Here's Why These Celeb Couples Were Always Meant to Be

Prince Harry and Meghan Markle, we're looking at you

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Grace Gavilanes
May 21, 2018 10:06 AM
<p>Turns out the newest member of British royalty, Meghan Markle, <a href="https://people.com/royals/photo-meghan-markle-outside-buckingham-palace-15/">played tourist outside Buckingham Palace when she was 15 years old</a>, proving once more that fairy tales <em>are</em> real. Now, at 36, Meghan is the newly-minted Duchess of Sussex after exchanging vows with Prince Harry.</p>
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MEGHAN MARKLE VISITED BUCKINGHAM PALACE TWO DECADES BEFORE MARRYING PRINCE HARRY

Turns out the newest member of British royalty, Meghan Markle, played tourist outside Buckingham Palace when she was 15 years old, proving once more that fairy tales are real. Now, at 36, Meghan is the newly-minted Duchess of Sussex after exchanging vows with Prince Harry.

HANNAH MCKAY/Getty
<p>The model and singer may have just <a href="https://people.com/style/met-gala-2018-shawn-mendes-hailey-baldwin-red-carpet-couple-debut/">recently made their red carpet debut as a couple</a> at the 2018 Met Gala, but it turns out Baldwin was a superfan of Mendes before they were ever a thing. &#8220;Hey Shawn Mendes, let&#8217;s date so you can sing tome all day,&#8221; Baldwin tweeted in 2013. &#8220;I&#8217;m joking but not really ..&#8221; Amazingly, the &#8220;Stitches&#8221; crooner responded a month later, <a href="https://twitter.com/ShawnMendes/status/397147228776964096">tweeting</a>: &#8220;Just finding out now that @haileybaldwin tweeted at me!&#8221;</p>
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HAILEY BALDWIN LOVINGLY TWEETED RUMORED BOYFRIEND SHAWN MENDES BACK IN 2013

The model and singer may have just recently made their red carpet debut as a couple at the 2018 Met Gala, but it turns out Baldwin was a superfan of Mendes before they were ever a thing. “Hey Shawn Mendes, let’s date so you can sing tome all day,” Baldwin tweeted in 2013. “I’m joking but not really ..” Amazingly, the “Stitches” crooner responded a month later, tweeting: “Just finding out now that @haileybaldwin tweeted at me!”

Stephen Lovekin/Variety/Shutterstock
<p>Years before she&#8217;d meet husband Chris Hemsworth, the <i>Tidelands</i> star got a tattoo of the Thor symbol on her bicep. And little did she know at the time, she&#8217;d end up marrying the man who starred as that very character in the 2011 film, <i>Thor</i>. &#8220;Yes, it&#8217;s about Thor and I ended up marrying who plays Thor!&#8221; <a href="https://people.com/style/chris-hemsworth-wife-elsa-pataky-thor-tattoo/">she told&nbsp;<i>Vogue</i> Australia</a> of her ink in a 2018 interview. &#8220;It is shocking how things in life [turn out]. I just liked that [symbol] and the legend he had was so beautiful and I wanted to keep it.&#8221;</p>
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ELSA PATAKY HAS HAD A THOR TATTOO SINCE SHE WAS A TEEN

Years before she’d meet husband Chris Hemsworth, the Tidelands star got a tattoo of the Thor symbol on her bicep. And little did she know at the time, she’d end up marrying the man who starred as that very character in the 2011 film, Thor. “Yes, it’s about Thor and I ended up marrying who plays Thor!” she told Vogue Australia of her ink in a 2018 interview. “It is shocking how things in life [turn out]. I just liked that [symbol] and the legend he had was so beautiful and I wanted to keep it.”

Todd Williamson/Getty
<p>They may be happily married with kids now, but the singer and musician are no ordinary celebrity couple. Mulligan and Mumford were childhood pen pals and <a href="https://people.com/celebrity/carey-mulligan-marcus-mumford-mumford-wedding-in-u-k/">reconnected as adults in 2011</a>.</p>
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CAREY MULLIGAN & NOW-HUSBAND MARCUS MUMFORD WERE CHILDHOOD PEN PALS

They may be happily married with kids now, but the singer and musician are no ordinary celebrity couple. Mulligan and Mumford were childhood pen pals and reconnected as adults in 2011.

Ray Tamarra/Getty
<p>The <i>Magic Mike</i> star admitted to PEOPLE that <a href="https://people.com/celebrity/sofia-vergara-engaged-to-joe-manganiello/">he developed a crush on Vergara</a> after meeting at the White House Correspondents&#8217; Dinner in May 2014 &ndash; when she was on the arm of ex-fianc&eacute; Nick Loeb. &#8220;She&#8217;s got the curves, she&#8217;s got a beautiful face, beautiful hair, just gorgeous,&#8221; he revealed, calling the <i>Modern Family</i> star his dream girl. &#8220;Naturally beautiful. She&#8217;s feisty!&#8221;</p>
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JOE MANGANIELLO ONCE TOLD PEOPLE NOW-WIFE SOFIA VERGARA WAS HIS NO. 1 CRUSH

The Magic Mike star admitted to PEOPLE that he developed a crush on Vergara after meeting at the White House Correspondents’ Dinner in May 2014 – when she was on the arm of ex-fiancé Nick Loeb. “She’s got the curves, she’s got a beautiful face, beautiful hair, just gorgeous,” he revealed, calling the Modern Family star his dream girl. “Naturally beautiful. She’s feisty!”

Kevin Winter/Getty
<p>&hellip; oh, and did we mention this went down years before they first started dating in 2012? At a 2014 concert, the rapper told the audience: &#8220;I told Kim seven years ago I would marry her and I made it happen.&#8221; West shared those same sentiments during an interview with Ryan Seacrest.&nbsp;&#8220;I just knew I wanted her to be my girl for a long time,&#8221; West revealed. &#8220;I remember I saw a picture of her and Paris Hilton, and I remember telling my boy, &#8216;Have you seen that girl Kim Kar-dijon?'&#8221;</p>
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KANYE WEST TOLD KIM KARDASHIAN HE WAS GOING TO MARRY HER …

… oh, and did we mention this went down years before they first started dating in 2012? At a 2014 concert, the rapper told the audience: “I told Kim seven years ago I would marry her and I made it happen.” West shared those same sentiments during an interview with Ryan Seacrest. “I just knew I wanted her to be my girl for a long time,” West revealed. “I remember I saw a picture of her and Paris Hilton, and I remember telling my boy, ‘Have you seen that girl Kim Kar-dijon?'”

Kim Kardashian West Twitter
<p>Okay, it&#8217;s not <i>exactly </i>as romantic as it sounds, but it&#8217;s still impressive considering Mara and Bell were just friends at the time.&nbsp;During a 2015 appearance on <i>Watch What Happens Live</i>, the cast of <i>Fantastic Four </i>played a round of Plead the Fifth in which the actress was asked which of her costars she&#8217;d shag, marry and kill. &#8220;I&#8217;m going to marry Jamie,&#8221; she stated confidently.</p> <p>In another appearance on the late-night Bravo show, Mara revealed she and her costar (and now-husband!) fell in love on the press tour for <i>Fantastic Four</i>, which included their previously mentioned interview. &#8220;It was because of you!&#8221; Mara exclaimed to host Andy Cohen, two years later.</p>
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KATE MARA KNEW SHE WAS GOING TO MARRY JAMIE BELL

Okay, it’s not exactly as romantic as it sounds, but it’s still impressive considering Mara and Bell were just friends at the time. During a 2015 appearance on Watch What Happens Live, the cast of Fantastic Four played a round of Plead the Fifth in which the actress was asked which of her costars she’d shag, marry and kill. “I’m going to marry Jamie,” she stated confidently.

In another appearance on the late-night Bravo show, Mara revealed she and her costar (and now-husband!) fell in love on the press tour for Fantastic Four, which included their previously mentioned interview. “It was because of you!” Mara exclaimed to host Andy Cohen, two years later.

Presley Ann/Patrick McMullan/Getty
<p>Colbert&nbsp;knew instantly his wife, Evelyn, was &#8220;the one&#8221; when he saw her in a theater lobby and thought, &#8220;Her. That&#8217;s your wife. You&#8217;re going to marry her.&#8221; The couple&#8217;s <a href="https://www.people.com/article/stephen-colbert-recalls-meeting-wife-evelyn-mcgee-colbert">love story</a>&nbsp;began later near the buffet line at the show&#8217;s after-party. &#8220;You will kick yourself for the rest of your life if you do not turn around and say hello to her,&#8221; Colbert remembers saying to himself upon seeing Evelyn who, the two later discovered, he had grown up with.</p>
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IT WAS LOVE AT FIRST SIGHT FOR STEPHEN COLBERT AND NOW-WIFE EVELYN

Colbert knew instantly his wife, Evelyn, was “the one” when he saw her in a theater lobby and thought, “Her. That’s your wife. You’re going to marry her.” The couple’s love story began later near the buffet line at the show’s after-party. “You will kick yourself for the rest of your life if you do not turn around and say hello to her,” Colbert remembers saying to himself upon seeing Evelyn who, the two later discovered, he had grown up with.

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1 of 8 HANNAH MCKAY/Getty

MEGHAN MARKLE VISITED BUCKINGHAM PALACE TWO DECADES BEFORE MARRYING PRINCE HARRY

Turns out the newest member of British royalty, Meghan Markle, played tourist outside Buckingham Palace when she was 15 years old, proving once more that fairy tales are real. Now, at 36, Meghan is the newly-minted Duchess of Sussex after exchanging vows with Prince Harry.

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2 of 8 Stephen Lovekin/Variety/Shutterstock

HAILEY BALDWIN LOVINGLY TWEETED RUMORED BOYFRIEND SHAWN MENDES BACK IN 2013

The model and singer may have just recently made their red carpet debut as a couple at the 2018 Met Gala, but it turns out Baldwin was a superfan of Mendes before they were ever a thing. “Hey Shawn Mendes, let’s date so you can sing tome all day,” Baldwin tweeted in 2013. “I’m joking but not really ..” Amazingly, the “Stitches” crooner responded a month later, tweeting: “Just finding out now that @haileybaldwin tweeted at me!”

3 of 8 Todd Williamson/Getty

ELSA PATAKY HAS HAD A THOR TATTOO SINCE SHE WAS A TEEN

Years before she’d meet husband Chris Hemsworth, the Tidelands star got a tattoo of the Thor symbol on her bicep. And little did she know at the time, she’d end up marrying the man who starred as that very character in the 2011 film, Thor. “Yes, it’s about Thor and I ended up marrying who plays Thor!” she told Vogue Australia of her ink in a 2018 interview. “It is shocking how things in life [turn out]. I just liked that [symbol] and the legend he had was so beautiful and I wanted to keep it.”

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CAREY MULLIGAN & NOW-HUSBAND MARCUS MUMFORD WERE CHILDHOOD PEN PALS

They may be happily married with kids now, but the singer and musician are no ordinary celebrity couple. Mulligan and Mumford were childhood pen pals and reconnected as adults in 2011.

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JOE MANGANIELLO ONCE TOLD PEOPLE NOW-WIFE SOFIA VERGARA WAS HIS NO. 1 CRUSH

The Magic Mike star admitted to PEOPLE that he developed a crush on Vergara after meeting at the White House Correspondents’ Dinner in May 2014 – when she was on the arm of ex-fiancé Nick Loeb. “She’s got the curves, she’s got a beautiful face, beautiful hair, just gorgeous,” he revealed, calling the Modern Family star his dream girl. “Naturally beautiful. She’s feisty!”

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6 of 8 Kim Kardashian West Twitter

KANYE WEST TOLD KIM KARDASHIAN HE WAS GOING TO MARRY HER …

… oh, and did we mention this went down years before they first started dating in 2012? At a 2014 concert, the rapper told the audience: “I told Kim seven years ago I would marry her and I made it happen.” West shared those same sentiments during an interview with Ryan Seacrest. “I just knew I wanted her to be my girl for a long time,” West revealed. “I remember I saw a picture of her and Paris Hilton, and I remember telling my boy, ‘Have you seen that girl Kim Kar-dijon?'”

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7 of 8 Presley Ann/Patrick McMullan/Getty

KATE MARA KNEW SHE WAS GOING TO MARRY JAMIE BELL

Okay, it’s not exactly as romantic as it sounds, but it’s still impressive considering Mara and Bell were just friends at the time. During a 2015 appearance on Watch What Happens Live, the cast of Fantastic Four played a round of Plead the Fifth in which the actress was asked which of her costars she’d shag, marry and kill. “I’m going to marry Jamie,” she stated confidently.

In another appearance on the late-night Bravo show, Mara revealed she and her costar (and now-husband!) fell in love on the press tour for Fantastic Four, which included their previously mentioned interview. “It was because of you!” Mara exclaimed to host Andy Cohen, two years later.

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IT WAS LOVE AT FIRST SIGHT FOR STEPHEN COLBERT AND NOW-WIFE EVELYN

Colbert knew instantly his wife, Evelyn, was “the one” when he saw her in a theater lobby and thought, “Her. That’s your wife. You’re going to marry her.” The couple’s love story began later near the buffet line at the show’s after-party. “You will kick yourself for the rest of your life if you do not turn around and say hello to her,” Colbert remembers saying to himself upon seeing Evelyn who, the two later discovered, he had grown up with.

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