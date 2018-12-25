10 Destinations Around the World Every Christmas Lover Needs to Visit Once

LONDON'S HYDE PARK WINTER WONDERLAND
Frank Augstein/AP
SANTA CLAUS, INDIANA'S SANTA-PALOOZA
Kevin Pang/Chicago Tribune/MCT via Getty
ROVANIEMI, FINALD'S SANTA CLAUS VILLAGE
JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty
ZURICH, SWITZERLAND'S CIRCUS CONELLI
Getty
CHICAGO'S CHRISTKINDLMARKET
Nam Y. Huh/AP
NEW YORK CITY'S ROCKEFELLER CENTER
Noam Galai/Getty
SALZBURG, AUSTRIA'S KRAMPUS RUNS
Martin Schalk/AP
PARIS'S EIFFEL TOWER ICE RINK
KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty
BARCELONA, SPAIN'S THREE KINGS DAY CELEBRATION
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COLOGNE, GERMANY'S CHRISTMAS MARKETS
Oliver Berg/picture-alliance/dpa/AP
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