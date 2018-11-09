Your Comprehensive Guide to All the Holiday Snacks on Shelves This Year

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GINGERBREAD MEN PEEPS
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JELLY BELLY CHAMPAGNE JELLY BEANS
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GOOD EARTH LOOSE PEPPERMINT TEA
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BARKTHINS GINGERBREAD DARK CHOCOLATE
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GAYLE'S CHOCOLATES CHOCOLATE CHAMPAGNE MAGNUM AND TRUFFLES
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GHIRARDELLI PEPPERMINT BARK SQUARES
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GREEN MOUNTAIN CINNAMON SUGAR COOKIE K-CUPS
AMORETTI EGGNOG GOURMET ICING
BOBO'S GINGERBREAD OAT BARS
BIGELOW EGGNOGG'N TEA
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