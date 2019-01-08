All the New Valentine's Day Treats to Give to Your Sweetheart This Year

You can do better than the traditional heart-shaped box of chocolates

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Georgia Slater
January 08, 2019 01:54 PM
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STARBURST HEART-SHAPED JELLYBEANS

Show your significant other that you’re bursting with love with these strawberry and cherry heart-shaped jellybeans. The colors are not only festive, but red and pink Starbursts are arguably the most popular flavors, so they’re sure to be a hit. 

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<p>This spin on the classic Hershey&#8217;s kiss includes &#8220;dark chocolate with a gooey chocolate center.&#8221; Need we say more?</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$3.59,&nbsp;<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fhershey-s-valentine-s-day-molten-lava-kisses-9oz%2F-%2FA-53842335" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/hershey-s-valentine-s-day-molten-lava-kisses-9oz/-/A-53842335" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/hershey-s-valentine-s-day-molten-lava-kisses-9oz/-/A-53842335" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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HERSHEY'S LAVA CAKE KISSES

This spin on the classic Hershey’s kiss includes “dark chocolate with a gooey chocolate center.” Need we say more?

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<p>Instead of texting an emoji to your Valentine, give them one in the form of a peanut butter cup. Trust us, they&#8217;ll appreciate it more.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$3.59,&nbsp;<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Freese-s-valentine-s-day-love-mojis-10-2oz%2F-%2FA-53957476" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/reese-s-valentine-s-day-love-mojis-10-2oz/-/A-53957476" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/reese-s-valentine-s-day-love-mojis-10-2oz/-/A-53957476" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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REESE'S VALENTINE'S DAY LOVE-MOJIS

Instead of texting an emoji to your Valentine, give them one in the form of a peanut butter cup. Trust us, they’ll appreciate it more.

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<p>Nothing says &#8220;I love you&#8221; like chocolate and champagne&mdash;and this candy takes on both.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$3.69, <strong><a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fdove-valentine-s-day-pink-champagne-milk-chocolate-swirl-hearts-7-94oz%2F-%2FA-53840239" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/dove-valentine-s-day-pink-champagne-milk-chocolate-swirl-hearts-7-94oz/-/A-53840239" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text=" target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/dove-valentine-s-day-pink-champagne-milk-chocolate-swirl-hearts-7-94oz/-/A-53840239" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius"> target.com</a></strong></p>
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DOVE PINK CHAMPAGNE & MILK CHOCOLATE SWIRL HEARTS

Nothing says “I love you” like chocolate and champagne—and this candy takes on both.

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<p>This cookie mix&mdash;made with chocolate chips and Reese&#8217;s Peanut Butter Chips&mdash;comes with a heart-shaped cast iron skillet so you can mix, bake and enjoy straight from the pan.</p> <p><strong>BUY IT!&nbsp;</strong>$6.99; <strong><a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fgalerie-valentine-s-day-heart-shape-skillet-with-reese-s-cake-mix-3-4oz%2F-%2FA-53848044" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/galerie-valentine-s-day-heart-shape-skillet-with-reese-s-cake-mix-3-4oz/-/A-53848044" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/galerie-valentine-s-day-heart-shape-skillet-with-reese-s-cake-mix-3-4oz/-/A-53848044" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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HEART SHAPE SKILLET WITH REESE'S CAKE MIX

This cookie mix—made with chocolate chips and Reese’s Peanut Butter Chips—comes with a heart-shaped cast iron skillet so you can mix, bake and enjoy straight from the pan.

BUY IT! $6.99; target.com

Target
<p>If you&#8217;re more of a chocolate purist, the skillet kits also come as a brownies made with&nbsp;Hershey&rsquo;s Special Dark Mildly Sweet Chocolate Chips.</p> <p><strong>BUY IT!&nbsp;</strong>$6.99; <strong><a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fgalerie-valentine-s-day-heart-shape-skillet-with-hershey-s-special-dark-chocolate-brownie-mix-2-4oz%2F-%2FA-53848047" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/galerie-valentine-s-day-heart-shape-skillet-with-hershey-s-special-dark-chocolate-brownie-mix-2-4oz/-/A-53848047" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/galerie-valentine-s-day-heart-shape-skillet-with-hershey-s-special-dark-chocolate-brownie-mix-2-4oz/-/A-53848047" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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HEART SHAPE SKILLET WITH HERSHEY'S SPECIAL DARK CHOCOLATE BROWNIE MIX

If you’re more of a chocolate purist, the skillet kits also come as a brownies made with Hershey’s Special Dark Mildly Sweet Chocolate Chips.

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Target
<p>If you can&#8217;t swing a real diamond this year, this cookie is the next best thing.&nbsp;</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$1.99,<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fdylan-s-candy-bar-valentine-s-day-cookie-pop-1-66oz%2F-%2FA-53848074" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/dylan-s-candy-bar-valentine-s-day-cookie-pop-1-66oz/-/A-53848074" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/dylan-s-candy-bar-valentine-s-day-cookie-pop-1-66oz/-/A-53848074" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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DYLAN'S CANDY BAR "COOKIES ARE A GIRL'S BEST FRIEND" COOKIE POP

If you can’t swing a real diamond this year, this cookie is the next best thing. 

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<p>Cr&eacute;me Brulee in chocolate form? We think these should stay on shelves forever.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$4.49,<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fghirardelli-valentine-s-day-white-chocolate-cr-232-me-brulee-bag-4-8oz%2F-%2FA-53818021" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/ghirardelli-valentine-s-day-white-chocolate-cr-232-me-brulee-bag-4-8oz/-/A-53818021" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/ghirardelli-valentine-s-day-white-chocolate-cr-232-me-brulee-bag-4-8oz/-/A-53818021" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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GHIRARDELLI VALENTINE'S WHITE CHOCOLATE CRÈME BRULEE

Créme Brulee in chocolate form? We think these should stay on shelves forever.

BUY IT! $4.49, target.com

<p>Looking for a little something to tell someone you &#8220;heart&#8221; them? This adorable paint can is&nbsp;filled with an assortment of gumballs and Valentine&#8217;s Day candy corn.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$5.99,&nbsp;<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fdylan-s-candy-bar-valentine-s-day-paint-can-9-45oz%2F-%2FA-53848080" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/dylan-s-candy-bar-valentine-s-day-paint-can-9-45oz/-/A-53848080" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/dylan-s-candy-bar-valentine-s-day-paint-can-9-45oz/-/A-53848080" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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DYLAN'S CANDY BAR "I HEART YOU" VALENTINE'S PAINT CAN

Looking for a little something to tell someone you “heart” them? This adorable paint can is filled with an assortment of gumballs and Valentine’s Day candy corn.

BUY IT! $5.99,  target.com

<p>Valentine&#8217;s Day isn&#8217;t only about chocolate! Make the perfect appetizer plate with these heart-shaped assorted cheeses.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$3.99,<strong>&nbsp;<a href="http://offers.kd2.org/en/us/aldi/pcXrZ/">aldi.com</a></strong></p>
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HAPPY FARMS PREFERRED VALENTINE'S DAY CHEESE ASSORTMENT

Valentine’s Day isn’t only about chocolate! Make the perfect appetizer plate with these heart-shaped assorted cheeses.

BUY IT! $3.99, aldi.com

<p>This jumbo strawberry-flavored lollipop is the perfect grand-sized gesture.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$4.99,&nbsp;<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fdylan-s-candy-bar-valentine-s-day-jumbo-strawberry-lollipop-6-7oz%2F-%2FA-53848055" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/dylan-s-candy-bar-valentine-s-day-jumbo-strawberry-lollipop-6-7oz/-/A-53848055" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/dylan-s-candy-bar-valentine-s-day-jumbo-strawberry-lollipop-6-7oz/-/A-53848055" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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DYLAN'S CANDY BAR VALENTINE'S DAY JUMBO LOLLIPOP

This jumbo strawberry-flavored lollipop is the perfect grand-sized gesture.

BUY IT! $4.99,  target.com

<p>Looking for something that looks a little more homemade? This heart-shaped chocolate chip brioche will send a sweet&mdash;and tasty&mdash;message.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$4.99,<strong>&nbsp;<a href="https://www.aldi.us/en/grocery-goods/quality-brands/specially-selected/snacks-sweets/">aldi.com</a></strong></p>
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SPECIALLY SELECTED HEART BRIOCHE WITH CHOCOLATE CHIPS

Looking for something that looks a little more homemade? This heart-shaped chocolate chip brioche will send a sweet—and tasty—message.

BUY IT! $4.99, aldi.com

<p>You can&#8217;t go wrong with a classic box of chocolate truffles when it has flavors like Tiramisu, Raspberry Marscapone and Caf&eacute; au Lait.</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$3.49,<strong>&nbsp;<a href="http://offers.kd2.org/en/us/aldi/pcXsh/">aldi.com</a></strong></p>
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SPECIALLY SELECTED CHOCOLATE TRUFFLE HEARTS   

You can’t go wrong with a classic box of chocolate truffles when it has flavors like Tiramisu, Raspberry Marscapone and Café au Lait.

BUY IT! $3.49, aldi.com

<p>These truffles are the perfect color and taste for Valentine&#8217;s Day&mdash;red velvet!</p> <p><strong>BUY IT! </strong>$4.49,<strong> <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CAlltheNewValentine%27sDayTreatstoGivetoYourSweetheartThisYear%2Cgeorgiaslater%2CUnc%2CGal%2C6803138%2C201901%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Flindor-valentine-s-day-red-velvet-white-chocolate-truffles-6oz%2F-%2FA-53840963" data-unprocessed-href= "https://www.target.com/p/lindor-valentine-s-day-red-velvet-white-chocolate-truffles-6oz/-/A-53840963" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/lindor-valentine-s-day-red-velvet-white-chocolate-truffles-6oz/-/A-53840963" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></strong></p>
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LINDT LINDOR RED VELVET WHITE CHOCOLATE TRUFFLES

These truffles are the perfect color and taste for Valentine’s Day—red velvet!

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STARBURST HEART-SHAPED JELLYBEANS

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HERSHEY'S LAVA CAKE KISSES

This spin on the classic Hershey’s kiss includes “dark chocolate with a gooey chocolate center.” Need we say more?

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REESE'S VALENTINE'S DAY LOVE-MOJIS

Instead of texting an emoji to your Valentine, give them one in the form of a peanut butter cup. Trust us, they’ll appreciate it more.

BUY IT! $3.59,  target.com

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DOVE PINK CHAMPAGNE & MILK CHOCOLATE SWIRL HEARTS

Nothing says “I love you” like chocolate and champagne—and this candy takes on both.

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HEART SHAPE SKILLET WITH REESE'S CAKE MIX

This cookie mix—made with chocolate chips and Reese’s Peanut Butter Chips—comes with a heart-shaped cast iron skillet so you can mix, bake and enjoy straight from the pan.

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HEART SHAPE SKILLET WITH HERSHEY'S SPECIAL DARK CHOCOLATE BROWNIE MIX

If you’re more of a chocolate purist, the skillet kits also come as a brownies made with Hershey’s Special Dark Mildly Sweet Chocolate Chips.

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DYLAN'S CANDY BAR "COOKIES ARE A GIRL'S BEST FRIEND" COOKIE POP

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GHIRARDELLI VALENTINE'S WHITE CHOCOLATE CRÈME BRULEE

Créme Brulee in chocolate form? We think these should stay on shelves forever.

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DYLAN'S CANDY BAR "I HEART YOU" VALENTINE'S PAINT CAN

Looking for a little something to tell someone you “heart” them? This adorable paint can is filled with an assortment of gumballs and Valentine’s Day candy corn.

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HAPPY FARMS PREFERRED VALENTINE'S DAY CHEESE ASSORTMENT

Valentine’s Day isn’t only about chocolate! Make the perfect appetizer plate with these heart-shaped assorted cheeses.

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DYLAN'S CANDY BAR VALENTINE'S DAY JUMBO LOLLIPOP

This jumbo strawberry-flavored lollipop is the perfect grand-sized gesture.

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SPECIALLY SELECTED HEART BRIOCHE WITH CHOCOLATE CHIPS

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SPECIALLY SELECTED CHOCOLATE TRUFFLE HEARTS   

You can’t go wrong with a classic box of chocolate truffles when it has flavors like Tiramisu, Raspberry Marscapone and Café au Lait.

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