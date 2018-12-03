How Far Did They Fall from the Tree? See How Celeb Kids Compare to Throwbacks of Their Parents

KYLIE JENNER & STORMI WEBSTER
Kylie Jenner/Instagram
JOHN LEGEND & MILES STEPHENS
John Legend/Instagram
CINDY CRAWFORD & KAIA GERBER
Source: Cindy Crawford/Instagram; Steve Granitz/WireImage
GWYNETH PALTROW & APPLE MARTIN
Source: Gwyneth Paltrow/Instagram
ANNA FARIS & JACK PRATT
Source: Anna Faris/Twitter; Albert L. Ortega/Getty
NICK & CAMDEN LACHEY
Source: Nick Lachey/Instagram
BEYONCÉ & BLUE IVY CARTER
Tina Knowles/Instagram
ROB & DREAM KARDASHIAN
Rob Kardashian/Instagram
DAVID & CRUZ BECKHAM
Source: David Beckham/Instagram; Source: Cruz Beckham/Instagram
MARIO & DOMINIC LOPEZ
Source: Courtney Lopez/Instagram
BLAKE LIVELY & JAMES REYNOLDS
Rob Latour/Variety/REX/Shutterstock; Source: Blake Lively/Instagram
JESSICA ALBA & HONOR WARREN
Jessica Alba/Instagram
KATIE HOLMES & SURI CRUISE
Courtesy Katie Holmes; Bruce Glikas/FilmMagic
HILARY DUFF & LUCA COMRIE
Source: Hilary Duff Twitter; Hilary Duff Instagram
JOHN LEGEND & LUNA STEPHENS
John Legend/Instagram
LEBRON JAMES & LEBRON JAMES JR.
Source: Olivia Wilde Instagram; LeBron James Instagram
JESSICA SIMPSON & MAXWELL JOHNSON
Source: Jessica Simpson Instagram
REESE WITHERSPOON & AVA PHILLIPPE
Source: Reese Witherspoon Instagram; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
LIV TYLER & LULA GARDNER
Source: David Gardner Instagram; Liv Tyler Instagram
KIM KARDASHIAN WEST & NORTH WEST
Source: Kris Jenner Instagram; Kevin Mazur/Getty Images for Kanye West Yeezy
OLIVIA WILDE & OTIS SUDEIKIS
Courtesy Olivia Wilde; Olivia Wilde Instagram
CHRISTINA MILIAN & VIOLET NASH
Source: Christina Milian Instagram
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