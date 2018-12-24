From Costars to Newlyweds and Everything in Between: Miley & Liam's Ups and Downs in Photos

THE EARLY DAYS
Splash News Online
ON AND OFF
Kevin Winter/Getty
PUT A RING ON IT
Jon Kopaloff/FilmMagic
ROCKY ROMANCE
RS-Maciel/X17online.com
LET'S CALL THE WHOLE THING OFF
Steve Granitz/WireImage
MOVING ALONG
Kevin Mazur/WireImage
CAN'T LET GO
Pascal Le Segretain/WireImage
BACK ON?
Jason Merritt/Getty
RETURN OF THE BLING
Source: Miley Cyrus/Instagram
MEETING THE PARENTS (AGAIN)
Splash News Online
RETURN OF THE BLING, PART TWO
Source: Miley Cyrus Instagram
SWEET BIRTHDAY WISHES
Liam Hemsworth/Instagram
ON HOLIDAY
Brandi Cyrus/Instagram
A KISS TO REMEMBER
Miley Cyrus/Instagram
BIRTHDAY BOY
Miley Cyrus/Instagram
LOOKING BACK
REX/Shutterstock
TO WED OR NOT TO WED
Todd Williamson/Getty
SHUTTING DOWN RUMORS
Dia Dipasupil/Getty
TURNING 26 AFTER TRAGEDY
Liam Hemsworth/Instagram
MR. AND MRS. HEMSWORTH
Conrad Carr Instagram
IT'S OFFICIAL!
Miley Ray Cyrus/Twitter
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