Macaulay Culkin
- Full Name
- Macaulay Macaulay Culkin Culkin
- Hometown
- New York City, New York
- culkamania
- incredibleculk
- Born
- 08/26/1980
- Age
- 41
FAQs
- How old was Macaulay Culkin in Home Alone?
Macaulay Culkin was 10 years old when he filmed Home Alone. He earned a Golden Globe nomination for the role at the age of 11.
- Who is Macaulay Culkin dating?
Macaulay Culkin is engaged to actress Brenda Song. The two began dating in 2017 and welcomed a son in 2021.
- How did Macaulay Culkin and Brenda Song meet?
Macaulay Culkin met Brenda Song on the set of the film, Changeland, which was released in 2019. They first became romantically linked in 2017.
- How many siblings does Macaulay Culkin have?
Macaulay Culkin has six siblings. His sister, Dakota, died sister, Dakota, died in a tragic traffic accident in 2008.