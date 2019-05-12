10 Daughters Tell PEOPLE How They're Celebrating Their Amazing Single Moms this Mother's Day

Kelly McCall; Delmar, New York
Kelly McCall
Lauren Munroe; Los Angeles, California
Lauren Munroe
Jenna Henson Preston; Malvern, Arkansas
Kara Holloman Wildlight Creative
Angela Poccia; New York, New York
Angela Poccia
Krystal Mak; San Francisco, California
Krystal Mak
Bianca Batten; New York, New York
Bianca Batten
Piera Pizzo; Los Angeles, California
Piera Pizzo
Arianna Zakrzewski; East Providence, Rhode Island
Arianna Zakrzewski
Helen Park; Oradell, New Jersey
Helen Park
Barbara Labowitz; New York, New York
Barbara Labowitz
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