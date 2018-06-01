7 Wellness, Fitness & Feel-Good Products We're Loving This June

From a collapsible water bottle to a dress you can exercise in, here's what we're obsessing over this month

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Grace Gavilanes
June 01, 2018 11:40 AM
<p>&hellip; just slip on this hybrid dress-bodysuit that&#8217;s made for working out. It&#8217;s not only breathable but also prevents chafing. (Insert raised hands emoji here.)</p> <p><b>Buy It! </b>Exercise Dress, $98; <a href="https://www.outdoorvoices.com/products/exercise-dress?variant=1559556096005">outdoorvoices.com</a></p>
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IF YOU'RE LIFTING WEIGHTS BEFORE BRUNCH …

… just slip on this hybrid dress-bodysuit that’s made for working out. It’s not only breathable but also prevents chafing. (Insert raised hands emoji here.)

Buy It! Exercise Dress, $98; outdoorvoices.com

Outdoor Voices
<p>&hellip; scan the Gixo app, which features 180 live classes you can attend from the comfort of your bedroom, any time.</p> <p><b>Buy It! </b>Gixo App, $20 per month; <a href="https://www.gixo.com/classes/">gixo.com</a></p>
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IF YOU'RE LOOKING FOR A QUICK 15-MINUTE WORKOUT …

… scan the Gixo app, which features 180 live classes you can attend from the comfort of your bedroom, any time.

Buy It! Gixo App, $20 per month; gixo.com

Gixo
<p>We found the ONE! This protein bar (available in regular and mini-size) comes in flavors like birthday cake, chocolate brownie and salted caramel and is packed with 22 grams of protein and only 1 gram of sugar. The mini-sized offerings have 8 grams of protein and less than 1 gram of sugar.</p> <p><b>Buy It! </b>ONE Protein Bar Mini, $30 for a 30-pack; <a href="https://www.amazon.com/dp/B0784T4R4K">amazon.com</a></p>
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IF YOU'RE TRYING TO LIMIT YOUR SUGAR INTAKE BUT STILL HAVE A SWEET TOOTH …

We found the ONE! This protein bar (available in regular and mini-size) comes in flavors like birthday cake, chocolate brownie and salted caramel and is packed with 22 grams of protein and only 1 gram of sugar. The mini-sized offerings have 8 grams of protein and less than 1 gram of sugar.

Buy It! ONE Protein Bar Mini, $30 for a 30-pack; amazon.com

Amazon
<p>It&#8217;s time to ditch your old headphones for these water-proof, noise-canceling earbuds. You&#8217;re welcome.</p> <p><b>Buy It!</b>&nbsp;TaoTronics Wireless Magnetic Earbuds, $26; <a href="https://www.amazon.com/Headphones-TaoTronics-TT-BH07-Waterproof-Cancelling/dp/B06ZYX6Y1T/">amazon.com</a></p>
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IF YOU LEAVE YOUR EARBUDS AT HOME ON RAINY RUN DAYS … 

It’s time to ditch your old headphones for these water-proof, noise-canceling earbuds. You’re welcome.

Buy It! TaoTronics Wireless Magnetic Earbuds, $26; amazon.com

Amazon
<p>&hellip; keep these deodorant wipes in your bag at all times. They&#8217;re small and packed with ingredients like tea tree, chamomile and citric acid to neutralize odor.</p> <p><b>Buy It!</b>&nbsp;BODY 101: Deodorant Wipes, $26; <a href="https://myrecess.co/products/deodorant-wipes">myrecess.co</a></p>
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IF YOU KEEP FORGETTING YOUR DEODORANT STICK AT HOME …

… keep these deodorant wipes in your bag at all times. They’re small and packed with ingredients like tea tree, chamomile and citric acid to neutralize odor.

Buy It! BODY 101: Deodorant Wipes, $26; myrecess.co

Recess
<p>Not much else compares to this plant-based protein powder that provides you with enough energy to make it through each day <i>and</i> is also free of dairy and soy.</p> <p><b>Buy It! </b>Aloha Organic Plant Based Protein Powder, $30; <a href="https://www.amazon.com/ALOHA-Organic-Protein-Vanilla-Servings/dp/B00ZY7UR8O/">amazon.com</a></p>
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IF YOU CAN'T SEEM TO STOMACH WHEY PROTEIN POWDER …

Not much else compares to this plant-based protein powder that provides you with enough energy to make it through each day and is also free of dairy and soy.

Buy It! Aloha Organic Plant Based Protein Powder, $30; amazon.com

Amazon
<p>&hellip; pack this lightweight, collapsible water bottle next time you&#8217;re headed to boot camp class.</p> <p><b>Buy It!</b> Que Bottle, $20; <a href="https://www.amazon.com/que-Bottle-Fashionable-Collapsible-Violet/dp/B01N5XQWB9/">amazon.com</a></p>
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IF YOUR WATER BOTTLE DOESN'T FIT IN YOUR GYM BAG …

… pack this lightweight, collapsible water bottle next time you’re headed to boot camp class.

Buy It! Que Bottle, $20; amazon.com

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1 of 7

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1 of 7 Outdoor Voices

IF YOU'RE LIFTING WEIGHTS BEFORE BRUNCH …

… just slip on this hybrid dress-bodysuit that’s made for working out. It’s not only breathable but also prevents chafing. (Insert raised hands emoji here.)

Buy It! Exercise Dress, $98; outdoorvoices.com

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2 of 7 Gixo

IF YOU'RE LOOKING FOR A QUICK 15-MINUTE WORKOUT …

… scan the Gixo app, which features 180 live classes you can attend from the comfort of your bedroom, any time.

Buy It! Gixo App, $20 per month; gixo.com

3 of 7 Amazon

IF YOU'RE TRYING TO LIMIT YOUR SUGAR INTAKE BUT STILL HAVE A SWEET TOOTH …

We found the ONE! This protein bar (available in regular and mini-size) comes in flavors like birthday cake, chocolate brownie and salted caramel and is packed with 22 grams of protein and only 1 gram of sugar. The mini-sized offerings have 8 grams of protein and less than 1 gram of sugar.

Buy It! ONE Protein Bar Mini, $30 for a 30-pack; amazon.com

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IF YOU LEAVE YOUR EARBUDS AT HOME ON RAINY RUN DAYS … 

It’s time to ditch your old headphones for these water-proof, noise-canceling earbuds. You’re welcome.

Buy It! TaoTronics Wireless Magnetic Earbuds, $26; amazon.com

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5 of 7 Recess

IF YOU KEEP FORGETTING YOUR DEODORANT STICK AT HOME …

… keep these deodorant wipes in your bag at all times. They’re small and packed with ingredients like tea tree, chamomile and citric acid to neutralize odor.

Buy It! BODY 101: Deodorant Wipes, $26; myrecess.co

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6 of 7 Amazon

IF YOU CAN'T SEEM TO STOMACH WHEY PROTEIN POWDER …

Not much else compares to this plant-based protein powder that provides you with enough energy to make it through each day and is also free of dairy and soy.

Buy It! Aloha Organic Plant Based Protein Powder, $30; amazon.com

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IF YOUR WATER BOTTLE DOESN'T FIT IN YOUR GYM BAG …

… pack this lightweight, collapsible water bottle next time you’re headed to boot camp class.

Buy It! Que Bottle, $20; amazon.com

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