2018: The Year in Photos

From symbols of determination and hope to examples of tragedy and turmoil, these photographs left an indelible mark on 2018

More
People Staff
December 26, 2018 02:33 PM
<p>Dr. Christine Blasey Ford&#8217;s riveting testimony on Sept. 27 to the Senate Judiciary Committee about an alleged teenage sexual assault by Judge Brett Kavanaugh created a lasting image for the #MeToo movement. But it did not derail the nomination of Kavanaugh to the U.S. Supreme Court. &#8220;I am innocent,&#8221; he said.</p>
pinterest
TAKING A STAND, WASHINGTON, D.C.

Dr. Christine Blasey Ford’s riveting testimony on Sept. 27 to the Senate Judiciary Committee about an alleged teenage sexual assault by Judge Brett Kavanaugh created a lasting image for the #MeToo movement. But it did not derail the nomination of Kavanaugh to the U.S. Supreme Court. “I am innocent,” he said.

Jim Bourg-Pool/Getty
<p>A memorial drew mourners outside the Tree of Life synagogue. Eleven worshippers, ranging in age from 54 to 97, died on Oct. 27 after a gunman shattered a quiet Saturday morning by entering the building and shouting anti-Jewish rants as he fired three handguns and an AR-15 assault rifle.</p>
pinterest
A PRAYER FOR LIVES LOST, PITTSBURGH

A memorial drew mourners outside the Tree of Life synagogue. Eleven worshippers, ranging in age from 54 to 97, died on Oct. 27 after a gunman shattered a quiet Saturday morning by entering the building and shouting anti-Jewish rants as he fired three handguns and an AR-15 assault rifle.

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty
<p>The U.S. Women&#8217;s hockey team shocked the nation when it beat Canada in a shootout, taking home the gold medal at the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games in South Korea. Jocelyne Lamoureaux of the U.S. is seen just before scoring the winning goal against Canadian goalie Shannon Szabados on Feb. 22.</p>
pinterest
A WIN FOR THE WOMEN, GANGNEUNG, SOUTH KOREA

The U.S. Women’s hockey team shocked the nation when it beat Canada in a shootout, taking home the gold medal at the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games in South Korea. Jocelyne Lamoureaux of the U.S. is seen just before scoring the winning goal against Canadian goalie Shannon Szabados on Feb. 22.

Bruce Bennett/Getty
<p>On Nov. 8 the worst wildfire in U.S. history swept through the Northern California town of Paradise in a matter of hours, forcing a mass evacuation and decimating nearly 14,000 homes. As of press time 88 people were confirmed dead from the blazes and nearly 25 were still missing.</p>
pinterest
FATAL FIRES, PARADISE, CALIFORNIA

On Nov. 8 the worst wildfire in U.S. history swept through the Northern California town of Paradise in a matter of hours, forcing a mass evacuation and decimating nearly 14,000 homes. As of press time 88 people were confirmed dead from the blazes and nearly 25 were still missing.

Justin Sullivan/Getty
<p>Philadelphia Eagles player Vinny Curry sits in shock after the Eagles beat the New England Patriots 41-33 at Super Bowl LII on Feb. 4. Though the Eagles have played in the Super Bowl three times, this was their first time taking home the coveted Vince Lombardi Trophy.</p>
pinterest
A HISTORIC WIN, MINNEAPOLIS

Philadelphia Eagles player Vinny Curry sits in shock after the Eagles beat the New England Patriots 41-33 at Super Bowl LII on Feb. 4. Though the Eagles have played in the Super Bowl three times, this was their first time taking home the coveted Vince Lombardi Trophy.

Patrick Smith/Getty
<p>Justify, a 3-year-old colt, won racing&#8217;s 13th Triple Crown and, because of an ankle problem, promptly retired. Mike Smith, who, at 52, became the oldest jockey to win the Triple Crown, called the horse &#8220;a gift from God.&#8221;</p>
pinterest
UNDEFEATED, LOUISVILLE, KENTUCKY

Justify, a 3-year-old colt, won racing’s 13th Triple Crown and, because of an ankle problem, promptly retired. Mike Smith, who, at 52, became the oldest jockey to win the Triple Crown, called the horse “a gift from God.”

Brian Spurlock/USA Today Sports
<p>Standing silent for much of 6 minutes and 20 seconds &mdash; the time it took a shooter to kill 17 of her classmates and staff members in Parkland, Florida, on Feb. 14 &mdash; Marjory Stoneman Douglas High School senior Emma Gonzalez transfixed the nation during the student-led March for Our Lives on March 24.</p>
pinterest
GALVANIZING A MOVEMENT, WASHINGTON, D.C.

Standing silent for much of 6 minutes and 20 seconds — the time it took a shooter to kill 17 of her classmates and staff members in Parkland, Florida, on Feb. 14 — Marjory Stoneman Douglas High School senior Emma Gonzalez transfixed the nation during the student-led March for Our Lives on March 24.

Chip Somodevilla/Getty
<p>After a 15-month gestation period second-time mom Arusha gave birth to a healthy Rothschild giraffe calf at the West Midland Safari Park in Worcestershire on Oct. 3. The park&#8217;s newest addition &mdash; one of the rarest subspecies of giraffes in the world &mdash; was 6-ft. tall at birth and weighed 110 lbs. The not-so-little one was named Gerald.</p>
pinterest
A GIANT DEBUT, WORCESTERSHIRE, ENGLAND

After a 15-month gestation period second-time mom Arusha gave birth to a healthy Rothschild giraffe calf at the West Midland Safari Park in Worcestershire on Oct. 3. The park’s newest addition — one of the rarest subspecies of giraffes in the world — was 6-ft. tall at birth and weighed 110 lbs. The not-so-little one was named Gerald.

PA/AP
<p>Tear gas led Maria Meza, a 40-year-old migrant woman from Honduras, to grab her 5-year-old twin girls Saira and Cheili and frantically turn away from the wall that divides the U.S. and Mexico on Nov. 25. &#8220;I was scared, and I thought I was going to die with them because of the gas,&#8221; Meza told Reuters. A caravan of Central Americans fleeing oppression and poor economic conditions at home for hopeful refuge in the U.S. supplied a theme for President Trump, who portrayed their northward migration as an assault on the U.S. border and dispatched thousands of troops to guard it.</p>
pinterest
HUMAN CRISIS AT U.S. BORDER, TIJUANA, MEXICO

Tear gas led Maria Meza, a 40-year-old migrant woman from Honduras, to grab her 5-year-old twin girls Saira and Cheili and frantically turn away from the wall that divides the U.S. and Mexico on Nov. 25. “I was scared, and I thought I was going to die with them because of the gas,” Meza told Reuters. A caravan of Central Americans fleeing oppression and poor economic conditions at home for hopeful refuge in the U.S. supplied a theme for President Trump, who portrayed their northward migration as an assault on the U.S. border and dispatched thousands of troops to guard it.

Kim Kyung-Hoon/Reuters
<p>Two-year-old Parker Curry&#8217;s amazement at the official portrait of Michelle Obama by artist Amy Sherald, unveiled Feb. 12 at the Smithsonian&#8217;s National Portrait Gallery, not only went viral but also caught the attention of the former First Lady, who tweeted: &#8220;Keep on dreaming big for yourself &#8230; and maybe one day I&#8217;ll proudly look up at a portrait of you!&#8221;</p>
pinterest
SOMEONE TO LOOK UP TO, WASHINGTON, D.C.

Two-year-old Parker Curry’s amazement at the official portrait of Michelle Obama by artist Amy Sherald, unveiled Feb. 12 at the Smithsonian’s National Portrait Gallery, not only went viral but also caught the attention of the former First Lady, who tweeted: “Keep on dreaming big for yourself … and maybe one day I’ll proudly look up at a portrait of you!”

<p>Close contests in midterm voting delayed results in several states including Georgia, where voters cast ballots Nov. 6 at an Atlanta precinct (right), and Florida, where the pace of counting echoed the 2000 presidential election that hung on ballot chads and dragged on for weeks.</p>
pinterest
SLOW RACE TO THE FINISH, ATLANTA

Close contests in midterm voting delayed results in several states including Georgia, where voters cast ballots Nov. 6 at an Atlanta precinct (right), and Florida, where the pace of counting echoed the 2000 presidential election that hung on ballot chads and dragged on for weeks.

Jessica McGowan/Getty
<p>A star was reborn when six-time Grammy winner Lady Gaga became an Oscar front-runner for her role in Bradley Cooper&#8217;s remake of <em>A Star Is Born.</em> &#8220;To inhabit her insecure character, she told PEOPLE that she looked back to her high school days: &#8220;That&#8217;s where I went &#8230; to be vulnerable, to be my authentic self.&#8221; The National Board of Review named her its Best Actress. &#8220;She really is an incredible person,&#8221; says Cooper.</p>
pinterest
LADY GAGA, THE VENICE FILM FESTIVAL

A star was reborn when six-time Grammy winner Lady Gaga became an Oscar front-runner for her role in Bradley Cooper’s remake of A Star Is Born. “To inhabit her insecure character, she told PEOPLE that she looked back to her high school days: “That’s where I went … to be vulnerable, to be my authentic self.” The National Board of Review named her its Best Actress. “She really is an incredible person,” says Cooper.

David Fisher/REX/Shutterstock
<p>On July 2, 12 boys and their soccer coach were discovered alive, 10 days after floodwaters unexpectedly trapped them on a cave exploration. The world held its breath for their safe return above ground &mdash; the team were with little or no food and had diminishing fresh air. Their prayers were answered July 8 to 10 when they were rescued one by one by an international team of divers and military personnel.</p>
pinterest
A HEROIC CAVE RESCUE, MAE SAI, THAILAND

On July 2, 12 boys and their soccer coach were discovered alive, 10 days after floodwaters unexpectedly trapped them on a cave exploration. The world held its breath for their safe return above ground — the team were with little or no food and had diminishing fresh air. Their prayers were answered July 8 to 10 when they were rescued one by one by an international team of divers and military personnel.

eyevine/Xinhua News Agency
<p>Just moments after street artist Banksy&#8217;s 2006 <em>Girl with Balloon</em> sold at auction for $1.4 million, the stencil spray-painting started shredding itself in its frame, shocking a crowd of wealthy art buyers. &#8220;It appears we just got Banksy-ed,&#8221; noted Alex Branczik, senior director for Sotheby&#8217;s on the auction-house website. Branczik added, &#8220;Tonight we saw a little piece of Banksy genius.&#8221;</p>
pinterest
ART AUCTION GOES AWRY, LONDON

Just moments after street artist Banksy’s 2006 Girl with Balloon sold at auction for $1.4 million, the stencil spray-painting started shredding itself in its frame, shocking a crowd of wealthy art buyers. “It appears we just got Banksy-ed,” noted Alex Branczik, senior director for Sotheby’s on the auction-house website. Branczik added, “Tonight we saw a little piece of Banksy genius.”

Sotheby's
1 of 14

Advertisement
1 of 14 Jim Bourg-Pool/Getty

TAKING A STAND, WASHINGTON, D.C.

Dr. Christine Blasey Ford’s riveting testimony on Sept. 27 to the Senate Judiciary Committee about an alleged teenage sexual assault by Judge Brett Kavanaugh created a lasting image for the #MeToo movement. But it did not derail the nomination of Kavanaugh to the U.S. Supreme Court. “I am innocent,” he said.

Advertisement
2 of 14 BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty

A PRAYER FOR LIVES LOST, PITTSBURGH

A memorial drew mourners outside the Tree of Life synagogue. Eleven worshippers, ranging in age from 54 to 97, died on Oct. 27 after a gunman shattered a quiet Saturday morning by entering the building and shouting anti-Jewish rants as he fired three handguns and an AR-15 assault rifle.

3 of 14 Bruce Bennett/Getty

A WIN FOR THE WOMEN, GANGNEUNG, SOUTH KOREA

The U.S. Women’s hockey team shocked the nation when it beat Canada in a shootout, taking home the gold medal at the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games in South Korea. Jocelyne Lamoureaux of the U.S. is seen just before scoring the winning goal against Canadian goalie Shannon Szabados on Feb. 22.

Advertisement
4 of 14 Justin Sullivan/Getty

FATAL FIRES, PARADISE, CALIFORNIA

On Nov. 8 the worst wildfire in U.S. history swept through the Northern California town of Paradise in a matter of hours, forcing a mass evacuation and decimating nearly 14,000 homes. As of press time 88 people were confirmed dead from the blazes and nearly 25 were still missing.

Advertisement
5 of 14 Patrick Smith/Getty

A HISTORIC WIN, MINNEAPOLIS

Philadelphia Eagles player Vinny Curry sits in shock after the Eagles beat the New England Patriots 41-33 at Super Bowl LII on Feb. 4. Though the Eagles have played in the Super Bowl three times, this was their first time taking home the coveted Vince Lombardi Trophy.

Advertisement
6 of 14 Brian Spurlock/USA Today Sports

UNDEFEATED, LOUISVILLE, KENTUCKY

Justify, a 3-year-old colt, won racing’s 13th Triple Crown and, because of an ankle problem, promptly retired. Mike Smith, who, at 52, became the oldest jockey to win the Triple Crown, called the horse “a gift from God.”

Advertisement
7 of 14 Chip Somodevilla/Getty

GALVANIZING A MOVEMENT, WASHINGTON, D.C.

Standing silent for much of 6 minutes and 20 seconds — the time it took a shooter to kill 17 of her classmates and staff members in Parkland, Florida, on Feb. 14 — Marjory Stoneman Douglas High School senior Emma Gonzalez transfixed the nation during the student-led March for Our Lives on March 24.

Advertisement
8 of 14 PA/AP

A GIANT DEBUT, WORCESTERSHIRE, ENGLAND

After a 15-month gestation period second-time mom Arusha gave birth to a healthy Rothschild giraffe calf at the West Midland Safari Park in Worcestershire on Oct. 3. The park’s newest addition — one of the rarest subspecies of giraffes in the world — was 6-ft. tall at birth and weighed 110 lbs. The not-so-little one was named Gerald.

Advertisement
9 of 14 Kim Kyung-Hoon/Reuters

HUMAN CRISIS AT U.S. BORDER, TIJUANA, MEXICO

Tear gas led Maria Meza, a 40-year-old migrant woman from Honduras, to grab her 5-year-old twin girls Saira and Cheili and frantically turn away from the wall that divides the U.S. and Mexico on Nov. 25. “I was scared, and I thought I was going to die with them because of the gas,” Meza told Reuters. A caravan of Central Americans fleeing oppression and poor economic conditions at home for hopeful refuge in the U.S. supplied a theme for President Trump, who portrayed their northward migration as an assault on the U.S. border and dispatched thousands of troops to guard it.

Advertisement
10 of 14

SOMEONE TO LOOK UP TO, WASHINGTON, D.C.

Two-year-old Parker Curry’s amazement at the official portrait of Michelle Obama by artist Amy Sherald, unveiled Feb. 12 at the Smithsonian’s National Portrait Gallery, not only went viral but also caught the attention of the former First Lady, who tweeted: “Keep on dreaming big for yourself … and maybe one day I’ll proudly look up at a portrait of you!”

Advertisement
11 of 14 Jessica McGowan/Getty

SLOW RACE TO THE FINISH, ATLANTA

Close contests in midterm voting delayed results in several states including Georgia, where voters cast ballots Nov. 6 at an Atlanta precinct (right), and Florida, where the pace of counting echoed the 2000 presidential election that hung on ballot chads and dragged on for weeks.

Advertisement
12 of 14 David Fisher/REX/Shutterstock

LADY GAGA, THE VENICE FILM FESTIVAL

A star was reborn when six-time Grammy winner Lady Gaga became an Oscar front-runner for her role in Bradley Cooper’s remake of A Star Is Born. “To inhabit her insecure character, she told PEOPLE that she looked back to her high school days: “That’s where I went … to be vulnerable, to be my authentic self.” The National Board of Review named her its Best Actress. “She really is an incredible person,” says Cooper.

Advertisement
13 of 14 eyevine/Xinhua News Agency

A HEROIC CAVE RESCUE, MAE SAI, THAILAND

On July 2, 12 boys and their soccer coach were discovered alive, 10 days after floodwaters unexpectedly trapped them on a cave exploration. The world held its breath for their safe return above ground — the team were with little or no food and had diminishing fresh air. Their prayers were answered July 8 to 10 when they were rescued one by one by an international team of divers and military personnel.

Advertisement
14 of 14 Sotheby's

ART AUCTION GOES AWRY, LONDON

Just moments after street artist Banksy’s 2006 Girl with Balloon sold at auction for $1.4 million, the stencil spray-painting started shredding itself in its frame, shocking a crowd of wealthy art buyers. “It appears we just got Banksy-ed,” noted Alex Branczik, senior director for Sotheby’s on the auction-house website. Branczik added, “Tonight we saw a little piece of Banksy genius.”

You May Like

Read More

EDIT POST
Shop | PEOPLE.com

PEOPLE.com may receive compensation when you click through and purchase from links contained on this website.

Manage Push Notifications

If you have opted in for our browser push notifications, and you would like to opt-out, please refer to the following instructions depending on your device and browser. For turning notifications on or off on Google Chrome and Android click here, for Firefox click here, for Safari click here and for Microsoft's Edge click here.