Housewives of Atlanta‘s 10th season, Kim Zolciak-Biermann had to be physically held back from fighting Kenya Moore after the former Miss USA claimed the mother of six was “pimping” out her daughter Brielle Biermann. “Let me tell you something bitch,” Kim screamed as she charged Moore, who quickly responded, “Let me tell you something, bitch.” The two didn’t come to physical blows, but their feud continued even through the reunion. Neither returned to the show for its 11th season.  

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12 of 15 Bravo

TERESA GIUDICE VS. MELISSA GORGA (AND JACKIE GOLDSCHNEIDER)

Teresa Giudice‘s fight with her brother Joe Gorga on season 9 of The Real Housewives of New Jersey carried over to her relationship with sister-in-law Melissa Gorga when Teresa suggested that Melissa should “control” her husband. That doesn’t sit well with Melissa, or her new friend Jackie Goldschneider — who, in one of the season’s biggest battles so far, wondered if Teresa could “control” her incarcerated husband, Joe Giudice. After Teresa made up with Joe, she turned her anger on Jackie. Their argument is still ongoing, so it remains to be seen how these three will work it out. 

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13 of 15 Charles Sykes/Bravo

KAREN HUGER VS. GIZELLE BRYANT

The Real Housewives of Potomac‘s Karen Huger and Gizelle Bryant have had their fair share of fights on the show. But in season 3, Bryant crossed the line when she made jokes at the expense of Huger’s finances. “You have not been a very good friend, Gizelle,” Huger said at the reunion. “You do not allow me to be,” Bryant shot back. In the end, Bryant was there for Huger after the death of both of her parents — calling Huger, “one of the strongest women I know.” 

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14 of 15 Bravo

DANIELLE STAUB VS. MARGARET JOSEPHS

Danielle Staub isn’t one to back down from a fight. But she certainly calmed down when her bridesmaid Margaret Josephs snapped back at Staub’s claims that she hadn’t done enough for her upcoming wedding. “You’re a f—ing bridezilla, and you’re being an a–hole,” Josephs said. “I don’t think Meghan Markle was this demanding!” Seeing she was upset, Staub apologized: “I don’t know who to take it out on,” she said, crying. “You know that. I don’t know why.” They made up fast, but it’s likely not going to last. Since filming, the two haven’t been speaking. 

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15 of 15 David Livingston/Getty Images

LISA VANDERPUMP VS. EVERYONE

Okay, so this is one we haven’t seen play out in its entirety yet. But in the Real Housewives of Beverly Hills trailer for its upcoming ninth season — which PEOPLE premiered exclusively in December — O.G. Housewife Lisa Vanderpump seemed to be on the outs with most of her cast, including pals Dorit Kemsley, Kyle Richards and Teddi Mellencamp Arroyave. “They’re all trying to make me feel like a terrible person,” lamented Vanderpump in the trailer. Fans will have to wait until February to see it go down but Bravo promises “the real story is even more crazy, epic, unbelievable, and shocking” as its been reported.

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