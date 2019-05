Kelly! Ciara! Taylor! See Every Single Star Arriving to the Billboard Music Awards The show, hosted by Kelly Clarkson, airs live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas at 8 p.m. ET/PT on NBC The show, hosted by Kelly Clarkson, airs live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas at 8 p.m. ET/PT on NBC More Kate Hogan Ben Trivett By Kelly Clarkson Frazer Harrison/Getty Taylor Swift Matt Baron/REX/Shutterstock The Jonas Brothers Frazer Harrison/Getty Brendon Urie John Shearer/Getty Ciara & Future Zahir Frazer Harrison/Getty Brian Kelley & Tyler Hubbard of Florida Georgia Line with wives Brittney and Hayley Frazer Harrison/Getty Eva Longoria Frazer Harrison/Getty Sophie Turner Frazer Harrison/Getty Jennifer Hudson Steve Granitz/WireImage Katelyn & Kane Brown John Shearer/Getty Julianne Hough Frazer Harrison/Getty Offset & Cardi B Frazer Harrison/Getty Chrissy Metz Frazer Harrison/Getty BTS Frazer Harrison/Getty Priyanka Chopra Jonas Steve Granitz/WireImage Kaitlyn Dever, Olivia Wilde & Beanie Feldstein Frazer Harrison/Getty Paula Abdul Frazer Harrison/Getty Zedd Frazer Harrison/Getty Halsey Frazer Harrison/Getty Kiernan Shipka Frazer Harrison/Getty Justin Hartley Frazer Harrison/Getty Rob Gronkowski & Camille Kostek Frazer Harrison/Getty Maluma Frazer Harrison/Getty Tori Kelly Frazer Harrison/Getty Sofia Reyes Austin P. 