10 Times These Celebrity BFFs Showed Us the True Meaning of Friendship

Laughing together, being there for each other and getting matching tats are among the important friendship lessons these star pairs live by

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Grace Gavilanes
June 08, 2018 11:00 AM
<p>Although the award-winning actress couldn&#8217;t make it to Philipps&#8217; side after the<em> Cougar Town</em> star&#8217;s sinus surgery, she did send the next best thing: a cardboard cut-out of herself. &#8220;My BFF sent me a card board cut out of herself to cheer me up post surgery and it is both hilarious and terrifying,&#8221; Philipps <a href="https://twitter.com/BusyPhilipps/status/999704953567436800">tweeted</a> in May 2018, along with a photo of the cutout.</p>
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WHEN MICHELLE WILLIAMS SURPRISED BUSY PHILIPPS WITH A CARDBOARD CUT-OUT OF HERSELF

Although the award-winning actress couldn’t make it to Philipps’ side after the Cougar Town star’s sinus surgery, she did send the next best thing: a cardboard cut-out of herself. “My BFF sent me a card board cut out of herself to cheer me up post surgery and it is both hilarious and terrifying,” Philipps tweeted in May 2018, along with a photo of the cutout.

Busy Philipps/Twitter
<p>After her split from boyfriend and <em>mother!</em> director Darren Aronofsky, Lawrence was understandably sad, so she turned to the<em> I Feel Pretty</em> star for support. The comedian followed through and made a hilarious attempt to cheer the Oscar winner up by sending flowers and a <em>very</em> memorable note. &#8220;The next day I got a bouquet of flowers delivered and I said, &lsquo;What is this?'&#8221; Lawrence recounted&nbsp;<a href="https://people.com/movies/jennifer-lawrence-amy-schumer-comforted-darren-aronofsky-split/">on a&nbsp;<em>Watch What Happens Live&nbsp;</em>appearance</a>. &#8220;I bring the bouquet of flowers in and there was a note that says, &#8216;I&#8217;m so sorry to hear you&#8217;re gonna die alone. Love, Amy.'&#8221;</p>
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WHEN AMY SCHUMER HILARIOUSLY COMFORTED A NEWLY-SINGLE JENNIFER LAWRENCE

After her split from boyfriend and mother! director Darren Aronofsky, Lawrence was understandably sad, so she turned to the I Feel Pretty star for support. The comedian followed through and made a hilarious attempt to cheer the Oscar winner up by sending flowers and a very memorable note. “The next day I got a bouquet of flowers delivered and I said, ‘What is this?'” Lawrence recounted on a Watch What Happens Live appearance. “I bring the bouquet of flowers in and there was a note that says, ‘I’m so sorry to hear you’re gonna die alone. Love, Amy.'”

Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty
<p>While spending Memorial Day Weekend with their families in the Hamptons, Fallon and Timberlake decided to squeeze in some bro-mantic time of their own by riding a tandem bike. Fortunately for us, they captured the hilarious display of friendship on the singer&#8217;s Instagram. &#8220;God! Just biking through the Hamptons. It&rsquo;s so beautiful,&#8221; <a href="https://people.com/celebrity/justin-timberlake-jimmy-fallon-tandem-bike-ride-hamptons/">Timberlake said</a>&nbsp;in the video as he ramps up his bike whistle. Fallon then appears in the background, shouting &#8220;bro-biking&#8221; &mdash; and Timberlake joins in the chant.</p>
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WHEN JUSTIN TIMBERLAKE & JIMMY FALLON RODE A TANDEM BIKE IN THE HAMPTONS

While spending Memorial Day Weekend with their families in the Hamptons, Fallon and Timberlake decided to squeeze in some bro-mantic time of their own by riding a tandem bike. Fortunately for us, they captured the hilarious display of friendship on the singer’s Instagram. “God! Just biking through the Hamptons. It’s so beautiful,” Timberlake said in the video as he ramps up his bike whistle. Fallon then appears in the background, shouting “bro-biking” — and Timberlake joins in the chant.

<p>In a <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BhIEIO0vaBE&amp;amp=&amp;feature=youtu.be">video documenting her pregnancy journey</a>, the <a href="https://people.com/babies/kylie-jenner-welcomes-daughter-birth-announcement/">new mom&#8217;</a>s best friend talked to Stormi and recalled how she found out the reality star was pregnant &mdash; life-altering news Woods kept under wraps until Jenner felt ready to confirm her pregnancy and baby girl&#8217;s arrival. &#8220;One day, I was in your mom&#8217;s bathroom with her and she took a little test,&#8221; Woods said.&nbsp;After Jenner looked at the pregnancy test, &#8220;She passed it to me after, like, &lsquo;Surprise.&rsquo; She just looked at me weird and I&rsquo;m like, &lsquo;What?&rsquo; And I didn&rsquo;t know that&rsquo;s what she was doing so when she passed it to me I was like &hellip;&#8221; Woods explained, making a shocked face.</p> <p>The stars&#8217; bond is a strong one, as Woods previously told reporters when asked&nbsp;<a href="https://people.com/tv/jordyn-woods-gushes-over-kylie-jenner/">about her friendship with Jenner</a>. &#8220;Having a best friend is, like, everything. I feel like everyone deserves a best friend,&#8221; she said. &#8220;It&rsquo;s just like having someone you can call at any time.&#8221;</p>
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WHEN JORDYN WOODS STAYED BY KYLIE JENNER'S SIDE WHILE SHE TOOK A PREGNANCY TEST

In a video documenting her pregnancy journey, the new mom’s best friend talked to Stormi and recalled how she found out the reality star was pregnant — life-altering news Woods kept under wraps until Jenner felt ready to confirm her pregnancy and baby girl’s arrival. “One day, I was in your mom’s bathroom with her and she took a little test,” Woods said. After Jenner looked at the pregnancy test, “She passed it to me after, like, ‘Surprise.’ She just looked at me weird and I’m like, ‘What?’ And I didn’t know that’s what she was doing so when she passed it to me I was like …” Woods explained, making a shocked face.

The stars’ bond is a strong one, as Woods previously told reporters when asked about her friendship with Jenner. “Having a best friend is, like, everything. I feel like everyone deserves a best friend,” she said. “It’s just like having someone you can call at any time.”

Michael Stewart/WireImage
<p>Gomez and Swift&#8217;s BFF status goes beyond sushi dates and birthday tributes on Instagram, as the &#8220;Back to You&#8221; crooner <a href="https://www.glamour.com/story/selena-gomez-purity-ring-interview">revealed during a candid interview with U.K.&#8217;s <em>Sunday Times</em></a>. &#8220;Taylor is one of the greatest people. When I split with my first boyfriend [Nick Jonas] and I was really sad about it, she flew into town with homemade cookies and a bunch of junk food,&#8221; Gomez revealed. &#8220;To this day, if I called her, she would do the same thing, despite being one of the busiest people in the world.&#8221;</p>
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WHEN TAYLOR SWIFT FLEW IN TO SEE SELENA GOMEZ AFTER A BREAKUP

Gomez and Swift’s BFF status goes beyond sushi dates and birthday tributes on Instagram, as the “Back to You” crooner revealed during a candid interview with U.K.’s Sunday Times. “Taylor is one of the greatest people. When I split with my first boyfriend [Nick Jonas] and I was really sad about it, she flew into town with homemade cookies and a bunch of junk food,” Gomez revealed. “To this day, if I called her, she would do the same thing, despite being one of the busiest people in the world.”

Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio /Turner
<p>In case you had any doubt, Swift is one of the<em> best</em> best friends around&nbsp;&mdash; just ask Sheeran, who received <a href="https://twitter.com/TSwiftCAN/status/476327714077831168/photo/1">this adorable Drake-themed needlepoint</a> from the &#8220;Gorgeous&#8221; singer on his birthday. &#8220;Started from the bottom, now we here,&#8221; read the handmade gift, which featured little caricatures of the stars climbing up stairs.</p>
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WHEN TAYLOR SWIFT GIFTED ED SHEERAN THE CUTEST DRAKE-THEMED NEEDLEPOINT

In case you had any doubt, Swift is one of the best best friends around — just ask Sheeran, who received this adorable Drake-themed needlepoint from the “Gorgeous” singer on his birthday. “Started from the bottom, now we here,” read the handmade gift, which featured little caricatures of the stars climbing up stairs.

Taylor Swift/Instagram
<p>To celebrate pal Beyonc&eacute;&#8217;s 33rd birthday in 2014, Lively&nbsp;created a dessert that looked like an edible work of art and displayed it online.&nbsp;In a short <a href="http://instagram.com/p/si4d_LFbIy/">Instagram video</a>, Lively wrote, &#8220;In honor of the Queen of all Bs&hellip;I had to make this Meyer Lemon Honey cake,&#8221; read the actress&#8217; caption. &#8220;Happy Birthday Beyonc&eacute;!!! Xxo Blake.&#8221;</p>
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WHEN BLAKE LIVELY BAKED A BEE-THEMED BIRTHDAY CAKE FOR BEYONCÉ

To celebrate pal Beyoncé’s 33rd birthday in 2014, Lively created a dessert that looked like an edible work of art and displayed it online. In a short Instagram video, Lively wrote, “In honor of the Queen of all Bs…I had to make this Meyer Lemon Honey cake,” read the actress’ caption. “Happy Birthday Beyoncé!!! Xxo Blake.”

Preserve/Twitter; Inset: Kevin Mazur/Chime For Change/Getty
<p>To commemmorate their time on the set of <em>Suicide Squad</em>, the Oscar nominee <a href="https://people.com/style/what-does-margot-robbie-do-when-shes-off-duty-it-involves-a-tattoo-gun/">gave her costars custom tats with her very own tattoo gun</a>.&nbsp;Delevingne, for starters, had Robbie draw a different emoji on the bottom of each one of her toes. And the model-actress returned the favor, doing the same to one of Robbie&#8217;s toes. If that&#8217;s not the sign of a forever friendship, we don&#8217;t know what is.</p>
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WHEN MARGOT ROBBIE GAVE CARA DELEVINGNE A TATTOO 

To commemmorate their time on the set of Suicide Squad, the Oscar nominee gave her costars custom tats with her very own tattoo gun. Delevingne, for starters, had Robbie draw a different emoji on the bottom of each one of her toes. And the model-actress returned the favor, doing the same to one of Robbie’s toes. If that’s not the sign of a forever friendship, we don’t know what is.

Splash News
<p>Beckham wasn&#8217;t just super involved in the design process for Longoria&#8217;s wedding dress on her and now-husband Jos&eacute; Bast&oacute;n&#8217;s big day &mdash; she was also very involved in their nuptials as well. When asked about one moment that really stood out to her, <a href="https://people.com/style/eva-longoria-on-her-victoria-beckham-wedding-gown-she-was-amazing-a-true-bridesmaid/">the <em>Desperate Housewives</em> alum replied</a>, &#8220;The tequila kind of blurred it all! But it was great. Victoria designed my dress and then I changed in the middle of the night and she changed me,&#8221; she shared. &#8220;She was just a hands-on designer. She unzipped my dress, took it off, put on the next dress&nbsp;and&nbsp;was like &lsquo;Let&rsquo;s go!&rsquo; She was amazing. She was a true bridesmaid!&#8221;</p>
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WHEN VICTORIA BECKHAM DESIGNED EVA LONGORIA'S WEDDING DRESS

Beckham wasn’t just super involved in the design process for Longoria’s wedding dress on her and now-husband José Bastón’s big day — she was also very involved in their nuptials as well. When asked about one moment that really stood out to her, the Desperate Housewives alum replied, “The tequila kind of blurred it all! But it was great. Victoria designed my dress and then I changed in the middle of the night and she changed me,” she shared. “She was just a hands-on designer. She unzipped my dress, took it off, put on the next dress and was like ‘Let’s go!’ She was amazing. She was a true bridesmaid!”

Karwai Tang/WireImage
<p>It&#8217;s no secret Reynolds and Gyllenhaal&nbsp;<a href="https://people.com/movies/jake-gyllenhaal-ryan-reynolds-bromance/">share a bromance</a> many only dream of having&nbsp;&mdash; and the actors aren&#8217;t shy about addressing their best friendship, which first began on the set of&nbsp;<em>Life</em>. As expected, the stars would break out in laughter <em>so</em> often while filming the thriller&nbsp;that they were eventually pulled aside by the film&#8217;s producers: &ldquo;They brought us in the corner and they were like, &lsquo;You guys need to cut it out. We are wasting so much money.&#8217;&rdquo; <a href="https://people.com/movies/jake-gyllenhaal-ryan-reynolds-bromance/">Gyllenhaal jokingly said on <em>The Tonight Show</em> </a>that he argued back, &ldquo;But we&rsquo;re starting a bromance! Give us our time!&rdquo;&nbsp;</p>
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WHEN JAKE GYLLENHAAL SPOKE ABOUT HOW MUCH FUN HE & RYAN REYNOLDS HAD ON THE SET OF LIFE

It’s no secret Reynolds and Gyllenhaal share a bromance many only dream of having — and the actors aren’t shy about addressing their best friendship, which first began on the set of Life. As expected, the stars would break out in laughter so often while filming the thriller that they were eventually pulled aside by the film’s producers: “They brought us in the corner and they were like, ‘You guys need to cut it out. We are wasting so much money.’” Gyllenhaal jokingly said on The Tonight Show that he argued back, “But we’re starting a bromance! Give us our time!” 

Eric Charbonneau
1 of 10

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1 of 10 Busy Philipps/Twitter

WHEN MICHELLE WILLIAMS SURPRISED BUSY PHILIPPS WITH A CARDBOARD CUT-OUT OF HERSELF

Although the award-winning actress couldn’t make it to Philipps’ side after the Cougar Town star’s sinus surgery, she did send the next best thing: a cardboard cut-out of herself. “My BFF sent me a card board cut out of herself to cheer me up post surgery and it is both hilarious and terrifying,” Philipps tweeted in May 2018, along with a photo of the cutout.

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2 of 10 Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty

WHEN AMY SCHUMER HILARIOUSLY COMFORTED A NEWLY-SINGLE JENNIFER LAWRENCE

After her split from boyfriend and mother! director Darren Aronofsky, Lawrence was understandably sad, so she turned to the I Feel Pretty star for support. The comedian followed through and made a hilarious attempt to cheer the Oscar winner up by sending flowers and a very memorable note. “The next day I got a bouquet of flowers delivered and I said, ‘What is this?'” Lawrence recounted on a Watch What Happens Live appearance. “I bring the bouquet of flowers in and there was a note that says, ‘I’m so sorry to hear you’re gonna die alone. Love, Amy.'”

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WHEN JUSTIN TIMBERLAKE & JIMMY FALLON RODE A TANDEM BIKE IN THE HAMPTONS

While spending Memorial Day Weekend with their families in the Hamptons, Fallon and Timberlake decided to squeeze in some bro-mantic time of their own by riding a tandem bike. Fortunately for us, they captured the hilarious display of friendship on the singer’s Instagram. “God! Just biking through the Hamptons. It’s so beautiful,” Timberlake said in the video as he ramps up his bike whistle. Fallon then appears in the background, shouting “bro-biking” — and Timberlake joins in the chant.

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4 of 10 Michael Stewart/WireImage

WHEN JORDYN WOODS STAYED BY KYLIE JENNER'S SIDE WHILE SHE TOOK A PREGNANCY TEST

In a video documenting her pregnancy journey, the new mom’s best friend talked to Stormi and recalled how she found out the reality star was pregnant — life-altering news Woods kept under wraps until Jenner felt ready to confirm her pregnancy and baby girl’s arrival. “One day, I was in your mom’s bathroom with her and she took a little test,” Woods said. After Jenner looked at the pregnancy test, “She passed it to me after, like, ‘Surprise.’ She just looked at me weird and I’m like, ‘What?’ And I didn’t know that’s what she was doing so when she passed it to me I was like …” Woods explained, making a shocked face.

The stars’ bond is a strong one, as Woods previously told reporters when asked about her friendship with Jenner. “Having a best friend is, like, everything. I feel like everyone deserves a best friend,” she said. “It’s just like having someone you can call at any time.”

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5 of 10 Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio /Turner

WHEN TAYLOR SWIFT FLEW IN TO SEE SELENA GOMEZ AFTER A BREAKUP

Gomez and Swift’s BFF status goes beyond sushi dates and birthday tributes on Instagram, as the “Back to You” crooner revealed during a candid interview with U.K.’s Sunday Times. “Taylor is one of the greatest people. When I split with my first boyfriend [Nick Jonas] and I was really sad about it, she flew into town with homemade cookies and a bunch of junk food,” Gomez revealed. “To this day, if I called her, she would do the same thing, despite being one of the busiest people in the world.”

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6 of 10 Taylor Swift/Instagram

WHEN TAYLOR SWIFT GIFTED ED SHEERAN THE CUTEST DRAKE-THEMED NEEDLEPOINT

In case you had any doubt, Swift is one of the best best friends around — just ask Sheeran, who received this adorable Drake-themed needlepoint from the “Gorgeous” singer on his birthday. “Started from the bottom, now we here,” read the handmade gift, which featured little caricatures of the stars climbing up stairs.

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7 of 10 Preserve/Twitter; Inset: Kevin Mazur/Chime For Change/Getty

WHEN BLAKE LIVELY BAKED A BEE-THEMED BIRTHDAY CAKE FOR BEYONCÉ

To celebrate pal Beyoncé’s 33rd birthday in 2014, Lively created a dessert that looked like an edible work of art and displayed it online. In a short Instagram video, Lively wrote, “In honor of the Queen of all Bs…I had to make this Meyer Lemon Honey cake,” read the actress’ caption. “Happy Birthday Beyoncé!!! Xxo Blake.”

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8 of 10 Splash News

WHEN MARGOT ROBBIE GAVE CARA DELEVINGNE A TATTOO 

To commemmorate their time on the set of Suicide Squad, the Oscar nominee gave her costars custom tats with her very own tattoo gun. Delevingne, for starters, had Robbie draw a different emoji on the bottom of each one of her toes. And the model-actress returned the favor, doing the same to one of Robbie’s toes. If that’s not the sign of a forever friendship, we don’t know what is.

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9 of 10 Karwai Tang/WireImage

WHEN VICTORIA BECKHAM DESIGNED EVA LONGORIA'S WEDDING DRESS

Beckham wasn’t just super involved in the design process for Longoria’s wedding dress on her and now-husband José Bastón’s big day — she was also very involved in their nuptials as well. When asked about one moment that really stood out to her, the Desperate Housewives alum replied, “The tequila kind of blurred it all! But it was great. Victoria designed my dress and then I changed in the middle of the night and she changed me,” she shared. “She was just a hands-on designer. She unzipped my dress, took it off, put on the next dress and was like ‘Let’s go!’ She was amazing. She was a true bridesmaid!”

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10 of 10 Eric Charbonneau

WHEN JAKE GYLLENHAAL SPOKE ABOUT HOW MUCH FUN HE & RYAN REYNOLDS HAD ON THE SET OF LIFE

It’s no secret Reynolds and Gyllenhaal share a bromance many only dream of having — and the actors aren’t shy about addressing their best friendship, which first began on the set of Life. As expected, the stars would break out in laughter so often while filming the thriller that they were eventually pulled aside by the film’s producers: “They brought us in the corner and they were like, ‘You guys need to cut it out. We are wasting so much money.’” Gyllenhaal jokingly said on The Tonight Show that he argued back, “But we’re starting a bromance! Give us our time!” 

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