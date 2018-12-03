How Far Did They Fall from the Tree? See How Celeb Kids Compare to Throwbacks of Their Parents

Check-out side-by-side comparisons of famous parents and their look-alike kids

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Lydia Price
December 03, 2018 06:49 AM
<p>The makeup mogul&#8217;s 10-month-old daughter looks just as cute in a tiny ponytail.</p>
pinterest
KYLIE JENNER & STORMI WEBSTER

The makeup mogul’s 10-month-old daughter looks just as cute in a tiny ponytail.

Kylie Jenner/Instagram
<p>&#8220;Miles inherited my love for lying on mustard colored blankets,&#8221; <a href="https://www.instagram.com/p/Bnpag4Ghz6u/">Legend joked</a> about his 6-month-old son.&nbsp;&nbsp;</p>
pinterest
JOHN LEGEND & MILES STEPHENS 

“Miles inherited my love for lying on mustard colored blankets,” Legend joked about his 6-month-old son.  

John Legend/Instagram
<p>It&#8217;s no wonder the legendary supermodel&#8217;s teenage daughter is <a href="https://people.com/style/kaia-gerber-modeling-milestones/">following in her footsteps</a>.&nbsp;</p>
pinterest
CINDY CRAWFORD & KAIA GERBER 

It’s no wonder the legendary supermodel’s teenage daughter is following in her footsteps

Source: Cindy Crawford/Instagram; Steve Granitz/WireImage
<p>Paltrow&#8217;s 14-year-old daughter gets deeper into doppleg&auml;nger territory every day.&nbsp;</p>
pinterest
GWYNETH PALTROW & APPLE MARTIN 

Paltrow’s 14-year-old daughter gets deeper into dopplegänger territory every day. 

Source: Gwyneth Paltrow/Instagram
<p>The now-6-year-old cutie definitely takes after his blonde mama.</p>
pinterest
ANNA FARIS & JACK PRATT 

The now-6-year-old cutie definitely takes after his blonde mama.

Source: Anna Faris/Twitter; Albert L. Ortega/Getty
<p>Camden, 6, clearly inherited his dad&#8217;s boy bander smizing skills.&nbsp;</p>
pinterest
NICK & CAMDEN LACHEY 

Camden, 6, clearly inherited his dad’s boy bander smizing skills. 

Source: Nick Lachey/Instagram
<p>On <a href="https://www.instagram.com/p/BPsknaijoW5/">Instagram</a>, proud grandma <a href="https://people.com/tag/tina-knowles/">Tina Knowles </a>highlighted then-5-year-old <a href="https://people.com/tag/blue-ivy-carter/">Blue Ivy&#8217;s </a>undeniable resemblance to her superstar mama. You know, just in case we had all forgotten that the little one completely slayed the genetic lottery.&nbsp;</p>
pinterest
BEYONCÉ & BLUE IVY CARTER 

On Instagram, proud grandma Tina Knowles highlighted then-5-year-old Blue Ivy’s undeniable resemblance to her superstar mama. You know, just in case we had all forgotten that the little one completely slayed the genetic lottery. 

Tina Knowles/Instagram
<p>At 11 weeks old, baby<a href="https://people.com/tag/dream-kardashian/"> Dream</a>&nbsp;was definitely <a href="https://www.instagram.com/p/BPwUxe-gOcX/">taking after her dad</a> in the smile department, and that head of dark hair screams &#8220;Kardashian.&#8221;&nbsp;</p>
pinterest
ROB & DREAM KARDASHIAN

At 11 weeks old, baby Dream was definitely taking after her dad in the smile department, and that head of dark hair screams “Kardashian.” 

Rob Kardashian/Instagram
<p>The soccer star&#8217;s influence is apparent in all three of his sons, including <a href="https://people.com/books/brooklyn-beckham-releasing-photography-book/">Brooklyn</a>, 19, and Romeo, 16, but his throwback photo proves youngest Beckham boy <a href="https://people.com/babies/cruz-beckham-christmas-charity-single/">Cruz</a>, 13, might grow up to be a total look-alike.</p>
pinterest
DAVID & CRUZ BECKHAM 

The soccer star’s influence is apparent in all three of his sons, including Brooklyn, 19, and Romeo, 16, but his throwback photo proves youngest Beckham boy Cruz, 13, might grow up to be a total look-alike.

Source: David Beckham/Instagram; Source: Cruz Beckham/Instagram
<p>Don&#8217;t let his jiu-jitsu attitude fool you: 5-year-old Dominic <a href="https://www.instagram.com/p/BOuka5uDxf-/">inherited his dad&#8217;s smile</a>, too.&nbsp;</p>
pinterest
MARIO & DOMINIC LOPEZ

Don’t let his jiu-jitsu attitude fool you: 5-year-old Dominic inherited his dad’s smile, too. 

Source: Courtney Lopez/Instagram
<p>The&nbsp;3-year-old tyke is the <a href="https://people.com/babies/blake-lively-daughter-james-side-by-side-comparison-photo/">spitting image </a>of her blonde. blue-eyed mother&mdash; mixed with a little bit of dad&nbsp;<a href="https://people.com/tag/ryan-reynolds/">Ryan Reynolds</a>, of course.&nbsp;</p>
pinterest
BLAKE LIVELY & JAMES REYNOLDS 

The 3-year-old tyke is the spitting image of her blonde. blue-eyed mother— mixed with a little bit of dad Ryan Reynolds, of course. 

Rob Latour/Variety/REX/Shutterstock; Source: Blake Lively/Instagram
<p>Alba and her 10-year-old daughter with Cash Warren are look-alikes with their caramel hair, brown eyes and infectious grins.&nbsp;</p>
pinterest
JESSICA ALBA & HONOR WARREN 

Alba and her 10-year-old daughter with Cash Warren are look-alikes with their caramel hair, brown eyes and infectious grins. 

Jessica Alba/Instagram
<p>Cruise, 12, definitely takes after both her mom and dad <a href="https://people.com/tag/tom-cruise/">Tom Cruise</a>.&nbsp;</p>
pinterest
KATIE HOLMES & SURI CRUISE 

Cruise, 12, definitely takes after both her mom and dad Tom Cruise

Courtesy Katie Holmes; Bruce Glikas/FilmMagic
<p>Duff&#8217;s 6-year-old son nailed that whole &#8220;natural smile&#8221; thing just a little bit before her.&nbsp;</p>
pinterest
HILARY DUFF & LUCA COMRIE

Duff’s 6-year-old son nailed that whole “natural smile” thing just a little bit before her. 

Source: Hilary Duff Twitter; Hilary Duff Instagram
<p>Now 2, Luna adopted her dad&#8217;s cheery disposition at an early age.&nbsp;</p>
pinterest
JOHN LEGEND & LUNA STEPHENS 

Now 2, Luna adopted her dad’s cheery disposition at an early age. 

John Legend/Instagram
<p>Junior, 14, gets his name <em>and</em> his looks from his NBA star dad.&nbsp;</p>
pinterest
LEBRON JAMES & LEBRON JAMES JR. 

Junior, 14, gets his name and his looks from his NBA star dad. 

Source: Olivia Wilde Instagram; LeBron James Instagram
<p>At 4 years old, Johnson was already <a href="https://people.com/babies/jessica-simpson-and-daughter-maxwell-drew-photos-jessica-simpson-instagram/she-knows-her-angles">working the cameras</a> like a pro.&nbsp;</p>
pinterest
JESSICA SIMPSON & MAXWELL JOHNSON 

At 4 years old, Johnson was already working the cameras like a pro. 

Source: Jessica Simpson Instagram
<p>The 19-year-old daughter of Witherspoon and Ryan Phillippe could have twinned with the once-brunette actress&#8217;s&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/p/BA0Mv23ChTT/">15-year-old self</a>.&nbsp;</p>
pinterest
REESE WITHERSPOON & AVA PHILLIPPE 

The 19-year-old daughter of Witherspoon and Ryan Phillippe could have twinned with the once-brunette actress’s 15-year-old self

Source: Reese Witherspoon Instagram; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
<p>Those adorable cheeks are basically a family heirloom.&nbsp;</p>
pinterest
LIV TYLER & LULA GARDNER 

Those adorable cheeks are basically a family heirloom. 

Source: David Gardner Instagram; Liv Tyler Instagram
<p>Kardashian West and her brown-eyed girl, now 5, have always had&nbsp;a <a href="https://www.instagram.com/p/zSikycuS8-/">mother-daughter resemblance</a>.&nbsp;</p>
pinterest
KIM KARDASHIAN WEST & NORTH WEST 

Kardashian West and her brown-eyed girl, now 5, have always had a mother-daughter resemblance

Source: Kris Jenner Instagram; Kevin Mazur/Getty Images for Kanye West Yeezy
<p>Despite the resemblance, <a href="https://www.instagram.com/p/BDgpSa-MhvL/">Wilde joked t</a>hat her now-4-year-old son with Jason Sudeikis was &#8220;better behaved than I&#8217;ve ever been at the dentist.&#8221;&nbsp;</p>
pinterest
OLIVIA WILDE & OTIS SUDEIKIS 

Despite the resemblance, Wilde joked that her now-4-year-old son with Jason Sudeikis was “better behaved than I’ve ever been at the dentist.” 

Courtesy Olivia Wilde; Olivia Wilde Instagram
<p>Now 8, Milian&#8217;s daughter with The Dream is a certified mini-me.&nbsp;</p>
pinterest
CHRISTINA MILIAN & VIOLET NASH 

Now 8, Milian’s daughter with The Dream is a certified mini-me. 

Source: Christina Milian Instagram
1 of 23

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1 of 22 Kylie Jenner/Instagram

KYLIE JENNER & STORMI WEBSTER

The makeup mogul’s 10-month-old daughter looks just as cute in a tiny ponytail.

Advertisement
2 of 22 John Legend/Instagram

JOHN LEGEND & MILES STEPHENS 

“Miles inherited my love for lying on mustard colored blankets,” Legend joked about his 6-month-old son.  

3 of 22 Source: Cindy Crawford/Instagram; Steve Granitz/WireImage

CINDY CRAWFORD & KAIA GERBER 

It’s no wonder the legendary supermodel’s teenage daughter is following in her footsteps

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4 of 22 Source: Gwyneth Paltrow/Instagram

GWYNETH PALTROW & APPLE MARTIN 

Paltrow’s 14-year-old daughter gets deeper into dopplegänger territory every day. 

Advertisement
5 of 22 Source: Anna Faris/Twitter; Albert L. Ortega/Getty

ANNA FARIS & JACK PRATT 

The now-6-year-old cutie definitely takes after his blonde mama.

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6 of 22 Source: Nick Lachey/Instagram

NICK & CAMDEN LACHEY 

Camden, 6, clearly inherited his dad’s boy bander smizing skills. 

Advertisement
7 of 22 Tina Knowles/Instagram

BEYONCÉ & BLUE IVY CARTER 

On Instagram, proud grandma Tina Knowles highlighted then-5-year-old Blue Ivy’s undeniable resemblance to her superstar mama. You know, just in case we had all forgotten that the little one completely slayed the genetic lottery. 

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8 of 22 Rob Kardashian/Instagram

ROB & DREAM KARDASHIAN

At 11 weeks old, baby Dream was definitely taking after her dad in the smile department, and that head of dark hair screams “Kardashian.” 

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9 of 22 Source: David Beckham/Instagram; Source: Cruz Beckham/Instagram

DAVID & CRUZ BECKHAM 

The soccer star’s influence is apparent in all three of his sons, including Brooklyn, 19, and Romeo, 16, but his throwback photo proves youngest Beckham boy Cruz, 13, might grow up to be a total look-alike.

Advertisement
10 of 22 Source: Courtney Lopez/Instagram

MARIO & DOMINIC LOPEZ

Don’t let his jiu-jitsu attitude fool you: 5-year-old Dominic inherited his dad’s smile, too. 

Advertisement
11 of 22 Rob Latour/Variety/REX/Shutterstock; Source: Blake Lively/Instagram

BLAKE LIVELY & JAMES REYNOLDS 

The 3-year-old tyke is the spitting image of her blonde. blue-eyed mother— mixed with a little bit of dad Ryan Reynolds, of course. 

Advertisement
12 of 22 Jessica Alba/Instagram

JESSICA ALBA & HONOR WARREN 

Alba and her 10-year-old daughter with Cash Warren are look-alikes with their caramel hair, brown eyes and infectious grins. 

Advertisement
13 of 22 Courtesy Katie Holmes; Bruce Glikas/FilmMagic

KATIE HOLMES & SURI CRUISE 

Cruise, 12, definitely takes after both her mom and dad Tom Cruise

Advertisement
14 of 22 Source: Hilary Duff Twitter; Hilary Duff Instagram

HILARY DUFF & LUCA COMRIE

Duff’s 6-year-old son nailed that whole “natural smile” thing just a little bit before her. 

Advertisement
15 of 22 John Legend/Instagram

JOHN LEGEND & LUNA STEPHENS 

Now 2, Luna adopted her dad’s cheery disposition at an early age. 

Advertisement
16 of 22 Source: Olivia Wilde Instagram; LeBron James Instagram

LEBRON JAMES & LEBRON JAMES JR. 

Junior, 14, gets his name and his looks from his NBA star dad. 

Advertisement
17 of 22 Source: Jessica Simpson Instagram

JESSICA SIMPSON & MAXWELL JOHNSON 

At 4 years old, Johnson was already working the cameras like a pro. 

Advertisement
18 of 22 Source: Reese Witherspoon Instagram; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

REESE WITHERSPOON & AVA PHILLIPPE 

The 19-year-old daughter of Witherspoon and Ryan Phillippe could have twinned with the once-brunette actress’s 15-year-old self

Advertisement
19 of 22 Source: David Gardner Instagram; Liv Tyler Instagram

LIV TYLER & LULA GARDNER 

Those adorable cheeks are basically a family heirloom. 

Advertisement
20 of 22 Source: Kris Jenner Instagram; Kevin Mazur/Getty Images for Kanye West Yeezy

KIM KARDASHIAN WEST & NORTH WEST 

Kardashian West and her brown-eyed girl, now 5, have always had a mother-daughter resemblance

Advertisement
21 of 22 Courtesy Olivia Wilde; Olivia Wilde Instagram

OLIVIA WILDE & OTIS SUDEIKIS 

Despite the resemblance, Wilde joked that her now-4-year-old son with Jason Sudeikis was “better behaved than I’ve ever been at the dentist.” 

Advertisement
22 of 22 Source: Christina Milian Instagram

CHRISTINA MILIAN & VIOLET NASH 

Now 8, Milian’s daughter with The Dream is a certified mini-me. 

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