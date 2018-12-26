2018: The Year in Photos

TAKING A STAND, WASHINGTON, D.C.
Jim Bourg-Pool/Getty
A PRAYER FOR LIVES LOST, PITTSBURGH
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty
A WIN FOR THE WOMEN, GANGNEUNG, SOUTH KOREA
Bruce Bennett/Getty
FATAL FIRES, PARADISE, CALIFORNIA
Justin Sullivan/Getty
A HISTORIC WIN, MINNEAPOLIS
Patrick Smith/Getty
UNDEFEATED, LOUISVILLE, KENTUCKY
Brian Spurlock/USA Today Sports
GALVANIZING A MOVEMENT, WASHINGTON, D.C.
Chip Somodevilla/Getty
A GIANT DEBUT, WORCESTERSHIRE, ENGLAND
PA/AP
HUMAN CRISIS AT U.S. BORDER, TIJUANA, MEXICO
Kim Kyung-Hoon/Reuters
SOMEONE TO LOOK UP TO, WASHINGTON, D.C.
SLOW RACE TO THE FINISH, ATLANTA
Jessica McGowan/Getty
LADY GAGA, THE VENICE FILM FESTIVAL
David Fisher/REX/Shutterstock
A HEROIC CAVE RESCUE, MAE SAI, THAILAND
eyevine/Xinhua News Agency
ART AUCTION GOES AWRY, LONDON
Sotheby's
1 of 14
Advertisement