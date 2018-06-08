WHEN MICHELLE WILLIAMS SURPRISED BUSY PHILIPPS WITH A CARDBOARD CUT-OUT OF HERSELF
Busy Philipps/Twitter
WHEN AMY SCHUMER HILARIOUSLY COMFORTED A NEWLY-SINGLE JENNIFER LAWRENCE
Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty
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WHEN JORDYN WOODS STAYED BY KYLIE JENNER'S SIDE WHILE SHE TOOK A PREGNANCY TEST
Michael Stewart/WireImage
WHEN TAYLOR SWIFT FLEW IN TO SEE SELENA GOMEZ AFTER A BREAKUP
Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio /Turner
WHEN TAYLOR SWIFT GIFTED ED SHEERAN THE CUTEST DRAKE-THEMED NEEDLEPOINT
Taylor Swift/Instagram
WHEN BLAKE LIVELY BAKED A BEE-THEMED BIRTHDAY CAKE FOR BEYONCÉ
Preserve/Twitter; Inset: Kevin Mazur/Chime For Change/Getty
WHEN MARGOT ROBBIE GAVE CARA DELEVINGNE A TATTOO
Splash News
WHEN VICTORIA BECKHAM DESIGNED EVA LONGORIA'S WEDDING DRESS
Karwai Tang/WireImage
WHEN JAKE GYLLENHAAL SPOKE ABOUT HOW MUCH FUN HE & RYAN REYNOLDS HAD ON THE SET OF LIFE
Eric Charbonneau
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5 of 10 Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio /Turner
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7 of 10 Preserve/Twitter; Inset: Kevin Mazur/Chime For Change/Getty
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