Taylor! Miranda! Reba! The Most Memorable CMA Awards Style of All Time

Jeannie C. Riley, 1968
Bill Preston/The Tennessean
Johnny Cash, 1969
Banner Newspaper Archive/Nashville Public Library
Glen Campbell, 1973
Banner Newspaper Archive/Nashville Public Library
Willie Nelson, 1976
Banner Newspaper Archive/Nashville Public Library
Dolly Parton, 1978
Barbara Mandrell, 1981
Trisha Yearwood, 1991
Billy Ray Cyrus, 1992
Dean Dixon
Reba McIntire, 1993
Beth Gwinn/Retna Ltd.
Shania Twain, 1999
Mark Humphrey/AP
Keith Urban, 2001
TAMMIE ARROYO
Taylor Swift, 2007
Michael Loccisano/FilmMagic
Kacey Musgraves, 2014
Rick Diamond/Getty
Miranda Lambert, 2015
Frank Micelotta/PictureGroup
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