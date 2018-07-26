10 Bombshell Tales of Throwback Set Drama You Never Knew Happened

MARK WAHLBERG & LEONARDO DICAPRIO DIDN'T WANT TO WORK WITH EACH OTHER ON THE BASKETBALL DIARIES
Ron Galella/Getty
THE O.C.'S YOUNG CAST MEMBERS WERE 'MISERABLE' AND DIFFICULT TO WORK WITH
CHEVY CHASE ALLEGEDLY MADE RACIST REMARKS ABOUT COMMUNITY CASTMATE DONALD GLOVER
Lewis Jacobs
TOMMY LEE JONES ALLEGEDLY RESENTED BATMAN FOREVER COSTAR JIM CARREY
Moviestore/REX/Shutterstock
LINDSAY LOHAN WAS INTIMIDATED BY MEAN GIRLS COSTAR RACHEL MCADAMS
Paramount/Courtesy Everett Collection
SHAKE IT UP STARS ZENDAYA AND BELLA THORNE WERE PITTED AGAINST EACH OTHER
Randy Holmes/Disney Channel/Getty
RYAN GOSLING TRIED TO KICK RACHEL MCADAMS OFF THE NOTEBOOK SET
Melissa Moseley/New Line/Kobal/REX/Shutterstock
TIM GUNN THOUGHT TAYLOR MOMSEN WAS A 'BRAT' WHEN HE DID A GOSSIP GIRL GUEST SPOT
Jim Spellman/WireImage; Neilson Barnard/Getty
THERE WAS TENSION BETWEEN CHANNING TATUM AND ALEX PETTYFER DURING MAGIC MIKE FILMING
Glen Wilson/Warner Bros.
THE X-FILES ACTORS DAVID DUCHOVNY AND GILLIAN ANDERSON FOUGHT AT VARIOUS POINTS OVER THE YEARS
FOX via Getty
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MARK WAHLBERG & LEONARDO DICAPRIO DIDN'T WANT TO WORK WITH EACH OTHER ON THE BASKETBALL DIARIES
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3 of 10 Lewis Jacobs
CHEVY CHASE ALLEGEDLY MADE RACIST REMARKS ABOUT COMMUNITY CASTMATE DONALD GLOVER
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TOMMY LEE JONES ALLEGEDLY RESENTED BATMAN FOREVER COSTAR JIM CARREY
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5 of 10 Paramount/Courtesy Everett Collection
LINDSAY LOHAN WAS INTIMIDATED BY MEAN GIRLS COSTAR RACHEL MCADAMS
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6 of 10 Randy Holmes/Disney Channel/Getty
SHAKE IT UP STARS ZENDAYA AND BELLA THORNE WERE PITTED AGAINST EACH OTHER
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7 of 10 Melissa Moseley/New Line/Kobal/REX/Shutterstock
RYAN GOSLING TRIED TO KICK RACHEL MCADAMS OFF THE NOTEBOOK SET
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8 of 10 Jim Spellman/WireImage; Neilson Barnard/Getty
TIM GUNN THOUGHT TAYLOR MOMSEN WAS A 'BRAT' WHEN HE DID A GOSSIP GIRL GUEST SPOT
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9 of 10 Glen Wilson/Warner Bros.
THERE WAS TENSION BETWEEN CHANNING TATUM AND ALEX PETTYFER DURING MAGIC MIKE FILMING
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