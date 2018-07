At an exhibition marking the centenary of the birth of Nelson Mandela in London, Meghan donned a blush pink sleeveless trench dress by Canadian label NONIE. She accessorized her sleek neutral look with matching pumps, stud earrings and a Mulberry clutch.

Get the Look!

Neiman Marcus Belted Suede Trench Vest, $87 (orig. $450); lastcall.com

Brooks Brothers Linen-Blend Trench Dress, $199 (orig. $398); brooksbrothers.com

Calvin Klein Sleeveless Trench Dress, $65 (orig. $129); saksoff5th.com

Kenneth Cole Women’s Riley Leather Pointed Toe Pumps, $150; bloomingdales.com

Steve Madden Daisie Pump, $63 (orig. $90); zappos.com

Ann Taylor Eryn Leather Pumps, $128; anntaylor.com

Sole Society Tam Vegan Front Flap Wristlet, $27 (orig. $55); solesociety.com

Diane Von Furstenberg Suede-paneled Leather Envelope Clutch, $149 (orig. $298); theoutnet.com