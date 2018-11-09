Your Comprehensive Guide to All the Holiday Snacks on Shelves This Year

Because you're going to need plenty of snacks while you're decking the halls.

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Amanda Williams
November 09, 2018 06:41 AM
Each product we feature has been independently selected and reviewed by our editorial team. If you make a purchase using the links included, we may earn commission.
<p>With crunchy sugar crystals inside the creme filling, these cookies give the sensation of traditional peppermint bark.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $9.99; <a href="https://www.amazon.com/Oreo-Seasonal-Peppermint-Chocolate-Sandwich/dp/B07HHXXK25/ref=sr_1_1_a_it?ie=UTF8&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;linkCode=as2&#038;creativeASIN=B07HHXXK25&#038;tag=people0d0-20&#038;ascsubtag=d7f0e4c3100fa758cc0f4462cc7f29f8" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.amazon.com" data-tracking-affiliate-link-text="amazon.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.amazon.com/Oreo-Seasonal-Peppermint-Chocolate-Sandwich/dp/B07HHXXK25/ref=sr_1_1_a_it?ie=UTF8&#038;qid=1540307486&#038;sr=8-1&#038;keywords=peppermint+bark+oreos" data-tracking-affiliate-network-name="Amazon">amazon.com</a></p>
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PEPPERMINT BARK OREOS

With crunchy sugar crystals inside the creme filling, these cookies give the sensation of traditional peppermint bark.

BUY IT! $9.99; amazon.com

<p>Maybe getting coal for Christmas isn&#8217;t a bad thing after all! These sweet, gooey chocolate cookies would be a welcome addition to any stocking.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $2.99; <a href="http://linksynergy.walmart.com/fs-bin/click?id=93xLBvPhAeE&#038;subid=0&#038;offerid=622731.1&#038;type=10&#038;tmpid=1082&#038;RD_PARM1=https%253A%252F%252Fwww.walmart.com%252Fip%252FNestle-Toll-House-Lumps-of-Coal-Chocolate-Cookie-Dough-16-oz%252F580224774&#038;u1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.walmart.com" data-tracking-affiliate-link-text="walmart.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.walmart.com/ip/Nestle-Toll-House-Lumps-of-Coal-Chocolate-Cookie-Dough-16-oz/580224774" data-tracking-affiliate-network-name="Rakuten">walmart.com</a></p>
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NESTLE TOLL HOUSE LUMPS OF COAL COOKIES

Maybe getting coal for Christmas isn’t a bad thing after all! These sweet, gooey chocolate cookies would be a welcome addition to any stocking.

BUY IT! $2.99; walmart.com

Nestle
<p>Grab these limited-edition, sugar-coated marshmallows quickly before they&#8217;re off the shelves!</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $1; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fpeeps-christmas-gingerbread-men-3ct-1-1875oz%2F-%2FA-53670115" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/peeps-christmas-gingerbread-men-3ct-1-1875oz/-/A-53670115" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p>
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GINGERBREAD MEN PEEPS

Grab these limited-edition, sugar-coated marshmallows quickly before they’re off the shelves!

BUY IT! $1; target.com

Peeps
<p>Despite the name, this product is completely alcohol-free, which means that you can buy them for any age group on your gifting list. You can choose between purchasing one single bottle to a 48-bottle case.&nbsp;</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $6.99; <a href="https://www.amazon.com/Jelly-Belly-Bubbly-Champagne-Flavored/dp/B00WNJOKWU?ie=UTF8&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;linkCode=as2&#038;creativeASIN=B00WNJOKWU&#038;tag=people0d0-20&#038;ascsubtag=d7f0e4c3100fa758cc0f4462cc7f29f8" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.amazon.com" data-tracking-affiliate-link-text="amazon.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.amazon.com/Jelly-Belly-Bubbly-Champagne-Flavored/dp/B00WNJOKWU" data-tracking-affiliate-network-name="Amazon">amazon.com</a></p>
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JELLY BELLY CHAMPAGNE JELLY BEANS

Despite the name, this product is completely alcohol-free, which means that you can buy them for any age group on your gifting list. You can choose between purchasing one single bottle to a 48-bottle case. 

BUY IT! $6.99; amazon.com

Jelly Belly
<p>You can add it to some coffee or tea, but there&#8217;s also no reason you shouldn&#8217;t just gulp it straight from the carton.</p> <p><strong>BUY IT!&nbsp;</strong>$2.49; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fsugar-cookie-milk-1qt-market-pantry-153%2F-%2FA-53605916%3Fref%3Dtgt_adv_XS000000%26amp%3BAFID%3Dgoogle_pla_df%26amp%3Bfndsrc%3Dtgtao%26amp%3BCPNG%3DPLA_Grocery%2BEssentials%2BShopping_Local%26amp%3Badgroup%3DSC_Grocery%26amp%3BLID%3D700000001170770pgs%26amp%3Bnetwork%3Dg%26amp%3Bdevice%3Dc%26amp%3Blocation%3D9067609%26amp%3Bds_rl%3D1246978%26amp%3Bds_rl%3D1247077%26amp%3Bds_rl%3D1246978%26amp%3Bgclid%3DEAIaIQobChMIvKf53v2w3gIVCJ6fCh3_2QpTEAQYASABEgJYE_D_BwE%26amp%3Bgclsrc%3Daw.ds" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/sugar-cookie-milk-1qt-market-pantry-153/-/A-53605916?ref=tgt_adv_XS000000&#038;AFID=google_pla_df&#038;fndsrc=tgtao&#038;CPNG=PLA_Grocery+Essentials+Shopping_Local&#038;adgroup=SC_Grocery&#038;LID=700000001170770pgs&#038;network=g&#038;device=c&#038;location=9067609&#038;ds_rl=1246978&#038;ds_rl=1247077&#038;ds_rl=1246978&#038;gclid=EAIaIQobChMIvKf53v2w3gIVCJ6fCh3_2QpTEAQYASABEgJYE_D_BwE&#038;gclsrc=aw.ds" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p>
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MARKET PANTRY SUGAR COOKIE MILK

You can add it to some coffee or tea, but there’s also no reason you shouldn’t just gulp it straight from the carton.

BUY IT! $2.49; target.com

Target
<p>The go-to cozy drink of the season, now in the form of a classic candy.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $2.98; <a href="http://linksynergy.walmart.com/fs-bin/click?id=93xLBvPhAeE&#038;subid=0&#038;offerid=622731.1&#038;type=10&#038;tmpid=273&#038;RD_PARM1=https%253A%252F%252Fwww.walmart.com%252Fip%252FKisses-Holiday-Hot-Cocoa-Chocolates-10-Oz%252F753905948%253F&#038;RD_PARM2=wmlspartner%253Dwlpa%2526amp%253BselectedSellerId%253D0%2526amp%253Bwl13%253D3520%2526amp%253Badid%253D22222222227257212102%2526amp%253Bwl0%253D%2526amp%253Bwl1%253Dg%2526amp%253Bwl2%253Dc%2526amp%253Bwl3%253D304935549747%2526amp%253Bwl4%253Dpla-520523224522%2526amp%253Bwl5%253D9067609%2526amp%253Bwl6%253D%2526amp%253Bwl7%253D%2526amp%253Bwl8%253D%2526amp%253Bwl9%253Dpla%2526amp%253Bwl10%253D8175035%2526amp%253Bwl11%253Dlocal%2526amp%253Bwl12%253D753905948%2526amp%253Bwl13%253D3520%2526amp%253Bveh%253Dsem&#038;u1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.walmart.com" data-tracking-affiliate-link-text="walmart.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.walmart.com/ip/Kisses-Holiday-Hot-Cocoa-Chocolates-10-Oz/753905948?wmlspartner=wlpa&#038;selectedSellerId=0&#038;wl13=3520&#038;adid=22222222227257212102&#038;wl0=&#038;wl1=g&#038;wl2=c&#038;wl3=304935549747&#038;wl4=pla-520523224522&#038;wl5=9067609&#038;wl6=&#038;wl7=&#038;wl8=&#038;wl9=pla&#038;wl10=8175035&#038;wl11=local&#038;wl12=753905948&#038;wl13=3520&#038;veh=sem" data-tracking-affiliate-network-name="Rakuten">walmart.com</a></p>
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HERSHEY'S HOT COCOA KISSES

The go-to cozy drink of the season, now in the form of a classic candy.

BUY IT! $2.98; walmart.com

Hershey's
<p>Because you can never have too much chocolate in hot cocoa.</p> <p><strong>BUY IT!</strong>&nbsp;$12.00; <a href="https://www.godiva.com/hot-cocoa-topper-gift-set-6pc/12984.html" target="_blank" rel="nofollow">godiva.com</a></p>
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GODIVA HOT COCOA TOPPER GIFT SET

Because you can never have too much chocolate in hot cocoa.

BUY IT! $12.00; godiva.com

GODIVA
<p>If a cup of hot cocoa is not your cup of, um, tea, try this soothing blend infused pink peppercorn, peppermint and white chocolate! The refreshing smell of peppermint bark will have your kitchen smelling like a Christmas candy factory.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $9.99; <a href="https://www.goodearth.com/peppermint-treat.html?gclid=EAIaIQobChMIzNrpsZqs3gIVTYezCh3fvAfVEAQYAiABEgIZm_D_BwE" target="_blank" rel="noopener">goodearth.com</a></p>
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GOOD EARTH LOOSE PEPPERMINT TEA

If a cup of hot cocoa is not your cup of, um, tea, try this soothing blend infused pink peppercorn, peppermint and white chocolate! The refreshing smell of peppermint bark will have your kitchen smelling like a Christmas candy factory.

BUY IT! $9.99; goodearth.com

Good Earth
<p>The holidays are usually a time to forget the scale, but if you&rsquo;re still watching your calorie intake and want a snack, SkinnyPop has released two holiday-inspired flavors: Gingerbread Cookie and White Chocolate Peppermint.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $3.29; Target stores</p>
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SKINNYPOP HOLIDAY POPCORN

The holidays are usually a time to forget the scale, but if you’re still watching your calorie intake and want a snack, SkinnyPop has released two holiday-inspired flavors: Gingerbread Cookie and White Chocolate Peppermint.

BUY IT! $3.29; Target stores

Skinny Pop
<p>To add to their holiday candy collection, Hershey&#8217;s has combined white chocolate and crunchy peppermint candy pieces to create a peppermint bark-like concotion, minus the dark chocolate. Unfortunately, these chocolate, peppermint goodies will be pulled off the shelves after the holiday season, so get them quickly!</p> <p><strong>BUT IT!</strong> $9.48; <a href="http://linksynergy.walmart.com/fs-bin/click?id=93xLBvPhAeE&#038;subid=0&#038;offerid=622731.1&#038;type=10&#038;tmpid=1082&#038;RD_PARM1=https%253A%252F%252Fwww.walmart.com%252Fip%252FKisses-Holiday-Candy-Cane-Mint-Candy-33-Oz%252F38435951&#038;u1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.walmart.com" data-tracking-affiliate-link-text="walmart.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.walmart.com/ip/Kisses-Holiday-Candy-Cane-Mint-Candy-33-Oz/38435951" data-tracking-affiliate-network-name="Rakuten">walmart.com</a></p>
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CANDY CANE HERSHEY'S KISSES 

To add to their holiday candy collection, Hershey’s has combined white chocolate and crunchy peppermint candy pieces to create a peppermint bark-like concotion, minus the dark chocolate. Unfortunately, these chocolate, peppermint goodies will be pulled off the shelves after the holiday season, so get them quickly!

BUT IT! $9.48; walmart.com

Walmart
<p>Quest protein bar flavors vary in widely and all depends on your personal preference, and now there are two more options to choose from solely for the season when pastries are everywhere. Try the Christmas favorite or the pumpkin pie flavor.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $24.99 (box of 12);&nbsp; <a href="https://www.vitacost.com/quest-nutrition-quest-protein-bar" target="_blank" rel="noopener">vitacost.com</a></p>
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QUEST NUTRITION PEPPERMINT BARK PROTEIN BAR

Quest protein bar flavors vary in widely and all depends on your personal preference, and now there are two more options to choose from solely for the season when pastries are everywhere. Try the Christmas favorite or the pumpkin pie flavor.

BUY IT! $24.99 (box of 12);  vitacost.com

Amazon
<p>Lindt surprises us every season with new creations, collecions, and flavor combinations, but this holiday season, they have combined a traditional holiday cookie into creamy white chocolate truffles.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Flindor-christmas-snickerdoodle-bag-6-0oz%2F-%2FA-53693255" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/lindor-christmas-snickerdoodle-bag-6-0oz/-/A-53693255" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p>
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LINDT SNICKERDOODLE WHITE CHOCOLATE TRUFFLES

Lindt surprises us every season with new creations, collecions, and flavor combinations, but this holiday season, they have combined a traditional holiday cookie into creamy white chocolate truffles.

BUY IT! $; target.com

Lindt
<p>Santa&#8217;s Helpers are back in stores! These egg-shaped,&nbsp;individually wrapped peanut butter cups are great for children. Each one features a photo of &nbsp;Santa&#8217;s helpers.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $3.59; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Freese-christmas-santa-s-helpers-stand-up-bag-11oz%2F-%2FA-53666524" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/reese-christmas-santa-s-helpers-stand-up-bag-11oz/-/A-53666524" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p>
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REESE'S SANTA'S HELPERS

Santa’s Helpers are back in stores! These egg-shaped, individually wrapped peanut butter cups are great for children. Each one features a photo of  Santa’s helpers.

BUY IT! $3.59; target.com

Reese's
<p>You can&#8217;t go wrong with a ready-to-hang stocking stuffed with delicious goodies like milk chocolate hot cocoa, biscuits and a milk chocolate caramel bar!</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $30.00; <a href="https://www.godiva.com/holiday-stocking-gift-set/13184.html" target="_blank" rel="noopener">godiva.com</a></p>
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GODIVA HOLIDAY STOCKING GIFT SET

You can’t go wrong with a ready-to-hang stocking stuffed with delicious goodies like milk chocolate hot cocoa, biscuits and a milk chocolate caramel bar!

BUY IT! $30.00; godiva.com

Godiva
<p>M&amp;M&#8217;s is bringing back their holiday Hot Cocoa-flavored&nbsp;limited edition M&amp;M&#8217;s, but this time, with a white chocolate marshmallow center!</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $3.19; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fm-m-s-christmas-hot-cocoa-8oz%2F-%2FA-53693373" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/m-m-s-christmas-hot-cocoa-8oz/-/A-53693373" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p> <p>&nbsp;</p>
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M&M'S HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS

M&M’s is bringing back their holiday Hot Cocoa-flavored limited edition M&M’s, but this time, with a white chocolate marshmallow center!

BUY IT! $3.19; target.com

 

M&M’s
<p>This season, the chocolate brand has unveiled a familiar new flavor for the holidays.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $3.99; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fdove-christmas-hot-cocoa-7-94oz%2F-%2FA-53693293" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/dove-christmas-hot-cocoa-7-94oz/-/A-53693293" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p>
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DOVE HOT COCOA WITH MARSHMALLOW CREME

This season, the chocolate brand has unveiled a familiar new flavor for the holidays.

BUY IT! $3.99; target.com

Dove
<p>If you&#8217;re looking for the real deal peppermint bark, this gift is definitely it: handcrafted, swirling peppermint candy pieces in a rich mix of milk, dark, and white chocolate.&nbsp;</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $25.00; <a href="https://www.godiva.com/peppermint-bark-tin/12795.html" target="_blank" rel="noopener">godiva.com</a></p>
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GODIVA PEPPERMINT BARK TIN

If you’re looking for the real deal peppermint bark, this gift is definitely it: handcrafted, swirling peppermint candy pieces in a rich mix of milk, dark, and white chocolate. 

BUY IT! $25.00; godiva.com

Godiva
<p>This cute box is filled with individually wrapped Godiva milk and dark chocolates. It makes the ultimate stocking-stuffer for both kids and adults.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $10.00; <a href="https://www.godiva.com/truffle-santa-gift-box/12207.html" target="_blank" rel="noopener">godiva.com</a></p>
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GODIVA CHOCOLATE TRUFFLE SANTA BOX

This cute box is filled with individually wrapped Godiva milk and dark chocolates. It makes the ultimate stocking-stuffer for both kids and adults.

BUY IT! $10.00; godiva.com

Godiva
<p>Making their return every hoilday season, these limited-time snacks fly off the shelves quickly!</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $2.99; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fpretzel-crisps-white-chocolate-peppermint-4oz%2F-%2FA-47081511%3Fsid%3D1886S%26amp%3Bref%3Dtgt_adv_XS000000%26amp%3BAFID%3Dgoogle_pla_df%26amp%3Bfndsrc%3Dtgtao%26amp%3BCPNG%3DPLA_Grocery%2BEssentials%2BShopping_Local%26amp%3Badgroup%3DSC_Grocery%26amp%3BLID%3D700000001170770pgs%26amp%3Bnetwork%3Dg%26amp%3Bdevice%3Dc%26amp%3Blocation%3D9067609%26amp%3Bds_rl%3D1246978%26amp%3Bds_rl%3D1247077%26amp%3Bds_rl%3D1246978%26amp%3Bgclid%3DEAIaIQobChMIi8Livtaf3gIVE-DICh1zuAK9EAQYASABEgL_pfD_BwE%26amp%3Bgclsrc%3Daw.ds" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/pretzel-crisps-white-chocolate-peppermint-4oz/-/A-47081511?sid=1886S&#038;ref=tgt_adv_XS000000&#038;AFID=google_pla_df&#038;fndsrc=tgtao&#038;CPNG=PLA_Grocery+Essentials+Shopping_Local&#038;adgroup=SC_Grocery&#038;LID=700000001170770pgs&#038;network=g&#038;device=c&#038;location=9067609&#038;ds_rl=1246978&#038;ds_rl=1247077&#038;ds_rl=1246978&#038;gclid=EAIaIQobChMIi8Livtaf3gIVE-DICh1zuAK9EAQYASABEgL_pfD_BwE&#038;gclsrc=aw.ds" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p>
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SNACK FACTORY WHITE CHOCOLATE PEPPERMINT PRETZEL CRISPS

Making their return every hoilday season, these limited-time snacks fly off the shelves quickly!

BUY IT! $2.99; target.com

Snack Factory
<p>This dark chocolate bark has chunks of gingerbread crunch. Other flavors available are almond, coconut almond, mint, pretzel, pumpkin seed and peanut.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $29.99 (for 4 pack); <a href="https://www.amazon.com/BarkThins-Snacking-Chocolate-4-7oz-Gingerbread/dp/B06XMR2CGZ?ie=UTF8&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;linkCode=as2&#038;creativeASIN=B06XMR2CGZ&#038;tag=people0d0-20&#038;ascsubtag=d7f0e4c3100fa758cc0f4462cc7f29f8" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.amazon.com" data-tracking-affiliate-link-text="amazon.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.amazon.com/BarkThins-Snacking-Chocolate-4-7oz-Gingerbread/dp/B06XMR2CGZ" data-tracking-affiliate-network-name="Amazon">amazon.com</a></p>
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BARKTHINS GINGERBREAD DARK CHOCOLATE 

This dark chocolate bark has chunks of gingerbread crunch. Other flavors available are almond, coconut almond, mint, pretzel, pumpkin seed and peanut.

BUY IT! $29.99 (for 4 pack); amazon.com

barkTHINS
<p>This champagne bottle is made from chocolate and filled with more chocolate. At this point, every holiday should be an excuse to have chocolate.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $96.00;&nbsp;<a href="https://www.gayleschocolates.com/chocolate-champagne-bottle-magnum-truffles" target="_blank" rel="noopener">gayleschocolates.com</a></p>
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GAYLE'S CHOCOLATES CHOCOLATE CHAMPAGNE MAGNUM AND TRUFFLES

This champagne bottle is made from chocolate and filled with more chocolate. At this point, every holiday should be an excuse to have chocolate.

BUY IT! $96.00; gayleschocolates.com

Gayle's Chocolates
<p>Candy corn consistency, but the taste of chocolate? Yes!</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $12.25; <a href="https://www.amazon.com/Brachs-Salt-Chocolate-Candy-Corn/dp/B0155I8UKS?ie=UTF8&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;linkCode=as2&#038;creativeASIN=B0155I8UKS&#038;tag=people0d0-20&#038;ascsubtag=d7f0e4c3100fa758cc0f4462cc7f29f8" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.amazon.com" data-tracking-affiliate-link-text="amazon.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.amazon.com/Brachs-Salt-Chocolate-Candy-Corn/dp/B0155I8UKS" data-tracking-affiliate-network-name="Amazon">amazon.com</a></p>
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BRACH'S SEA SALT CHOCOLATE CANDY CORN

Candy corn consistency, but the taste of chocolate? Yes!

BUY IT! $12.25; amazon.com

Brach's
<p>Released in 2017 for a limited time, this riff on classic Cinnamon Toast Crunch is making a comeback.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $2.99; <a href="http://goto.target.com/c/249354/81938/2092?subId1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI&#038;u=https%3A%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fsugar-cookie-toast-crunch-breakfast-cereal-12oz%2F-%2FA-53689189%3Fref%3Dtgt_adv_XS000000%26amp%3BAFID%3Dgoogle_pla_df%26amp%3Bfndsrc%3Dtgtao%26amp%3BCPNG%3DPLA_Grocery%2BEssentials%2BShopping_Local%26amp%3Badgroup%3DSC_Grocery%26amp%3BLID%3D700000001170770pgs%26amp%3Bnetwork%3Dg%26amp%3Bdevice%3Dc%26amp%3Blocation%3D9067609%26amp%3Bds_rl%3D1246978%26amp%3Bds_rl%3D1247077%26amp%3Bds_rl%3D1246978%26amp%3Bgclid%3DEAIaIQobChMI8NLruLe23gIVi0sNCh1tzAiFEAQYASABEgLj_fD_BwE%26amp%3Bgclsrc%3Daw.ds" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.target.com" data-tracking-affiliate-link-text="target.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.target.com/p/sugar-cookie-toast-crunch-breakfast-cereal-12oz/-/A-53689189?ref=tgt_adv_XS000000&#038;AFID=google_pla_df&#038;fndsrc=tgtao&#038;CPNG=PLA_Grocery+Essentials+Shopping_Local&#038;adgroup=SC_Grocery&#038;LID=700000001170770pgs&#038;network=g&#038;device=c&#038;location=9067609&#038;ds_rl=1246978&#038;ds_rl=1247077&#038;ds_rl=1246978&#038;gclid=EAIaIQobChMI8NLruLe23gIVi0sNCh1tzAiFEAQYASABEgLj_fD_BwE&#038;gclsrc=aw.ds" data-tracking-affiliate-network-name="Impact Radius">target.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>BUY IT! $</p>
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SUGAR COOKIE CINNAMON TOAST CRUNCH

Released in 2017 for a limited time, this riff on classic Cinnamon Toast Crunch is making a comeback.

BUY IT! $2.99; target.com

 

BUY IT! $

General Mills
<p>No need to make your own peppermint bark when you can pick up a bag of these mini crunchy chocolates.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $7.99; <a href="http://www.anrdoezrs.net/links/8029122/type/dlg/sid/PEO,YourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear,awilliams225,Unc,Gal,6649921,201811,I/https://www.worldmarket.com/category/food-and-drink/food/candy-chocolate.do?template=PLA&#038;plfsku=513112&#038;mrkgcl=660&#038;mrkgadid=3245770358&#038;camp=ppc:Google:PLA+Merkle_Shopping_PLA_Bestseller+Consumables_-_MDB&#038;product_id=513112&#038;adpos=1o1&#038;creative=224514704636&#038;device=c&#038;matchtype=&#038;network=g&#038;gclid=EAIaIQobChMI9uaW-Nmf3gIVhZ6zCh3ETgxeEAQYASABEgLMP_D_BwE" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="www.worldmarket.com" data-tracking-affiliate-link-text="worldmarket.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://www.worldmarket.com/category/food-and-drink/food/candy-chocolate.do?template=PLA&#038;plfsku=513112&#038;mrkgcl=660&#038;mrkgadid=3245770358&#038;camp=ppc:Google:PLA+Merkle_Shopping_PLA_Bestseller+Consumables_-_MDB&#038;product_id=513112&#038;adpos=1o1&#038;creative=224514704636&#038;device=c&#038;matchtype=&#038;network=g&#038;gclid=EAIaIQobChMI9uaW-Nmf3gIVhZ6zCh3ETgxeEAQYASABEgLMP_D_BwE" data-tracking-affiliate-network-name="CJ Deep Link">worldmarket.com</a></p>
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GHIRARDELLI PEPPERMINT BARK SQUARES

No need to make your own peppermint bark when you can pick up a bag of these mini crunchy chocolates.

BUY IT! $7.99; worldmarket.com

Ghirardelli
<p>The smell of freshly baked sugar cookies will fill your kitchen as the Keurig brews your wake-up drink.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $9.98; <a href="https://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=93xLBvPhAeE&#038;subid=0&#038;offerid=595432.1&#038;type=10&#038;tmpid=20265&#038;RD_PARM1=https%3A%2F%2Fjet.com%2Fproduct%2FGreen-Mountain-Coffee-Single-Serve-for-Keurig-Cinnamon-Sugar-Cookie-18-Ct%2F3350afca614d4a94bfed15409e1e08ff&#038;u1=PEO%2CYourComprehensiveGuidetoAlltheHolidaySnacksonShelvesThisYear%2Cawilliams225%2CUnc%2CGal%2C6649921%2C201811%2CI" data-ecommerce="true" target="_blank" rel="nofollow" data-tracking-affiliate-name="jet.com" data-tracking-affiliate-link-text="jet.com" data-tracking-affiliate-link-url="https://jet.com/product/Green-Mountain-Coffee-Single-Serve-for-Keurig-Cinnamon-Sugar-Cookie-18-Ct/3350afca614d4a94bfed15409e1e08ff" data-tracking-affiliate-network-name="Rakuten">jet.com</a></p>
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GREEN MOUNTAIN CINNAMON SUGAR COOKIE K-CUPS

The smell of freshly baked sugar cookies will fill your kitchen as the Keurig brews your wake-up drink.

BUY IT! $9.98; jet.com

<p>If you cannot get enough egg nog during the holidays, now you can spread it on any pastry that comes your way.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $10.99; <a href="https://amoretti.com/products/eggnog-icing?variant=6440467333152&amp;gclid=CjwKCAjw3qDeBRBkEiwAsqeO7tVc1gBcZmM7y9foOHIHm94kcu0SBf_kq--w4W4C7XgI_Ymrky5K8xoCElMQAvD_BwE" target="_blank" rel="noopener">amoretti.com</a></p>
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AMORETTI EGGNOG GOURMET ICING

If you cannot get enough egg nog during the holidays, now you can spread it on any pastry that comes your way.

BUY IT! $10.99; amoretti.com

<p>For those who are gluten or dairy-intolerant, these oat bars will let you have your yearly gingerbread fix.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $29.88 (for box of 12) <a href="https://eatbobos.com/products/gingerbread-oat-bar" target="_blank" rel="noopener">eatbobos.com</a></p>
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BOBO'S GINGERBREAD OAT BARS

For those who are gluten or dairy-intolerant, these oat bars will let you have your yearly gingerbread fix.

BUY IT! $29.88 (for box of 12) eatbobos.com

<p>Labeled as &#8220;An Exceptional Winter Tea,&#8221; now you can have eggnog without the calories of the traditional hoilday drink.</p> <p><strong>BUY IT!</strong> $3.58; <a href="https://www.luckyvitamin.com/p-203959-bigelow-tea-eggnogg-n-winter-tea-20-tea-bags?site=google_base&amp;scid=scplp111935&amp;sc_intid=111935&amp;utmp_campaign=SC_Shopping_Campaign_CS30&amp;branded=no&amp;gclid=EAIaIQobChMIveOE7be23gIVzFcNCh09yghrEAYYASABEgLDhPD_BwE" target="_blank" rel="noopener">luckyvitamin.com</a></p>
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BIGELOW EGGNOGG'N TEA

Labeled as “An Exceptional Winter Tea,” now you can have eggnog without the calories of the traditional hoilday drink.

BUY IT! $3.58; luckyvitamin.com

1 of 28

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1 of 28

PEPPERMINT BARK OREOS

With crunchy sugar crystals inside the creme filling, these cookies give the sensation of traditional peppermint bark.

BUY IT! $9.99; amazon.com

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2 of 28 Nestle

NESTLE TOLL HOUSE LUMPS OF COAL COOKIES

Maybe getting coal for Christmas isn’t a bad thing after all! These sweet, gooey chocolate cookies would be a welcome addition to any stocking.

BUY IT! $2.99; walmart.com

3 of 28 Peeps

GINGERBREAD MEN PEEPS

Grab these limited-edition, sugar-coated marshmallows quickly before they’re off the shelves!

BUY IT! $1; target.com

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4 of 28 Jelly Belly

JELLY BELLY CHAMPAGNE JELLY BEANS

Despite the name, this product is completely alcohol-free, which means that you can buy them for any age group on your gifting list. You can choose between purchasing one single bottle to a 48-bottle case. 

BUY IT! $6.99; amazon.com

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5 of 28 Target

MARKET PANTRY SUGAR COOKIE MILK

You can add it to some coffee or tea, but there’s also no reason you shouldn’t just gulp it straight from the carton.

BUY IT! $2.49; target.com

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6 of 28 Hershey's

HERSHEY'S HOT COCOA KISSES

The go-to cozy drink of the season, now in the form of a classic candy.

BUY IT! $2.98; walmart.com

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7 of 28 GODIVA

GODIVA HOT COCOA TOPPER GIFT SET

Because you can never have too much chocolate in hot cocoa.

BUY IT! $12.00; godiva.com

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8 of 28 Good Earth

GOOD EARTH LOOSE PEPPERMINT TEA

If a cup of hot cocoa is not your cup of, um, tea, try this soothing blend infused pink peppercorn, peppermint and white chocolate! The refreshing smell of peppermint bark will have your kitchen smelling like a Christmas candy factory.

BUY IT! $9.99; goodearth.com

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9 of 28 Skinny Pop

SKINNYPOP HOLIDAY POPCORN

The holidays are usually a time to forget the scale, but if you’re still watching your calorie intake and want a snack, SkinnyPop has released two holiday-inspired flavors: Gingerbread Cookie and White Chocolate Peppermint.

BUY IT! $3.29; Target stores

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10 of 28 Walmart

CANDY CANE HERSHEY'S KISSES 

To add to their holiday candy collection, Hershey’s has combined white chocolate and crunchy peppermint candy pieces to create a peppermint bark-like concotion, minus the dark chocolate. Unfortunately, these chocolate, peppermint goodies will be pulled off the shelves after the holiday season, so get them quickly!

BUT IT! $9.48; walmart.com

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11 of 28 Amazon

QUEST NUTRITION PEPPERMINT BARK PROTEIN BAR

Quest protein bar flavors vary in widely and all depends on your personal preference, and now there are two more options to choose from solely for the season when pastries are everywhere. Try the Christmas favorite or the pumpkin pie flavor.

BUY IT! $24.99 (box of 12);  vitacost.com

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12 of 28 Lindt

LINDT SNICKERDOODLE WHITE CHOCOLATE TRUFFLES

Lindt surprises us every season with new creations, collecions, and flavor combinations, but this holiday season, they have combined a traditional holiday cookie into creamy white chocolate truffles.

BUY IT! $; target.com

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13 of 28 Reese's

REESE'S SANTA'S HELPERS

Santa’s Helpers are back in stores! These egg-shaped, individually wrapped peanut butter cups are great for children. Each one features a photo of  Santa’s helpers.

BUY IT! $3.59; target.com

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14 of 28 Godiva

GODIVA HOLIDAY STOCKING GIFT SET

You can’t go wrong with a ready-to-hang stocking stuffed with delicious goodies like milk chocolate hot cocoa, biscuits and a milk chocolate caramel bar!

BUY IT! $30.00; godiva.com

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15 of 28 M&M’s

M&M'S HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS

M&M’s is bringing back their holiday Hot Cocoa-flavored limited edition M&M’s, but this time, with a white chocolate marshmallow center!

BUY IT! $3.19; target.com

 

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16 of 28 Dove

DOVE HOT COCOA WITH MARSHMALLOW CREME

This season, the chocolate brand has unveiled a familiar new flavor for the holidays.

BUY IT! $3.99; target.com

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17 of 28 Godiva

GODIVA PEPPERMINT BARK TIN

If you’re looking for the real deal peppermint bark, this gift is definitely it: handcrafted, swirling peppermint candy pieces in a rich mix of milk, dark, and white chocolate. 

BUY IT! $25.00; godiva.com

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18 of 28 Godiva

GODIVA CHOCOLATE TRUFFLE SANTA BOX

This cute box is filled with individually wrapped Godiva milk and dark chocolates. It makes the ultimate stocking-stuffer for both kids and adults.

BUY IT! $10.00; godiva.com

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19 of 28 Snack Factory

SNACK FACTORY WHITE CHOCOLATE PEPPERMINT PRETZEL CRISPS

Making their return every hoilday season, these limited-time snacks fly off the shelves quickly!

BUY IT! $2.99; target.com

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20 of 28 barkTHINS

BARKTHINS GINGERBREAD DARK CHOCOLATE 

This dark chocolate bark has chunks of gingerbread crunch. Other flavors available are almond, coconut almond, mint, pretzel, pumpkin seed and peanut.

BUY IT! $29.99 (for 4 pack); amazon.com

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21 of 28 Gayle's Chocolates

GAYLE'S CHOCOLATES CHOCOLATE CHAMPAGNE MAGNUM AND TRUFFLES

This champagne bottle is made from chocolate and filled with more chocolate. At this point, every holiday should be an excuse to have chocolate.

BUY IT! $96.00; gayleschocolates.com

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22 of 28 Brach's

BRACH'S SEA SALT CHOCOLATE CANDY CORN

Candy corn consistency, but the taste of chocolate? Yes!

BUY IT! $12.25; amazon.com

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23 of 28 General Mills

SUGAR COOKIE CINNAMON TOAST CRUNCH

Released in 2017 for a limited time, this riff on classic Cinnamon Toast Crunch is making a comeback.

BUY IT! $2.99; target.com

 

BUY IT! $

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24 of 28 Ghirardelli

GHIRARDELLI PEPPERMINT BARK SQUARES

No need to make your own peppermint bark when you can pick up a bag of these mini crunchy chocolates.

BUY IT! $7.99; worldmarket.com

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25 of 28

GREEN MOUNTAIN CINNAMON SUGAR COOKIE K-CUPS

The smell of freshly baked sugar cookies will fill your kitchen as the Keurig brews your wake-up drink.

BUY IT! $9.98; jet.com

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26 of 28

AMORETTI EGGNOG GOURMET ICING

If you cannot get enough egg nog during the holidays, now you can spread it on any pastry that comes your way.

BUY IT! $10.99; amoretti.com

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27 of 28

BOBO'S GINGERBREAD OAT BARS

For those who are gluten or dairy-intolerant, these oat bars will let you have your yearly gingerbread fix.

BUY IT! $29.88 (for box of 12) eatbobos.com

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28 of 28

BIGELOW EGGNOGG'N TEA

Labeled as “An Exceptional Winter Tea,” now you can have eggnog without the calories of the traditional hoilday drink.

BUY IT! $3.58; luckyvitamin.com

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