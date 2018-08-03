From Mila & Ashton's RV Trip to Julianne & Brooks' Picturesque Getaway: Every Type of Celebrity Honeymoon

THE 'LET'S TAKE AN RV TRIP WITH OUR INFANT DAUGHTER & THE IN-LAWS' HONEYMOON
C Flanigan/FilmMagic/Getty Images
THE 'OH, WE JUST WOKE UP LIKE THIS' HONEYMOON
Brooks Laich/Instagram
THE 'CATCH US ON INSTAGRAM' HONEYMOON
Source: Kevin Hart Instagram
THE 'WE'RE ALL ABOUT EXTREME SPORTS!' HONEYMOON
Pepito / Splash News Online
THE 'LET'S TAKE A QUICK TRIP TO DISNEY' HONEYMOON
Source: Samira Wiley/Instagram
THE 'WE'RE NOT SURE IF THIS IS TMI, BUT WHO CARES' HONEYMOON
Gregg DeGuire/WireImage
THE 'LET'S SQUEEZE IN SOME WORK' HONEYMOON
Nikki Reed/Instagram
THE 'LET'S INVITE OUR BFF TO TAG ALONG' HONEYMOON
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1 of 8 C Flanigan/FilmMagic/Getty Images
THE 'LET'S TAKE AN RV TRIP WITH OUR INFANT DAUGHTER & THE IN-LAWS' HONEYMOON
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