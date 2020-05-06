Macaulay Culkin

Macaulay Culkin is an American actor and musician. Hs rose to prominence as a child actor starring in the Home Alone franchise, for which he earned a Golden Globe nomination, as well as 1991's My Girl, 1993's The Nutcracker, and 1994's Richie Rich. He served as lead vocalist in the comedy rock band, The Pizza Underground, from 2013 to 2016.
Macaulay Culkin
Full Name
Macaulay Macaulay Culkin Culkin
Hometown
New York City, New York
instagram
culkamania
twitter
incredibleculk
Born
08/26/1980
Age
41

FAQs

How old was Macaulay Culkin in Home Alone?

Macaulay Culkin was 10 years old when he filmed Home Alone. He earned a Golden Globe nomination for the role at the age of 11.

Who is Macaulay Culkin dating?

Macaulay Culkin is engaged to actress Brenda Song. The two began dating in 2017 and welcomed a son in 2021.

How did Macaulay Culkin and Brenda Song meet?

Macaulay Culkin met Brenda Song on the set of the film, Changeland, which was released in 2019. They first became romantically linked in 2017.

How many siblings does Macaulay Culkin have?

Macaulay Culkin has six siblings. His sister, Dakota, died sister, Dakota, died in a tragic traffic accident in 2008.

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