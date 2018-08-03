From Mila & Ashton's RV Trip to Julianne & Brooks' Picturesque Getaway: Every Type of Celebrity Honeymoon

It's not all about cocktails and beachside lounging for these star couples

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Grace Gavilanes
August 03, 2018 02:01 PM
<p>After the <a href="https://people.com/movies/mila-kunis-not-working-with-ashton-kutcher-again/"><em>That &#8217;70s Show</em> alums</a> tied the knot in 2015, they wound up on a <a href="https://www.huffingtonpost.com/entry/mila-kunis-and-ashton-kutchers-honeymoon_us_5b60abade4b0fd5c73d3cafb">less-than-dreamy honeymoon</a>, which all started with Kunis giving Kutcher a gift card for an RV for his birthday. Kutcher then suggested they buy one and take it for a spin up the California coast for their honeymoon&#8230; along with their then-infant daughter, Wyatt, and Kutcher&#8217;s parents.&nbsp;</p> <p>After a few unfortunate mishaps, Kutcher&#8217;s mother suggested they end the trip near Napa and hit up some wineries. But instead of Googling directions, she directed them according to an outdated travel guide.</p> <p>&#8220;An RV park, not in Napa but an hour outside of Napa with two prisons,&#8221; Kunis recalled. &#8220;Yes, guys, that is where our RV trip ended. My husband looked at me and goes, &#8216;I quit,&#8217; and I was like, &#8216;Me too.&#8217; And that was our honeymoon and three years later, we really like each other.&#8221;&nbsp;</p>
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THE 'LET'S TAKE AN RV TRIP WITH OUR INFANT DAUGHTER & THE IN-LAWS' HONEYMOON

After the That ’70s Show alums tied the knot in 2015, they wound up on a less-than-dreamy honeymoon, which all started with Kunis giving Kutcher a gift card for an RV for his birthday. Kutcher then suggested they buy one and take it for a spin up the California coast for their honeymoon… along with their then-infant daughter, Wyatt, and Kutcher’s parents. 

After a few unfortunate mishaps, Kutcher’s mother suggested they end the trip near Napa and hit up some wineries. But instead of Googling directions, she directed them according to an outdated travel guide.

“An RV park, not in Napa but an hour outside of Napa with two prisons,” Kunis recalled. “Yes, guys, that is where our RV trip ended. My husband looked at me and goes, ‘I quit,’ and I was like, ‘Me too.’ And that was our honeymoon and three years later, we really like each other.” 

C Flanigan/FilmMagic/Getty Images
<p>A few days <a href="https://people.com/tv/inside-julianne-hough-brooks-laich-wedding-photos/">after tying the knot</a>, Brooks Laich snaps a pic of his new wife, Julianne Hough, who casually checks out their current tropical location while on a swing &mdash; all while showing off her toned tummy. &#8220;That view though &#8230; we might never leave,&#8221; <a href="https://www.instagram.com/p/BWpbCtEBmQN/?taken-by=brookslaich&amp;hl=en">Laich wrote on Instagram</a>.</p>
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THE 'OH, WE JUST WOKE UP LIKE THIS' HONEYMOON

A few days after tying the knot, Brooks Laich snaps a pic of his new wife, Julianne Hough, who casually checks out their current tropical location while on a swing — all while showing off her toned tummy. “That view though … we might never leave,” Laich wrote on Instagram.

Brooks Laich/Instagram
<p>Kevin Hart and Eniko Parrish&#8217;s <a href="https://people.com/movies/kevin-hart-and-eniko-parrish-arrive-in-st-barts-for-honeymoon-after-wedding/">St. Barts honeymoon</a> was unsurprisingly scenic (considering the pair wed in a lavish ceremony that saw Parrish slip into <em>two</em> wedding dresses). So, it was no surprise when the newlyweds flooded our feeds with breathtaking shots from their enviable vacation.</p>
pinterest
THE 'CATCH US ON INSTAGRAM' HONEYMOON

Kevin Hart and Eniko Parrish’s St. Barts honeymoon was unsurprisingly scenic (considering the pair wed in a lavish ceremony that saw Parrish slip into two wedding dresses). So, it was no surprise when the newlyweds flooded our feeds with breathtaking shots from their enviable vacation.

Source: Kevin Hart Instagram
<p>In all honesty, we&#8217;re not the least bit surprised Pippa Middleton and her newly minted husband, James Matthews, celebrated tying the knot with <a href="http://www.instyle.com/news/pippa-middleton-honeymoon-climb-sydney-harbour-bridge">a&nbsp;casual&nbsp;climb&nbsp;to the top of the iconic Sydney Harbour Bridge</a> &mdash; after paddleboarding in the French Polynesia, of course. Sportiest couple, ever.</p>
pinterest
THE 'WE'RE ALL ABOUT EXTREME SPORTS!' HONEYMOON

In all honesty, we’re not the least bit surprised Pippa Middleton and her newly minted husband, James Matthews, celebrated tying the knot with a casual climb to the top of the iconic Sydney Harbour Bridge — after paddleboarding in the French Polynesia, of course. Sportiest couple, ever.

Pepito / Splash News Online
<p>Following their March 2017 nuptials, <em>Orange Is the New Black</em> writer Lauren Morelli and <em>Handmaid&#8217;s Tale</em> actress Samira Wiley made their union even more magical <a href="https://people.com/home/oitnbs-samira-wiley-and-lauren-morelli-pre-honeymoon-at-disneyland/">with a trip to Disney</a> &mdash; kicking off the first part of the pair&#8217;s post-wedding celebrations. &#8220;Thank you @disneyland for helping us continue to have the best week ever!&#8221; Wiley captioned an Instagram post of the happy couple.</p>
pinterest
THE 'LET'S TAKE A QUICK TRIP TO DISNEY' HONEYMOON

Following their March 2017 nuptials, Orange Is the New Black writer Lauren Morelli and Handmaid’s Tale actress Samira Wiley made their union even more magical with a trip to Disney — kicking off the first part of the pair’s post-wedding celebrations. “Thank you @disneyland for helping us continue to have the best week ever!” Wiley captioned an Instagram post of the happy couple.

Source: Samira Wiley/Instagram
<p>After remaining celibate throughout their relationship, Ciara and Russell Wilson consummated their relationship, following their&nbsp;Cheshire, England, wedding&nbsp;&mdash; and they eagerly shared the details on their honeymoon. In a series of Snapchat videos, the singer and her athlete-husband coyly revealed the news.</p> <p>&#8220;So, baby, you know what we&#8217;re doing tonight,&#8221; a smiling Ciara said in one of the videos.&nbsp;Wilson happily replied, saying: &#8220;From what we did last night, I&#8217;m gonna do it multiple times.&#8221;</p>
pinterest
THE 'WE'RE NOT SURE IF THIS IS TMI, BUT WHO CARES' HONEYMOON

After remaining celibate throughout their relationship, Ciara and Russell Wilson consummated their relationship, following their Cheshire, England, wedding — and they eagerly shared the details on their honeymoon. In a series of Snapchat videos, the singer and her athlete-husband coyly revealed the news.

“So, baby, you know what we’re doing tonight,” a smiling Ciara said in one of the videos. Wilson happily replied, saying: “From what we did last night, I’m gonna do it multiple times.”

Gregg DeGuire/WireImage
<p>For their 2015 honeymoon, Nikki Reed and Ian Somerhalder jetted off to Mexico for a few days before heading to Rio de Janeiro, Brazil to&nbsp;<a href="https://people.com/celebrity/ian-somerhalder-and-nikki-reed-honeymoon-all-the-details/">meet up with some of Somerhalder&#8217;s costars for press commitments</a>. Work in Brazil? Could be worse.</p>
pinterest
THE 'LET'S SQUEEZE IN SOME WORK' HONEYMOON

For their 2015 honeymoon, Nikki Reed and Ian Somerhalder jetted off to Mexico for a few days before heading to Rio de Janeiro, Brazil to meet up with some of Somerhalder’s costars for press commitments. Work in Brazil? Could be worse.

Nikki Reed/Instagram
<p>Katie Maloney and Tom Schwartz of <em>Vanderpump Rules</em> fame celebrated their new union with a trip to Bora Bora&nbsp;&mdash; but their couple time was cut short when their newly single friend, Stassi Schroeder, joined them on the trip. &#8220;We were like that for like four or five nights, romantic quiet bliss, and then we were like, we&#8217;re ready to party &#8230; and then Stassi showed up,&#8221; <a href="http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4358768/amp/Vanderpump-s-Tom-Katie-Stassi-crashing-honeymoon.html">Schwartz shared</a>. &#8220;We invited her, she didn&#8217;t crash it as such.&#8221;</p>
pinterest
THE 'LET'S INVITE OUR BFF TO TAG ALONG' HONEYMOON

Katie Maloney and Tom Schwartz of Vanderpump Rules fame celebrated their new union with a trip to Bora Bora — but their couple time was cut short when their newly single friend, Stassi Schroeder, joined them on the trip. “We were like that for like four or five nights, romantic quiet bliss, and then we were like, we’re ready to party … and then Stassi showed up,” Schwartz shared. “We invited her, she didn’t crash it as such.”

Instagram
1 of 8

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1 of 8 C Flanigan/FilmMagic/Getty Images

THE 'LET'S TAKE AN RV TRIP WITH OUR INFANT DAUGHTER & THE IN-LAWS' HONEYMOON

After the That ’70s Show alums tied the knot in 2015, they wound up on a less-than-dreamy honeymoon, which all started with Kunis giving Kutcher a gift card for an RV for his birthday. Kutcher then suggested they buy one and take it for a spin up the California coast for their honeymoon… along with their then-infant daughter, Wyatt, and Kutcher’s parents. 

After a few unfortunate mishaps, Kutcher’s mother suggested they end the trip near Napa and hit up some wineries. But instead of Googling directions, she directed them according to an outdated travel guide.

“An RV park, not in Napa but an hour outside of Napa with two prisons,” Kunis recalled. “Yes, guys, that is where our RV trip ended. My husband looked at me and goes, ‘I quit,’ and I was like, ‘Me too.’ And that was our honeymoon and three years later, we really like each other.” 

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2 of 8 Brooks Laich/Instagram

THE 'OH, WE JUST WOKE UP LIKE THIS' HONEYMOON

A few days after tying the knot, Brooks Laich snaps a pic of his new wife, Julianne Hough, who casually checks out their current tropical location while on a swing — all while showing off her toned tummy. “That view though … we might never leave,” Laich wrote on Instagram.

3 of 8 Source: Kevin Hart Instagram

THE 'CATCH US ON INSTAGRAM' HONEYMOON

Kevin Hart and Eniko Parrish’s St. Barts honeymoon was unsurprisingly scenic (considering the pair wed in a lavish ceremony that saw Parrish slip into two wedding dresses). So, it was no surprise when the newlyweds flooded our feeds with breathtaking shots from their enviable vacation.

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4 of 8 Pepito / Splash News Online

THE 'WE'RE ALL ABOUT EXTREME SPORTS!' HONEYMOON

In all honesty, we’re not the least bit surprised Pippa Middleton and her newly minted husband, James Matthews, celebrated tying the knot with a casual climb to the top of the iconic Sydney Harbour Bridge — after paddleboarding in the French Polynesia, of course. Sportiest couple, ever.

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5 of 8 Source: Samira Wiley/Instagram

THE 'LET'S TAKE A QUICK TRIP TO DISNEY' HONEYMOON

Following their March 2017 nuptials, Orange Is the New Black writer Lauren Morelli and Handmaid’s Tale actress Samira Wiley made their union even more magical with a trip to Disney — kicking off the first part of the pair’s post-wedding celebrations. “Thank you @disneyland for helping us continue to have the best week ever!” Wiley captioned an Instagram post of the happy couple.

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6 of 8 Gregg DeGuire/WireImage

THE 'WE'RE NOT SURE IF THIS IS TMI, BUT WHO CARES' HONEYMOON

After remaining celibate throughout their relationship, Ciara and Russell Wilson consummated their relationship, following their Cheshire, England, wedding — and they eagerly shared the details on their honeymoon. In a series of Snapchat videos, the singer and her athlete-husband coyly revealed the news.

“So, baby, you know what we’re doing tonight,” a smiling Ciara said in one of the videos. Wilson happily replied, saying: “From what we did last night, I’m gonna do it multiple times.”

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7 of 8 Nikki Reed/Instagram

THE 'LET'S SQUEEZE IN SOME WORK' HONEYMOON

For their 2015 honeymoon, Nikki Reed and Ian Somerhalder jetted off to Mexico for a few days before heading to Rio de Janeiro, Brazil to meet up with some of Somerhalder’s costars for press commitments. Work in Brazil? Could be worse.

Advertisement
8 of 8 Instagram

THE 'LET'S INVITE OUR BFF TO TAG ALONG' HONEYMOON

Katie Maloney and Tom Schwartz of Vanderpump Rules fame celebrated their new union with a trip to Bora Bora — but their couple time was cut short when their newly single friend, Stassi Schroeder, joined them on the trip. “We were like that for like four or five nights, romantic quiet bliss, and then we were like, we’re ready to party … and then Stassi showed up,” Schwartz shared. “We invited her, she didn’t crash it as such.”

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