PEOPLE's Call to Action: Contact Congress to Ask What Is Being Done to Stop the Epidemic of Gun Violence

Every day, approximately 100 Americans are killed with guns and hundreds more are shot and injured, according to data from the Centers for Disease Control and Prevention. A 2016 study by the American Journal of Medicine found that Americans are 25 times more likely to be killed by gun violence than people in other high-income countries.

The grim drumbeat of gun deaths, including mass shootings, shows no signs of slowing down. Last month, a disgruntled Virginia Beach city employee killed 12 innocent people in the latest high-profile example of an American epidemic.

While grieving families and concerned parents look to elected leaders to find solutions, many have expressed frustration that “thoughts and prayers” too often substitute for policies that could reduce bloodshed.

To make your voice heard and to let your representatives know you will vote on the issue of sensible gun legislation, PEOPLE is releasing an updated Call to Action.

Here is the contact information for every single voting member of Congress. There are no easy solutions to gun violence, but Washington needs to know that doing nothing is not an option anymore.

ALABAMA

Sen. Richard Shelby

Phone: 202-224-5744

Twitter:

@SenShelby

Sen. Doug Jones

Phone: 202-224-4124

Twitter:

@DougJones

Rep. Bradley Byrne

Phone: 202-225-4931

Twitter:

@RepByrne

Rep. Terri A. Sewell

Phone: 202-225-2665

Twitter:

@RepTerriSewell

Rep. Gary Palmer

Phone: 202-225-4921

Twitter:

@USRepGaryPalmer

Rep. Mike Rogers

Phone: 202-225-3261

Twitter:

@RepMikeRogersAL

Rep. Martha Roby

Phone: 202-225-2901

Twitter:

@RepMarthaRoby

Rep. Mo Brooks

Phone: 202-225-4801

Twitter:

@RepMoBrooks

Rep. Robert Aderholt

Phone: 202-225-4876

Twitter:

@Robert_Aderholt

ALASKA

Sen. Dan Sullivan

Phone: 202-224-3004

Twitter:

@SenDanSullivan

Sen. Lisa Murkowski

Phone: 202-224-6665

Twitter:

@LisaMurkowski

Rep. Don Young

Phone: 202-225-5765

Twitter:

@RepDonYoung

ARIZONA

Sen. Martha McSally

Phone: 202-224-2235

Twitter:

@SenMcSallyAZ

Sen. Kyrsten Sinema

Phone: 202-224-4521

Twitter:

@SenatorSinema

Rep. Ann Kirkpatrick

Phone: 202-225-2542

Twitter:

@Ann_Kirkpatrick

Rep. Ruben Gallego

Phone: 202-225-4065

Twitter:

@RepRubenGallego

Rep. Greg Stanton

Phone: 202-225-9888

Twitter:

@gregstantonaz

Rep. Debbie Lesko

Phone: 202-225-4576

Twitter:

@RepDLesko

Rep. Andy Biggs

Phone: 202-225-2635

Twitter:

@RepAndyBiggsAZ

Rep. Tom O’Halleran

Phone: 202-225-3361

Twitter:

@RepOHalleran

Rep. David Schweikert

Phone: 202-225-2190

Twitter:

@RepDavid

Rep. Raúl Grijalva

Phone: 202-225-2435

Twitter:

@RepRaulGrijalva

Rep. Paul A. Gosar

Phone: 202-225-2315

Twitter:

@RepGosar

ARKANSAS

Sen. Tom Cotton

Phone: 202-224-2353

Twitter:

@SenTomCotton

Sen. John Boozman

Phone: 202-224-4843

Twitter:

@JohnBoozman

Rep. Bruce Westerman

Phone: 202-225-3772

Twitter:

@RepWesterman

Rep. French Hill

Phone: 202-225-2506

Twitter:

@RepFrenchHill

Rep. Steve Womack

Phone: 202-225-4301

Twitter:

@Rep_SteveWomack

Rep. Rick Crawford

Phone: 202-225-4076

Twitter:

@RepRickCrawford

CALIFORNIA

Sen. Kamala D. Harris

Phone: 202-224-3553

Twitter:

@KamalaHarris

Sen. Dianne Feinstein

Phone: 202-224-3841

Twitter:

@SenFeinstein

Rep. Josh Harder

Phone: 202-225-4540

Twitter:

@RepJoshHarder

Rep. Norma Torres

Phone: 202-225-6161

Twitter:

@NormaJTorres

Rep. Katie Porter

Phone: 202-225-5611

Twitter:

@RepKatiePorter

Rep. Harley Rouda

Phone: 202-225-2415

Twitter:

@RepHarley

Rep. Ted Lieu

Phone: 202-225-3976

Twitter:

@RepTedLieu

Rep. Gilbert Ray Jr. Cisneros

Phone: 202-225-4111

Twitter:

@GilCisnerosCA

Rep. Mike Levin

Phone: 202-225-3906

Twitter:

@MikeLevinCA

Rep. Pete Aguilar

Phone: 202-225-3201

Twitter:

@RepPeteAguilar

Rep. Mark DeSaulnierj

Phone: 202-225-2095

Twitter:

@RepDeSaulnier

Rep. Mark Takano

Phone: 202-225-2305

Twitter:

@RepMarkTakano

Rep. Scott Peters

Phone: 202-225-0508

Twitter:

@RepScottPeters

Rep. Alan Lowenthal

Phone: 202-225-7924

Twitter:

@RepLowenthal

Rep. Raul Ruiz

Phone: 202-225-5330

Twitter:

@CongressmanRuiz

Rep. Tony Cárdenas

Phone: 202-225-6131

Twitter:

@RepCardenas

Rep. Julia Brownley

Phone: 202-225-5811

Twitter:

@RepBrownley

Rep. Eric Swalwell

Phone: 202-225-5065

Twitter:

@RepSwalwell

Rep. Paul Cook

Phone: 202-225-5861

Twitter:

@RepPaulCook

Rep. Ami Bera

Phone: 202-225-5716

Twitter:

@RepBera

Rep. Jared Huffman

Phone: 202-225-5161

Twitter:

@RepHuffman

Rep. Doug LaMalfa

Phone: 202-225-3076

Twitter:

@RepLaMalfa

Rep. Ro Khanna

Phone: 202-225-2631

Twitter:

@RepRoKhanna

Rep. Maxine Waters

Phone: 202-225-2201

Twitter:

@RepMaxineWaters

Rep. Mike Thompson

Phone: 202-225-3311

Twitter:

@RepThompson

Rep. Linda Sánchez

Phone: 202-225-6676

Twitter:

@RepLindaSanchez

Rep. John Garamendi

Phone: 202-225-1880

Twitter:

@RepGaramendi

Rep. Tom McClintock

Phone: 202-225-2511

Twitter:

@RepMcClintock

Rep. Doris O. Matsui

Phone: 202-225-7163

Twitter:

@DorisMatsui

Rep. Jerry McNerney

Phone: 202-225-1947

Twitter:

@RepMcNerney

Rep. Nancy Pelosi

Phone: 202-225-4965

Twitter:

@SpeakerPelosi

Rep. Barbara Lee

Phone: 202-225-2661

Twitter: @RepBarbaraLee

Rep. Jackie Speier

Phone: 202-225-3531

Twitter:

@RepSpeier

Rep. Jim Costa

Phone: 202-225-3341

Twitter:

@RepJimCosta

Rep. TJ Cox

Phone: 202-225-4695

Twitter:

@TJCoxCongress

Rep. Jimmy Panetta

Phone: 202-225-2861

Twitter:

@RepJimmyPanetta

Rep. Anna G. Eshoo

Phone: 202-225-8104

Twitter:

@RepAnnaEshoo

Rep. Zoe Lofgren

Phone: 202-225-3072

Twitter:

@RepZoeLofgren

Rep. Salud Carbajal

Phone: 202-225-3601

Twitter:

@RepCarbajal

Rep. Katie Hill

Phone: 202-225-1956

Twitter:

@KatieHill4CA

Rep. Devin Nunes

Phone: 202-225-2523

Twitter:

@DevinNunes

Rep. Kevin McCarthy

Phone: 202-225-2915

Twitter:

@GOPLeader

Rep. Nanette Barragán

Phone: 202-225-8220

Twitter:

@RepBarragan

Rep. Judy Chu

Phone: 202-225-5464

Twitter:

@RepJudyChu

Rep. Adam Schiff

Phone: 202-225-4176

Twitter:

@RepAdamSchiff

Rep. Brad Sherman

Phone: 202-225-5911

Twitter:

@BradSherman

Rep. Grace Napolitano

Phone: 202-225-5256

Twitter:

@GraceNapolitano

Rep. Jimmy Gomez

Phone: 202-225-6235

Twitter:

@RepJimmyGomez

Rep. Karen Bass

Phone: 202-225-7084

Twitter:

@RepKarenBass

Rep. Lucille Roybal-Allard

Phone: 202-225-1766

Twitter:

@RepRoybalAllard

Rep. Ken Calvert

Phone: 202-225-1986

Twitter:

@KenCalvert

Rep. Luis (Lou) Correa

Phone: 202-225-2965

Twitter:

@RepLouCorrea

Rep. Juan Vargas

Phone: 202-225-8045

Twitter:

@RepJuanVargas

Rep. Duncan D. Hunter

Phone: 202-225-5672

Twitter:

@Rep_Hunter

Rep. Susan Davis

Phone: 202-225-2040

Twitter:

@RepSusanDavis

COLORADO

Sen. Cory Gardner

Phone: 202-224-5941

Twitter:

@SenCoryGardner

Sen. Michael Bennet

Phone: 202-224-5852jones

Twitter:

@SenatorBennet

Rep. Ken Buck

Phone: 202-225-4676

Twitter:

@RepKenBuck

Rep. Scott Tipton

Phone: 202-225-4761

Twitter:

@RepTipton

Rep. Jason Crow

Phone: 202-225-7882

Twitter:

@JasonCrowCO6

Rep. Joe Neguse

Phone: 202-225-2161

Twitter:

@RepJoeNeguse

Rep. Ed Perlmutter

Phone: 202-225-2645

Twitter:

@RepPerlmutter

Rep. Doug Lamborn

Phone: 202-225-4422

Twitter:

@RepDLamborn

Rep. Diana DeGette

Phone: 202-225-4431

Twitter:

@RepDianaDeGette

CONNECTICUT

Sen. Christopher Murphy

Phone: 202-224-4041

Twitter:

@ChrisMurphyCT

Sen. Richard Blumenthal

Phone: 202-224-2823

Twitter:

@SenBlumenthal

Rep. John Larson

Phone: 202-225-2265

Twitter:

@RepJohnLarson

Rep. Jim Himes

Phone: 202-225-5541

Twitter:

@JAHimes

Rep. Rosa DeLauro

Phone: 202-225-3661

Twitter:

@RosaDeLauro

Rep. Jahana Hayes

Phone: 202-225-4476

Twitter:

@JahanaHayesCT

Rep. Joe Courtney

Phone: 202-225-2076

Twitter:

@RepJoeCourtney

DELAWARE

Sen. Thomas R. Carper

Phone: 202-224-2441

Twitter:

@SenatorCarper

Sen. Christopher A. Coons

Phone: 202-224-5042

Twitter:

@SenCoonsOffice

Rep. Lisa Blunt Rochester

Phone: 202-225-4165

Twitter:

@LisaBRochester

FLORIDA

Sen. Rick Scott

Phone: 202-224-5274

Twitter:

@SenRickScott

Sen. Marco Rubio

Phone: 202-224-3041

Twitter:

@MarcoRubio

Rep. Matt Gaetz

Phone: 202-225-4136

Twitter:

@MattGaetz

Rep. Neal Dunn

Phone: 202-225-5235

Twitter:

@DrNealDunnFL2

Rep. Ted Yoho

Phone: 202-225-5744

Twitter:

@RepTedYoho

Rep. John Rutherford

Phone: 202-225-2501

Twitter:

@RepRutherfordFL

Rep. Al Lawson

Phone: 202-225-0123

@RepAlLawsonJr

Rep. Michael Waltz

Phone: 202-225-2706

Twitter:

@michaelgwaltz

Rep. Stephanie Murphy

Phone: 202-225-4035

Twitter:

@RepStephMurphy

Rep. Bill Posey

Phone: 202-225-3671

Twitter:

@CongBillPosey

Rep. Darren Soto

Phone: 202-225-9889

Twitter:

@RepDarrenSoto

Rep. Val Demings

Phone: 202-225-2176

Twitter:

@RepValDemings

Rep. Daniel Webster

Phone: 202-225-1002

Twitter:

@RepWebster

Rep. Gus M. Bilirakis

Phone: 202-225-5755

Twitter:

@RepGusBilirakis

Rep. Charlie Crist

Phone: 202-225-5961

Twitter:

@RepCharlieCrist

Rep. Kathy Castor

Phone: 202-225-3376

Twitter:

@USRepKCastor

Rep. Ross Spano

Phone: 202-225-1252

Twitter:

@RossSpano

Rep. Vern Buchanan

Phone: 202-225-5015

Twitter:

@VernBuchanan

Rep. Gregory W. Steube

Phone: 202-225-5792

Twitter:

@gregsteube

Rep. Brian Mast

Phone: 202-225-3026

Twitter:

@RepBrianMast

Rep. Francis Rooney

Phone: 202-225-2536

Twitter:

@FrancisRooney

Rep. Alcee L. Hastings

Phone: 202-225-1313

Twitter:

@RepHastingsFL

Rep. Ted Deutch

Phone: 202-225-3001

Twitter:

@RepTedDeutch

Rep. Lois Frankel

Phone: 202-225-9890

Twitter:

@RepLoisFrankel

Rep. Debbie Wasserman Schultz

Phone: 202-225-7931

Twitter:

@RepDWStweets

Rep. Frederica Wilson

Phone: 202-225-4506

Twitter:

@RepWilson

Rep. Mario Diaz-Balart

Phone: 202-225-4211

Twitter:

@MarioDB

Rep. Debbie Mucarsel-Powell

Phone: 202-225-2778

Twitter:

@RepDMP

Rep. Donna E. Shalala

Phone: 202-225-3931

Twitter:

@RepShalala

GEORGIA

Sen. Johnny Isakson

Phone: 202-224-3643

Twitter:

@SenatorIsakson

Sen. David Perdue

Phone: 202-224-3521

Twitter:

@SenDavidPerdue

Rep. Buddy Carter

Phone: 202-225-5831

Twitter:

@RepBuddyCarter

Rep. Sanford D. Bishop Jr.

Phone: 202-225-3631

Twitter:

@SandfordBishop

Rep. Drew Ferguson

Phone: 202-225-5901

Twitter:

@RepDrewFerguson

Rep. Henry C. “Hank” Johnson Jr.

Phone: 202-225-1605

Twitter:

@RepHankJohnson

Rep. John Lewis

Phone: 202-225-3801

Twitter:

@RepJohnLewis

Rep. Robert Woodall

Phone: 202-225-4272

Twitter:

@RepRobWoodall

Rep. Austin Scott

Phone: 202-225-6531

Twitter:

@AustinScottGA08

Rep. Doug Collins

Phone: 202-225-9893

Twitter:

@RepDougCollins

Rep. Jody Hice

Phone: 202-225-4101

Twitter:

@CongressmanHice

Rep. Barry Loudermilk

Phone: 202-225-2931

Twitter:

@RepLoudermilk

Rep. Rick Allen

Phone: 202-225-2823

Twitter:

@RepRickAllen

Rep. David Scott

Phone: 202-225-2939

Twitter:

@RepDavidScott

Rep. Tom Graves

Phone: 202-225-5211

Twitter:

@RepTomGraves

HAWAII

Sen. Mazie K. Hirono

Phone: 202-224-6361

Twitter:

@MazieHirono

Sen. Brian Schatz

Phone: 202-224-3934

Twitter:

@SenBrianSchatz

Rep. Ed Case

Phone: 202-225-2726

Twitter:

@RepEdCase

Rep. Tulsi Gabbard

Phone: 202-225-4906

Twitter:

@TulsiPress

IDAHO

Sen. Mike Crapo

Phone: 202-224-6142

Twitter:

@MikeCrapo

Sen. James Risch

Phone: 202-224-2752

Twitter:

@SenatorRisch

Rep. Russ Fulcher

Phone: 202-225-6611

Twitter:

@RepRussFulcher

Rep. Mike Simpson

Phone: 202-225-5531

Twitter:

@CongMikeSimpson

ILLINOIS

Sen. Richard J. Durbin

Phone: 202-224-2152

Twitter:

@SenatorDurbin

Sen. Tammy Duckworth

Phone: 202-224-2854

Twitter:

@SenDuckworth

Rep. Bobby L. Rush

Phone: 202-225-4372

Twitter:

@RepBobbyRush

Rep. Robin Kelly

Phone: 202-225-0773

Twitter:

@RepRobinKelly

Rep. Daniel Lipinski

Phone: 202-225-5701

Twitter:

@RepLipinski

Rep. Jesús “Chuy” García

Phone: 202-225-8203

Twitter:

@RepChuyGarcia

Rep. Mike Quigley

Phone: 202-225-4061

Twitter:

@RepMikeQuigley

Rep. Sean Casten

Phone: 202-225-4561

Twitter:

@RepCasten

Rep. Danny K. Davis

Phone: 202-225-5006

Twitter:

@RepDannyDavis

Rep. Raja Krishnamoorthi

Phone: 202-225-3711

Twitter:

@CongressmanRaja

Rep. Jan Schakowsky

Phone: 202-225-2111

Twitter:

@JanSchakowsky

Rep. Brad Schneider

Phone: 202-225-4835

Twitter:

@RepSchneider

Rep. Bill Foster

Phone: 202-225-3515

Twitter:

@RepBillFoster

Rep. Mike Bost

Phone: 202-225-5661

Twitter:

@RepBost

Rep. Rodney Davis

Phone: 202-225-2371

Twitter:

@RodneyDavis

Rep. Lauren Underwood

Phone: 202-225-2976

Twitter:

@RepUnderwood

Rep. John Shimkus

Phone: 202-225-5271

Rep. Adam Kinzinger

Phone: 202-225-3635

Twitter:

@RepKinzinger

Rep. Cheri Bustos

Phone: 202-225-5905

Twitter:

@RepCheri

Rep. Darin LaHood

Phone: 202-225-6201

Twitter:

@RepLaHood

INDIANA

Sen. Todd Young

Phone: 202-224-5623

Twitter:

@SenToddYoung

Sen. Mike Braun

Phone: 202-224-4814

Twitter:

@SenatorBraun

Rep. Greg Pence

Phone: 202-225-3021

Twitter:

@RepGregPence

Rep. Susan W. Brooks

Phone: 202-225-2276

Twitter:

@SusanWBrooks

Rep. Jackie Walorski

Phone: 202-225-3915

Twitter:

@RepWalorski

Rep. Trey Hollingsworth

Phone: 202-225-5315

Twitter:

@RepTrey

Rep. Peter Visclosky

Phone: 202-225-2461

Twitter:

@RepVisclosky

Rep. Jim Banks

Phone: 202-225-4436

Twitter:

@RepJimBanks

Rep. James Baird

Phone: 202-225-5037

Twitter:

@RepJimBaird

Rep. André Carson

Phone: 202-225-4011

Twitter:

@RepAndreCarson

Rep. Larry Bucshon

Phone: 202-225-4636

Twitter:

@RepLarryBucshon

IOWA

Sen. Joni Ernst

Phone: 202-224-3254

Twitter:

@SenJoniErnst

Sen. Chuck Grassley

Phone: 202-224-3744

Twitter:

@ChuckGrassley

Rep. Steve King

Phone: 202-225-4426

Twitter:

@SteveKingIA

Rep. Cynthia Axne

Phone: 202-225-5476

Twitter:

@RepCindyAxne

Rep. Abby Finkenauer

Phone: 202-225-2911

Twitter:

@RepFinkenauer

Rep. David Loebsack

Phone: 202-225-6576

Twitter:

@DaveLoebsack

KANSAS

Sen. Jerry Moran

Phone: 202-224-6521

Twitter:

@JerryMoran

Sen. Pat Roberts

Phone: 202-224-4774

Twitter:

@SenPatRoberts

Rep. Ron Estes

Phone: 202-225-6216

Twitter:

@RepRonEstes

Rep. Sharice Davids

Phone: 202-225-2865

Twitter:

@RepDavids

Rep. Steve Watkins

Phone: 202-225-6601

Twitter:

@Rep_Watkins

Rep. Roger Marshall

Phone: 202-225-2715

Twitter:

@RogerMarshallMD

KENTUCKY

Sen. Mitch McConnell

Phone: 202-224-2541

Twitter:

@senatemajldr

Sen. Rand Paul

Phone: 202-224-4343

Twitter:

@RandPaul

Rep. Andy Barr

Phone: 202-225-4706

Twitter:

@RepAndyBarr

Rep. Thomas Massie

Phone: 202-225-3465

Twitter:

@RepThomasMassie

Rep. John Yarmuth

Phone: 202-225-5401

Twitter:

@RepJohnYarmuth

Rep. James Comer

Phone: 202-225-3115

Twitter:

@KYComer

Rep. Harold Rogers

Phone: 202-225-4601

Twitter:

@RepHalRogers

Rep. Brett Guthrie

Phone: 202-225-3501

Twitter:

@RepGuthrie

LOUISIANA

Sen. Bill Cassidy

Phone: 202-224-5824

Twitter:

@BillCassidy

Sen. John Kennedy

Phone: 202-224-4623

Twitter:

@JohnKennedyLA

Rep. Garret Graves

Phone: 202-225-3901

Twitter:

@RepGarretGraves

Rep. Ralph Abraham

Phone: 202-225-8490

Twitter:

@RepAbraham

Rep. Steve Scalise

Phone: 202-225-3015

Twitter:

@SteveScalise

Rep. Cedric Richmond

Phone: 202-225-6636

Twitter:

@RepRichmond

Rep. Mike Johnson

Phone: 202-225-2777

Twitter:

@RepMikeJohnson

Rep. Clay Higgins

Phone: 202-225-2031

@RepClayHiggins

MAINE

Sen. Angus King

Phone: 202-224-5344

Twitter:

@SenAngusKing

Sen. Susan Collins

Phone: 202-224-2523

Twitter:

@SenatorCollins

Rep. Jared Golden

Phone: 202-225-6306

Twitter:

@RepGolden

Rep. Chellie Pingree

Phone: 202-225-6116

Twitter:

@ChelliePingree

MARYLAND

Sen. Chris Van Hollen

Phone: 202-224-4654

Twitter:

@VanHollenForMD

Sen. Benjamin Cardin

Phone: 202-224-4524

Twitter:

@SenatorCardin

Rep. David Trone

Phone: 202-225-2721

Twitter:

@RepDavidTrone

Rep. Jamie Raskin

Phone: 202-225-5341

Twitter:

@RepRaskin

Rep. John P. Sarbanes

Phone: 202-225-4016

Twitter:

@RepSarbanes

Rep. Andy Harris

Phone: 202-225-5311

Twitter:

@RepAndyHarrisMD

Rep. Steny Hoyer

Phone: 202-225-4131

Twitter:

@LeaderHoyer

Rep. Anthony Brown

Phone: 202-225-8699

Twitter:

@RepAnthonyBrown

Rep. Elijah Cummings

Phone: 202-225-4741

Twitter:

@RepCummings

Rep. C. A. Dutch Ruppersberger

Phone: 202-225-3061

Twitter:

@Call_Me_Dutch

MASSACHUSETTS

Sen. Edward J. Markey

Phone: 202-224-2742

Twitter:

@SenMarkey

Sen. Elizabeth Warren

Phone: 202-224-4543

Twitter:

@SenWarren

Rep. Richard E. Neal

Phone: 202-225-5601

Twitter:

@RepRichardNeal

Rep. James McGovern

Phone: 202-225-6101

Twitter:

@RepMcGovern

Rep. Lori Trahan

Phone: 202-225-3411

Twitter:

@LoriTrahanMA

Rep. Joseph P. Kennedy III

Phone: 202-225-5931

Twitter:

@RepJoeKennedy

Rep. Katherine Clark

Phone: 202-225-2836

Twitter:

@RepKClark

Rep. Seth Moulton

Phone: 202-225-8020

Twitter:

@sethmoulton

Rep. Ayanna Pressley

Phone: 202-225-5111

Twitter:

@RepPressley

Rep. Stephen F. Lynch

Phone: 202-225-8273

Twitter:

@RepStephenLynch

Rep. William Keating

Phone: 202-225-3111

Twitter:

@USRepKeating

MICHIGAN

Sen. Gary Peters

Phone: 202-224-6221

Twitter:

@SenGaryPeters

Sen. Debbie Stabenow

Phone: 202-224-4822

Twitter:

@stabenow

Rep. Brenda Lawrence

Phone: 202-225-5802

Twitter:

@RepLawrence

Rep. Debbie Dingell

Phone: 202-225-4071

Twitter:

@RepDebDingell

Rep. Haley Stevens

Phone: 202-225-8171

Twitter:

@RepHaleyStevens

Rep. Elissa Slotkin

Phone: 202-225-4872

Twitter:

@RepSlotkin

Rep. John Moolenaar

Phone: 202-225-3561

Twitter:

@RepMoolenaar

Rep. Daniel Kildee

Phone: 202-225-3611

Twitter:

@RepDanKildee

Rep. Tim Walberg

Phone: 202-225-6276

Twitter:

@RepWalberg

Rep. Paul Mitchell

Phone: 202-225-2106

Twitter:

@RepPaulMitchell

Rep. Fred Upton

Phone: 202-225-3761

Twitter:

@RepFredUpton

Rep. Andy Levin

Phone: 202-225-4961

Twitter:

@RepAndyLevin

Rep. Bill Huizenga

Phone: 202-225-4401

Twitter:

@RepHuizenga

Rep. Jack Bergman

Phone: 202-225-4735

Twitter:

@RepJackBergman

Rep. Justin Amash

Phone: 202-225-3831

Twitter:

@JustinAmash

Rep. Rashida Tlaib

Phone: 202-225-5126

Twitter:

@RepRashida

MINNESOTA

Sen. Tina Smith

Phone: 202-224-5641

Twitter:

@SenTinaSmith

Sen. Amy Klobuchar

Phone: 202-224-3244

Twitter:

@amyklobuchar

Rep. Jim Hagedorn

Phone: 202-225-2472

Twitter:

@RepHagedorn

Rep. Angie Craig

Phone: 202-225-2271

Twitter:

@RepAngieCraig

Rep. Dean Phillips

Phone: 202-225-2871

Twitter:

@RepDeanPhillips

Rep. Betty McCollum

Phone: 202-225-6631

Twitter:

@BettyMcCollum04

Rep. Ilhan Omar

Phone: 202-225-4755

Twitter:

@Ilhan

Tom Emmer

Phone: 202-225-2331

Twitter:

@RepTomEmmer

Rep. Collin C. Peterson

Phone: 202-225-2165

Twitter:

@collinpeterson

Rep. Pete Stauber

Phone: 202-225-6211

Twitter:

@RepPeteStauber

MISSISSIPPI

Sen. Cindy Hyde-Smith

Phone: 202-224-5054

Twitter:

@SenHydeSmith

Sen. Roger F. Wicker

Phone: 202-224-6253

Twitter:

@SenatorWicker

Rep. Trent Kelly

Phone: 202-225-4306

Twitter:

@RepTrentKelly

Rep. Bennie G. Thompson

Phone: 202-225-5876

Twitter:

@BennieGThompson

Rep. Michael Guest

Phone: 202-225-5031

Twitter:

@RepMichaelGuest

Rep. Steven Palazzo

Phone: 202-225-5772

Twitter:

@CongPalazzo

MISSOURI

Sen. Roy Blunt

Phone: 202-224-5721

Twitter:

@RoyBlunt

Sen. Josh Hawley

Phone: 202-224-6154

Twitter:

@HawleyMO

Rep. William “Lacy” Clay Jr.

Phone: 202-225-2406

Twitter:

@LacyClayMO1

Rep. Ann Wagner

Phone: 202-225-1621

Twitter:

@RepAnnWagner

Rep. Blaine Luetkemeyer

Phone: 202-225-2956

Twitter:

@RepBlainePress

Rep. Vicky Hartzler

Phone: 202-225-2876

Twitter:

@RepHartzler

Rep. Emanuel Cleaver

Phone: 202-225-4535

Twitter:

@repcleaver

Rep. Sam Graves

Phone: 202-225-7041

Twitter:

@RepSamGraves

Rep. Billy Long

Phone: 202-225-6536

Twitter:

@USRepLong

Rep. Jason Smith

Phone: 202-225-4404

Twitter:

@RepJasonSmith

MONTANA

Sen. Steve Daines

Phone: 202-224-2651

Twitter:

@SteveDaines

Sen. Jon Tester

Phone: 202-224-2644

Twitter:

@SenatorTester

Rep. Greg Gianforte

Phone: 202-225-3211

Twitter:

@Gianforte

NEBRASKA

Sen. Deb Fischer

Phone: 202-224-6551

Twitter:

@SenatorFischer

Sen. Ben Sasse

Phone: 202-224-4224

Twitter: @SenSasse

Rep. Jeff Fortenberry

Phone: 202-225-4806

Twitter: @JeffFortenberry

Rep. Don Bacon

Phone: 202-225-4155

Twitter:

@DonJBacon

Rep. Adrian Smith

Phone: 202-225-6435

Twitter:

@RepAdrianSmith

NEVADA

Sen. Jacky Rosen

Phone: 202-224-6244

Twitter:

@SenJackyRosen

Sen. Catherine Cortez Masto

Phone: 202-224-3542

Twitter:

@SenCortezMasto

Rep. Dina Titus

Phone: 202-225-5965

Twitter: @

RepDinaTitus

Rep. Mark Amodei

Phone: 202-225-6155

Twitter:

@MarkAmodeiNV2

Rep. Susie Lee

Phone: 202-225-3252

Twitter:

@RepSusieLee

Rep. Steven Horsford

Phone: 202-225-9894

Twitter:

@RepHorsford

NEW HAMPSHIRE

Sen. Margaret (Maggie) Hassan

Phone: 202-224-3324

Twitter:

@SenatorHassan

Sen. Jeanne Shaheen

Phone: 202-224-2841

Twitter:

@SenatorShaheen

Rep. Chris Pappas

Phone: 202-225-5456

Twitter:

@RepChrisPappas

Rep. Ann Kuster

Phone: 202-225-5206

Twitter:

@RepAnnieKuster

NEW JERSEY

Sen. Robert Menendez

Phone: 202-224-4744

Twitter:

@SenatorMenendez

Sen. Cory Booker

Phone: 202-224-3224

Twitter:

@SenBooker

Rep. Donald Norcross

Phone: 202-225-6501

Twitter:

@DonaldNorcross

Rep. Jefferson Van Drew

Phone: 202-225-6572

Twitter:

@CongressmanJVD

Rep. Andy Kim

Phone: 202-225-4765

Twitter:

@RepAndyKimNJ

Rep. Chris Smith

Phone: 202-225-3765

Twitter:

@RepChrisSmith

Rep. Josh Gottheimer

Phone: 202-225-4465

Twitter:

@RepJoshG

Rep. Frank Pallone

Jr.

Phone: 202-225-4671

Twitter:

@FrankPallone

Rep. Tom Malinowski

Phone: 202-225-5361

Twitter:

@Malinowski

Rep. Albio Sires

Phone: 202-225-7919

Twitter:

@RepSires

Rep. Bill Pascrell, Jr.

Phone: 202-225-5751

Twitter:

@BillPascrell

Rep. Donald Payne Jr.

Phone: 202-225-3436

Twitter:

@RepDonaldPayne

Rep. Mikie Sherrill

Phone: 202-225-5034

Twitter:

@RepSherrill

Rep. Bonnie Watson Coleman

Phone: 202-225-5801

Twitter: @RepBonnie

NEW MEXICO

Sen. Martin Heinrich

Phone: 202-224-5521

Twitter: @MartinHeinrich

Sen. Tom Udall

Phone: 202-224-6621

Twitter:

@SenatorTomUdall

Rep. Debra Haaland

Phone: 202-225-6316

Twitter:

@Deb4CongressNM

Rep. Xochitl Torres Small

Phone: 202-225-2365

Twitter:

@RepTorresSmall

Rep. Ben R. Lujan

Phone: 202-225-6190

Twitter:

@RepBenRayLujan

NEW YORK

Sen. Kirsten E. Gillibrand

Phone: 202-224-4451

Twitter:

@gillibrandny

Sen. Charles E. Schumer

Phone: 202-224-6542

Twitter:

@SenSchumer

Rep. Lee Zeldin

Phone: 202-225-3826

Twitter:

@RepLeeZeldin

Rep. Pete King

Phone: 202-225-7896

Twitter:

@RepPeteKing

Rep. Thomas Suozzi

Phone: 202-225-3335

Twitter:

@RepTomSuozzi

Rep. Kathleen Rice

tibPhone: 202-225-5516

Twitter:

@RepKathleenRice

Rep. Gregory W. Meeks

Phone: 202-225-3461

Twitter:

@RepGregoryMeeks

Rep. Grace Meng

Phone: 202-225-2601

Twitter:

@RepGraceMeng

Rep. Nydia M. Velázquez

Phone: 202-225-2361

Twitter:

@NydiaVelazquez

Rep. Hakeem Jeffries

Phone: 202-225-5936

Twitter:

@RepJeffries

Rep. Yvette D. Clarke

Phone: 202-225-6231

Twitter:

@RepYvetteClarke

Rep. Jerrold Nadler

Phone: 202-225-5635

Twitter:

@RepJerryNadler

Rep. Max Rose

Phone: 202-225-3371

Twitter:

@RepMaxRose

Rep. Carolyn Maloney

Phone: 202-225-7944

Twitter:

@RepMaloney

Rep. Adriano Espaillat

Phone: 202-225-4365

Twitter:

@RepEspaillat

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez

Phone: 202-225-3965

Twitter:

@AOC

Rep. José E. Serrano

Phone: 202-225-4361

Twitter:

@RepJoseSerrano

Rep. Eliot Engel

Phone: 202-225-2464

Twitter:

@RepEliotEngel

Rep. Nita Lowey

Phone: 202-225-6506

Twitter:

@NitaLowey

Rep. Sean Patrick Maloney

Phone: 202-225-5441

Twitter:

@RepSeanMaloney

Rep. Antonio Delgado

Phone: 202-225-5614

Twitter:

@repdelgado

Rep. Paul D. Tonko

Phone: 202-225-5076

Twitter:

@RepPaulTonko

Rep. Elise Stefanik

Phone: 202-225-4611

Twitter:

@RepStefanik

Rep. Anthony Brindisi

Phone: 202-225-3665

Twitter:

@RepBrindisi

Rep. Tom Reed

Phone: 202-225-3161

Twitter:

@RepTomReed

Rep. John Katko

Phone: 202-225-3701

Twitter:

@RepJohnKatko

Rep. Brian Higgins

Phone: 202-225-3306

Twitter:

@RepBrianHiggins

Rep. Chris Collins

Phone: 202-225-5265

Twitter:

@RepChrisCollins

Rep. Joseph Morelle

Phone: 202-225-3615

Twitter:

@RepJoeMorelle

NORTH CAROLINA

Sen. Richard Burr

Phone: 202-224-3154

Twitter:

@SenatorBurr

Sen. Thom Tillis

Phone: 202-224-6342

Twitter:

@SenThomTillis

Rep. G.K. Butterfield

Phone: 202-225-3101

Twitter:

@GKButterfield

Rep. George Holding

Phone: 202-225-3032

Twitter:

@RepHolding

Rep. David Price

Phone: 202-225-1784

Twitter:

@RepDavidEPrice

Rep. Virginia Foxx

Phone: 202-225-2071

Twitter:

@VirginiaFoxx

Rep. Mark Walker

Phone: 202-225-3065

Twitter:

@RepMarkWalker

Rep. David Rouzer

Phone: 202-225-2731

Twitter:

@RepDavidRouzer

Rep. Richard Hudson

Phone: 202-225-3715

Twitter:

@RepRichHudson

Rep. Patrick T. McHenry

Phone: 202-225-2576

Twitter:

@PatrickMcHenry

Rep. Mark Meadows

Phone: 202-225-6401

Twitter:

@RepMarkMeadows

Rep. Alma Adams

Phone: 202-225-1510

Twitter:

@RepAdams

Rep. Ted Budd

Phone: 202-225-4531

Twitter:

@RepTedBudd

NORTH DAKOTA

Sen. Kevin Cramer

Phone: 202-224-2043

Twitter:

@SenKevinCramer

Sen. John Hoeven

Phone: 202-224-2551

Twitter:

@SenJohnHoeven

Rep. Kelly Armstrong

Phone: 202-225-2611

Twitter:

@RepArmstrongND

OHIO

Sen. Sherrod Brown

Phone: 202-224-2315

Twitter:

@SenSherrodBrown

Sen. Rob Portman

Phone: 202-224-3353

Twitter:

@SenRobPortman

Rep. Steve Chabot

Phone: 202-225-2216

Twitter:

@RepSteveChabot

Rep. Brad Wenstrup

Phone: 202-225-3164

Twitter:

@RepBradWenstrup

Rep. Joyce Beatty

Phone: 202-225-4324

Twitter:

@RepBeatty

Rep. Jim Jordan

Phone: 202-225-2676

Twitter:

@Jim_Jordan

Rep. Robert E. Latta

Phone: 202-225-6405

Twitter:

@boblatta

Rep. Bill Johnson

Phone: 202-225-5705

Twitter:

@RepBillJohnson

Rep. Bob Gibbs

Phone: 202-225-6265

Twitter: @RepBobGibbs

Rep. Warren Davidson

Phone: 202-225-6205

Twitter:

@WarrenDavidson

Rep. Marcy Kaptur

Phone:202-225-4146

Twitter:

@RepMarcyKaptur

Rep. Michael Turner

Phone: 202-225-6465

Twitter:

@RepMikeTurner

Rep. Marcia L. Fudge

Phone: 202-225-7032

Twitter:

@RepMarciaFudge

Rep. Troy Balderson

Phone: 202-225-5355

Twitter:

@RepBalderson

Rep. Tim Ryan

Phone: 202-225-5261

Twitter:

@RepTimRyan

Rep. David Joyce

Phone: 202-225-5731

Twitter:

@RepDaveJoyce

Rep. Steve Stivers

Phone: 202-225-2015

Twitter:

@RepSteveStivers

Rep. Anthony Gonzalez

Phone: 202-225-3876

Twitter:

@RepAGonzalez

OKLAHOMA

Sen. James M. Inhofe

Phone: 202-224-4721

Twitter:

@JimInhofe

Sen. James Lankford

Phone: 202-224-5754

Twitter:

@SenatorLankford

Rep. Kevin Hern

Phone: 202-225-2211

Twitter:

@repkevinhern

Rep. Markwayne Mullin

Phone: 202-225-2701

Twitter:

@RepMullin

Rep. Frank Lucas

Phone: 202-225-5565

Twitter:

@RepFrankLucas

Rep. Tom Cole

Phone: 202-225-6165

Twitter:

@TomColeOK04

Rep. Kendra Horn

Phone: 202-225-2132

Twitter:

@RepKendraHorn

OREGON

Sen. Jeff Merkley

Phone: 202-224-3753

Twitter:

@SenJeffMerkley

Sen. Ron Wyden

Phone: 202-224-5244

Twitter:

@RonWyden

Rep. Suzanne Bonamici

Phone: 202-225-0855

Twitter:

@RepBonamici

Rep. Greg Walden

Phone: 202-225-6730

Twitter:

@repgregwalden

Rep. Earl Blumenauer

Phone: 202-225-4811

Twitter:

@repblumenauer

Rep. Peter DeFazio

Phone: 202-225-6416

Twitter:

@RepPeterDeFazio

Rep. Kurt Schrader

Phone: 202-225-5711

Twitter:

@RepSchrader

PENNSYLVANIA

Sen. Robert P. Casey Jr.

Phone: 202-224-6324

Twitter:

@SenBobCasey

Sen. Patrick J. Toomey

Phone: 202-224-4254

Twitter:

@SenToomey

Rep. Madeleine Dean

Phone: 202-225-4731

Twitter:

@RepDean

Rep. Dwight Evans

Phone: 202-225-4001

Twitter:

@RepDwightEvans

Rep. Mike Kelly

Phone: 202-225-5406

Twitter:

@MikeKellyPA

Rep. Conor Lamb

Phone: 202-225-2301

Twitter:

@ConorLambPA

Rep. Scott Perry

Phone: 202-225-5836

Twitter:

@RepScottPerry

Rep. Glenn W. Thompson

Phone: 202-225-5121

Twitter:

@CongressmanGT

Rep. Chrissy Houlahan

Phone: 202-225-4315

Twitter:

@RepHoulahan

Rep. Brian Fitzpatrick

Phone: 202-225-4276

Twitter:

@BrianFitzUSA

Rep. John Joyce

Phone: 202-225-2431

Twitter:

@RepJohnJoyce

Rep. Daniel Meuser

Phone: 202-225-6511

Twitter:

@RepMeuser

Rep. Guy Reschenthaler

Phone: 202-225-2065

Twitter:

@GReschenthaler

Rep. Brendan Boyle

Phone: 202-225-6111

Twitter:

@RepBrendanBoyle

Rep. Mike Doyle

Phone: 202-225-2135

Twitter:

@USRepMikeDoyle

Rep. Lloyd Smucker

Phone: 202-225-2411

Twitter:

@RepSmucker

Rep. Matthew Cartwright

Phone: 202-225-5546

Twitter:

@RepCartwright

RHODE ISLAND

Sen. Jack Reed

Phone: 202-224-4642

Twitter:

@SenJackReed

Sen. Sheldon Whitehouse

Phone: 202-224-2921

Twitter:

@SenWhitehouse

Rep. David Cicilline

Phone: 202-225-4911

Twitter:

RepCicilline

Rep. Jim Langevin

Phone: 202-225-2735

Twitter:

@JimLangevin

SOUTH CAROLINA

Sen. Lindsey Graham

Phone: 202-224-5972

Twitter:

@LindseyGrahamSC

Sen. Tim Scott

Phone: 202-224-6121

Twitter:

@SenatorTimScott

Rep. Joe Cunningham

Phone: 202-225-3176

Twitter:

@RepCunningham

Rep. Joe Wilson

Phone: 202-225-2452

Twitter:

@RepJoeWilson

Rep. Jeff Duncan

Phone: 202-225-5301

Twitter:

@RepJeffDuncan

Rep. William Timmons

Phone: 202-225-6030

Twitter:

@reptimmons

Rep. Ralph Norman

Phone: 202-225-5501

Twitter:

@RepRalphNorman

Rep. James E. Clyburn

Phone: 202-225-3315

Twitter:

@WhipClyburn

Rep. Tom Rice

Phone: 202-225-9895

Twitter:

@RepTomRice

SOUTH DAKOTA

Sen. Mike Rounds

Phone: 202-224-5842

Twitter:

@SenatorRounds

Sen. John Thune

Phone: 202-224-2321

Twitter:

@SenJohnThune

Rep. Dusty Johnson

Phone: 202-225-2801

Twitter:

@RepDustyJohnson

TENNESSEE

Sen. Lamar Alexander

Phone: 202-224-4944

Twitter:

@SenAlexander

Sen. Marsha Blackburn

Phone: 202-224-3344

Twitter:

@MarshaBlackburn

Rep. Phil Roe

Phone: 202-225-6356

Twitter:

@DrPhilRoe

Rep. Tim Burchett

Phone: 202-225-5435

Twitter:

@timburchett

Rep. Chuck Fleischmann

Phone: 202-225-3271

Twitter:

@RepChuck

Rep. Scott DesJarlais

Phone: 202-225-6831

Twitter:

@DesJarlaisTN04

Rep. Jim Cooper

Phone: 202-225-4311

Twitter:

@RepJimCooper

Rep. Mark Green

Phone: 202-225-2811

Twitter:

@RepMarkGreen

Rep. Steve Cohen

Phone: 202-225-3265

Twitter:

@RepCohen

Rep. John W. Rose

Phone: 202-225-4231

Twitter:

@RepJohnRose

Rep. David Kustoff

Phone: 202-225-4714

Twitter:

@DavidKustoff

TEXAS

Sen. John Cornyn

Phone: 202-224-2934

Twitter:

@JohnCornyn

Sen. Ted Cruz

Phone: 202-224-5922

Twitter:

@SenTedCruz

Rep. Louie Gohmert

Phone: 202-225-3035

Twitter:

@replouiegohmert

Rep. Dan Crenshaw

Phone: 202-225-6565

Twitter:

@RepDanCrenshaw

Rep. Van Taylor

Phone: 202-225-4201

Twitter:

@RepVanTaylor

Rep. John Ratcliffe

Phone: 202-225-6673

Twitter:

@RepRatcliffe

Rep. Lance Gooden

Phone: 202-225-3484

Twitter:

@RepLanceGooden

Rep. Ron Wright

Phone: 202-225-2002

Twitter:

@RepRonWright

Rep. Lizzie Fletcher

Phone: 202-225-2571

Twitter:

@RepFletcher

Rep. Kevin Brady

Phone: 202-225-4901

Twitter:

@RepKevinBrady

Rep. Al Green

Phone: 202-225-7508

Twitter:

@RepAlGreen

Rep. Michael T. McCaul

Phone: 202-225-2401

Twitter:

@RepMcCaul

Rep. K. Michael Conaway

Phone: 202-225-3605

Twitter:

@ConawayTX11

Rep. Kay Granger

Phone: 202-225-5071

Twitter:

@RepKayGranger

Rep. Mac Thornberry

Phone: 202-225-3706

Twitter:

@MacTXPress

Rep. Randy Weber

Phone: 202-225-2831

Twitter:

@TXRandy14

Rep. Vicente Gonzalez

Phone: 202-225-2531

Twitter:

@VoteVicente

Rep. Veronica Escobar

Phone: 202-225-4831

Twitter:

@RepEscobar

Rep. Bill Flores

Phone: 202-225-6105

Twitter:

@RepBillFlores

Rep. Sheila Jackson Lee

Phone: 202-225-3816

Twitter:

@JacksonLeeTX18

Rep. Jodey Arrington

Phone: 202-225-4005

Twitter:

@RepArrington

Rep. Joaquin Castro

Phone: 202-225-3236

Twitter:

@JoaquinCastrotx

Rep. Chip Roy

Phone: 202-225-4236

Twitter:

@RepChipRoy

Rep. Pete Olson

Phone: 202-225-5951

Twitter:

@RepPeteOlson

Rep. Will Hurd

Phone: 202-225-4511

Twitter:

@HurdOnTheHill

Rep. Kenny Marchant

Phone: 202-225-6605

Twitter:

@RepKenMarchant

Rep. Roger Williams

Phone: 202-225-9896

Twitter:

@RepRWilliams

Rep. Michael Burgess

Phone: 202-225-7772

Twitter:

@michaelcburgess

Rep. Michael Cloud

Phone: 202-225-7742

Twitter:

@RepCloudTX

Rep. Henry Cuellar

Phone: 202-225-1640

Twitter:

@RepCuellar

Rep. Sylvia Garcia

Phone: 202-225-1688

Twitter:

@RepSylviaGarcia

Rep. Eddie Bernice Johnson

Phone: 202-225-8885

Twitter:

@RepEBJ

Rep. John Carter

Phone: 202-225-3864

Twitter:

@JudgeCarter

Rep. Colin Allred

Phone: 202-225-2231

Twitter:

@RepColinAllred

Rep. Marc Veasey

Phone: 202-225-9897

Twitter:

@RepVeasey

Rep. Filemon Vela

Phone: 202-225-9901

Twitter:

@RepFilemonVela

Rep. Lloyd Doggett

Phone: 202-225-4865

Twitter:

@RepLloydDoggett

Rep. Brian Babin

Phone: 202-225-1555

Twitter:

@RepBrianBabin

UTAH

Sen. Mitt Romney

Phone: 202-224-5251

Twitter:

@SenatorRomney

Sen. Mike Lee

Phone: 202-224-5444

Twitter:

@SenMikeLee

Rep. Rob Bishop

Phone: 202-225-0453

Twitter:

@RepRobBishop

Rep. John R. Curtis

Phone: 202-225-7751

Twitter:

@RepJohnCurtis

Rep. Chris Stewart

Phone: 202-225-9730

Twitter:

@RepChrisStewart

Rep. Ben McAdams

Phone: 202-225-3011

Twitter:

@RepBenMcAdams

VERMONT

Sen. Patrick J. Leahy

Phone: 202-224-4242

Twitter:

@SenatorLeahy

Sen. Bernard Sanders

Phone: 202-224-5141

Twitter:

@SenSanders

Rep. Peter Welch

Phone: 202-225-4115

Twitter:

@PeterWelch

VIRGINIA

Sen. Tim Kaine

Phone: 202-224-4024

Twitter:

@timkaine

Sen. Mark R. Warner

Phone: 202-224-2023

Twitter:

@MarkWarner

Rep. Robert J. Wittman

Phone: 202-225-4261

Twitter:

@RobWittman

Rep. Elaine Luria

Phone: 202-225-4215

Twitter:

@RepElaineLuria

Rep. Robert C. Scott

Phone: 202-225-8351

Twitter:

@BobbyScott

Rep. Donald A. McEachin

Phone: 202-225-6365

Twitter:

@RepMcEachin

Rep. Denver Riggleman

Phone: 202-225-4711

Twitter:

@RepRiggleman

Rep. Ben Cline

Phone: 202-225-5431

Twitter:

@RepBenCline

Rep. Abigail Spanberger

Phone: 202-225-2815

Twitter:

@RepSpanberger

Rep. Don Beyer

Phone: 202-225-4376

Twitter:

@RepDonBeyer

Rep. Morgan Griffith

Phone: 202-225-3861

Twitter:

@RepMGriffith

Rep. Jennifer Wexton

Phone: 202-225-5136

Twitter:

@RepWexton

Rep. Gerald E. “Gerry” Connolly

Phone: 202-225-1492

Twitter:

@GerryConnolly

WASHINGTON

Sen. Maria Cantwell

Phone: 202-224-3441

Twitter:

@SenatorCantwell

Sen. Patty Murray

Phone: 202-224-2621

Twitter:

@PattyMurray

Rep. Suzan DelBene

Phone: 202-225-6311

Twitter:

@RepDelBene

Rep. Rick Larsen

Phone: 202-225-2605

Twitter:

@RepRickLarsen

Rep. Jaime Herrera Beutler

Phone: 202-225-3536

Twitter:

@HerreraBeutler

Rep. Dan Newhouse

Phone: 202-225-5816

Twitter:

@RepNewhouse

Rep. Cathy McMorris Rodgers

Phone: 202-225-2006

Twitter:

@cathymcmorris

Rep. Derek Kilmer

Phone: 202-225-5916

Twitter:

@RepDerekKilmer

Rep. Pramila Jayapal

Phone: 202-225-3106

Twitter:

@pramilajayapal

Rep. Kim Schrier

Phone: 202-225-7761

Twitter:

@RepKimSchrier

Rep. Adam Smith

Phone: 202-225-8901

Twitter:

@RepAdamSmith

Rep. Denny Heck

Phone: 202-225-9740

Twitter:

@RepDennyHeck

WEST VIRGINIA

Sen. Shelley Moore Capito

Phone: 202-224-6472

Twitter:

@SenCapito

Sen. Joe Manchin III

Phone: 202-224-3954

Twitter:

@Sen_JoeManchin

Rep. David McKinley

Phone: 202-225-4172

Twitter:

@RepMcKinley

Rep. Alex Mooney

Phone: 202-225-2711

Twitter:

@RepAlexMooney

Rep. Carol Miller

Phone: 202-225-3452

Twitter:

@RepCarolMiller

WISCONSIN

Sen. Tammy Baldwin

Phone: 202-224-5653

Twitter:

@SenatorBaldwin

Sen. Ron Johnson

Phone: 202-224-5323

Twitter:

@SenRonJohnson

Rep. Bryan Steil

Phone: 202-225-3031

Twitter:

@RepBryanSteil

Rep. Mark Pocan

Phone: 202-225-2906

Twitter:

@repmarkpocan

Rep. Ron Kind

Phone: 202-225-5506

Twitter:

@RepRonKind

Rep. Gwen Moore

Phone: 202-225-4572

Twitter:

@RepGwenMoore

Rep. F. James Sensenbrenner

Phone: 202-225-5101

Twitter:

@JimPressOffice

Rep. Glenn Grothman

Phone: 202-225-2476

Twitter:

@RepGrothman

Rep. Sean P. Duffy

Phone: 202-225-3365

Twitter:

@RepSeanDuffy

Rep. Mike Gallagher

Phone: 202-225-5665

Twitter:

@RepGallagher

WYOMING

Sen. John Barrasso

Phone: 202-224-6441

Twitter:

@SenJohnBarrasso

Sen. Michael B. Enzi

Phone: 202-224-3424

Twitter:

@SenatorEnzi

Rep. Liz Cheney

Phone: 202-225-2311

Twitter:

@Rep_LizCheney