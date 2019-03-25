Meet the New Project Runway Contestants

Renee Hill — Philadelphia, Pennsylvania
Miller Mobley/Bravo
Venny Etienne — Dallas, Texas
Miller Mobley/Bravo
Tessa Clark — Greenville, Ohio
Miller Mobley/Bravo
Jamall Osterholm — Cranston, Rhode Island
Miller Mobley/Bravo
Kovid Kapoor — Brooklyn, New York
Miller Mobley/Bravo
Nadine Ralliford — Stone Mountain, Georgia
Miller Mobley/Bravo
Rakan Shams Aldeen — Homs, Syria
Miller Mobley/Bravo
Jhoan "Sebastian" Grey — Cali, Colombia
Miller Mobley/Bravo
Sonia Kasparian — Portland, Oregon
Miller Mobley/Bravo
Afa Ah Loo — Lotopa, Samoa
Miller Mobley/Bravo
Bishme Cromartie — Baltimore, Maryland
Miller Mobley/Bravo
Frankie Lewis — Louisville, Kentucky
Miller Mobley/Bravo
Gary "Garo Sparo" Spampinato — New York, New York
Miller Mobley/Bravo
Hester Sunshine — Santa Fe, New Mexico
Miller Mobley/Bravo
Lela Orr — Monroe, Louisiana
Miller Mobley/Bravo
Cavanagh Baker — Nashville, Tenessee
Miller Mobley/Bravo
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