Here's Why These Celeb Couples Were Always Meant to Be

MEGHAN MARKLE VISITED BUCKINGHAM PALACE TWO DECADES BEFORE MARRYING PRINCE HARRY
HANNAH MCKAY/Getty
HAILEY BALDWIN LOVINGLY TWEETED RUMORED BOYFRIEND SHAWN MENDES BACK IN 2013
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ELSA PATAKY HAS HAD A THOR TATTOO SINCE SHE WAS A TEEN
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CAREY MULLIGAN & NOW-HUSBAND MARCUS MUMFORD WERE CHILDHOOD PEN PALS
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JOE MANGANIELLO ONCE TOLD PEOPLE NOW-WIFE SOFIA VERGARA WAS HIS NO. 1 CRUSH
Kevin Winter/Getty
KANYE WEST TOLD KIM KARDASHIAN HE WAS GOING TO MARRY HER …
Kim Kardashian West Twitter
KATE MARA KNEW SHE WAS GOING TO MARRY JAMIE BELL
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IT WAS LOVE AT FIRST SIGHT FOR STEPHEN COLBERT AND NOW-WIFE EVELYN
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