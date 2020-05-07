Kendra Wilkinson
- Full Name
- Kendra Leigh Wilkinson
- Hometown
- San Diego, CA
- KendraWilkinson
- kendrawilkinson
- Born
- 06/12/1985
- Age
- 36
FAQs
- Who is Kendra Wilkinson married to?
Kendra Wilkinson is not currently married. She was previously married to former professional football player Hank Bassett from 2009 to 2018.
- How did Kendra Wilkinson meet Hank Bassett?
Kendra Wilkinson met ex-husband Hank Bassett at an annual Playboy golf tournament in 2008.
- How many kids does Kendra Wilkinson have?
Kendra Wilkinson has two kids: son Hank Jr. and daughter Alijah.