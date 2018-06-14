Dwayne Johnson Feeds Lauren Hashian While She Breastfeeds, Plus More of the Cutest Things Celeb Dads Have Done for Their Baby Mamas

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Grace Gavilanes
June 14, 2018 10:00 AM
<p>No one goes hungry in the Johnson household&nbsp;&mdash; not if the former wrestler has anything to do with it! While his longtime love Lauren Hashian breastfed the couple&#8217;s daughter, Tiana, <a href="https://people.com/babies/dwayne-johnson-feeds-girlfriend-dinner-while-she-nurses-daughter/">Johnson fed Hashian dinner</a>. &#8220;Mama @laurenhashianofficial has her hands full nursing/feeding Baby Tia, so I&rsquo;m feedin&rsquo; mama her dinner,&#8221; he wrote on Instagram. &#8220;My pleasure.&#8221;</p>
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DWAYNE JOHNSON FED LAUREN HASHIAN DINNER WHILE SHE BREASTFED THEIR DAUGHTER TIANA

No one goes hungry in the Johnson household — not if the former wrestler has anything to do with it! While his longtime love Lauren Hashian breastfed the couple’s daughter, Tiana, Johnson fed Hashian dinner. “Mama @laurenhashianofficial has her hands full nursing/feeding Baby Tia, so I’m feedin’ mama her dinner,” he wrote on Instagram. “My pleasure.”

Dwayne Johnson Instagram
<p>&#8220;John would sleep on the couch with me, sometimes four nights in a row,&#8221; the <em>Cravings</em> author wrote in an essay for <em>Glamour</em>, <a href="https://people.com/babies/chrissy-teigen-postpartum-depression-battle/">chronicling her battle with postpartum depression and anxiety</a> after welcoming daughter Luna. &#8220;I started keeping robes and comfy clothes in the pantry so I wouldn&#8217;t have to go upstairs when John went to work. There was a lot of spontaneous crying.&#8221;</p>
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JOHN LEGEND FULLY SUPPORTED CHRISSY TEIGEN AS SHE BATTLED POSTPARTUM DEPRESSION

“John would sleep on the couch with me, sometimes four nights in a row,” the Cravings author wrote in an essay for Glamour, chronicling her battle with postpartum depression and anxiety after welcoming daughter Luna. “I started keeping robes and comfy clothes in the pantry so I wouldn’t have to go upstairs when John went to work. There was a lot of spontaneous crying.”

John Legend/Instagram
<p>Shepard came to Bell&#8217;s rescue when the actress was dealing with mastitis, or a build-up of milk in her breast duct, after one of her daughters had stopped nursing. As Bell explained on her web series <i>Momsplaining</i> to <i>Scandal</i> star Katie Lowes, <a href="https://people.com/bodies/kristen-bell-dax-shepard-nursed-her-breast/">Shepard had to &#8220;nurse&#8221; from her breast</a> to relieve the pressure.</p> <p>&#8220;I was in Atlanta. We couldn&#8217;t call a doctor, and this was right after the baby stopped nursing,&#8221; Bell began. &#8220;So I said to my husband, &#8216;I really need you to suck this out. We could talk about it, we could be weird about it, or you could just go ahead and nurse.&#8217; &#8221; Shepard went for it, and cleared out Bell&#8217;s mastitis. &#8220;He pulled [the milk] out,&#8221; Bell said. &#8220;He had a cup next to him. He was pulling out and spitting into this cup, and I&#8217;ve never been more in love. In my life.&#8221;</p>
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DAX SHEPARD HELPED ALLEVIATE KRISTEN BELL'S MASTITIS

Shepard came to Bell’s rescue when the actress was dealing with mastitis, or a build-up of milk in her breast duct, after one of her daughters had stopped nursing. As Bell explained on her web series Momsplaining to Scandal star Katie Lowes, Shepard had to “nurse” from her breast to relieve the pressure.

“I was in Atlanta. We couldn’t call a doctor, and this was right after the baby stopped nursing,” Bell began. “So I said to my husband, ‘I really need you to suck this out. We could talk about it, we could be weird about it, or you could just go ahead and nurse.’ ” Shepard went for it, and cleared out Bell’s mastitis. “He pulled [the milk] out,” Bell said. “He had a cup next to him. He was pulling out and spitting into this cup, and I’ve never been more in love. In my life.”

Kevin Mazur/Getty
<p>The couple&#8217;s<b>&nbsp;</b>daughter Alexis Olympia became the new breakout star in Palm Springs, California, where the Initialized Capital co-founder commissioned four billboards to go up in honor of his <a href="https://people.com/sports/serena-williams-return-competitive-tennis-after-baby-born/">wife&rsquo;</a><a href="https://people.com/sports/serena-williams-return-competitive-tennis-after-baby-born/">s competitive return to tennis</a>, in February 2018.</p> <p>The signs all feature baby Olympia and her mom, and <a href="https://people.com/babies/serena-williams-says-daughters-birth-made-her-stronger/">state &#8220;GREATEST MOMMA OF ALL TIME&#8221;</a> in succession, with the last reading, &#8220;Serena Williams G.M.O.A.T. &mdash; Alexis Jr + Sr.&#8221;</p>
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ALEXIS OHANIAN LINED THE ROAD WITH BILLBOARDS OF HIS & SERENA WILLIAMS' DAUGHTER

The couple’s daughter Alexis Olympia became the new breakout star in Palm Springs, California, where the Initialized Capital co-founder commissioned four billboards to go up in honor of his wife’s competitive return to tennis, in February 2018.

The signs all feature baby Olympia and her mom, and state “GREATEST MOMMA OF ALL TIME” in succession, with the last reading, “Serena Williams G.M.O.A.T. — Alexis Jr + Sr.”

Evan Agostini/Invision/AP/REX/Shutterstock
<p>Taylor revealed her <a href="https://people.com/tv/couplegoals-teyana-taylors-hubby-iman-shumpert-flew-to-la-just-to-surprise-her-with-chicken-waffles/">most recent date night</a> on PEOPLE&#8217;s &#8220;One Last Thing&#8221; segment, and although the food may have been low-key, her hubby&#8217;s effort was definitely above and beyond.&nbsp;</p> <p>&#8220;My husband flew into L.A. for a couple of hours and took me to Roscoe&#8217;s, and it was everything,&#8221; she grinned.&nbsp;&nbsp;</p>
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IMAN SHUMPERT FLEW TO L.A. JUST TO EAT CHICKEN AND WAFFLES WITH TEYANA TAYLOR

Taylor revealed her most recent date night on PEOPLE’s “One Last Thing” segment, and although the food may have been low-key, her hubby’s effort was definitely above and beyond. 

“My husband flew into L.A. for a couple of hours and took me to Roscoe’s, and it was everything,” she grinned.  

Invision/AP/REX/Shutterstock
<p>Before the actress even began developing pregnancy cravings when she was expecting her first child, Kutcher thought ahead and filled the couple&#8217;s secondary fridge with plenty of foods to appease her &#8220;goofy cravings,&#8221; which would go on to include pickles and sauerkraut. During <a href="https://www.eonline.com/de/news/540309/mila-kunis-opens-up-about-pregnancy-and-engagement-to-ashton-kutcher-planning-a-natural-birth">a 2014 appearance on <em>The Ellen DeGeneres Show</em></a>, Kunis opened up about the thoughtful move:&nbsp;&#8220;He assumed that I was gonna have goofy cravings, so he stocked our secondary fridge with weird food. Just like pickles, and sauerkraut, or like anchovies, and ice creams, just in case at one point during this pregnancy I&#8217;d be like, &#8216;I really want something.&#8217; And it happened last week.&#8221;</p> <p>She added: &#8220;I was like, &#8216;Oh my God, I need a pickle!&#8217; It was just the weirdest thing, like I needed this pickle. And he was like, &#8216;Hold on a second,&#8217; and disappeared in the backyard and came back with the most amazing dill pickle of all time.&#8221;</p>
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ASHTON KUTCHER STOCKED A FRIDGE WITH DIFFERENT FOODS FOR A PREGNANT MILA KUNIS

Before the actress even began developing pregnancy cravings when she was expecting her first child, Kutcher thought ahead and filled the couple’s secondary fridge with plenty of foods to appease her “goofy cravings,” which would go on to include pickles and sauerkraut. During a 2014 appearance on The Ellen DeGeneres Show, Kunis opened up about the thoughtful move: “He assumed that I was gonna have goofy cravings, so he stocked our secondary fridge with weird food. Just like pickles, and sauerkraut, or like anchovies, and ice creams, just in case at one point during this pregnancy I’d be like, ‘I really want something.’ And it happened last week.”

She added: “I was like, ‘Oh my God, I need a pickle!’ It was just the weirdest thing, like I needed this pickle. And he was like, ‘Hold on a second,’ and disappeared in the backyard and came back with the most amazing dill pickle of all time.”

Splash News Online
<p>Following the birth of their first child, daughter Bodhi, the&nbsp;<i>Vampire Diaries</i>&nbsp;actor penned a love letter to his wife, recounting the past nine months of her pregnancy. &#8220;You brought such fun and such power into our lives being pregnant but you literally brought the word sexy into pregnancy, we all see it,&#8221;&nbsp;<a href="https://people.com/babies/ian-somerhalder-pens-love-letter-to-wife-nikki-reed/">Somerhalder wrote</a>. &#8220;Thank you for being my partner in this life and thank you for inspiring not just me but all others who read, hear or see what your soul gives us.&#8221;</p>
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IAN SOMERHALDER GUSHED ABOUT NIKKI REED FOLLOWING THE BIRTH OF THEIR CHILD

Following the birth of their first child, daughter Bodhi, the Vampire Diaries actor penned a love letter to his wife, recounting the past nine months of her pregnancy. “You brought such fun and such power into our lives being pregnant but you literally brought the word sexy into pregnancy, we all see it,” Somerhalder wrote. “Thank you for being my partner in this life and thank you for inspiring not just me but all others who read, hear or see what your soul gives us.”

Steve Granitz/WireImage
1 of 7

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1 of 7 Dwayne Johnson Instagram

DWAYNE JOHNSON FED LAUREN HASHIAN DINNER WHILE SHE BREASTFED THEIR DAUGHTER TIANA

No one goes hungry in the Johnson household — not if the former wrestler has anything to do with it! While his longtime love Lauren Hashian breastfed the couple’s daughter, Tiana, Johnson fed Hashian dinner. “Mama @laurenhashianofficial has her hands full nursing/feeding Baby Tia, so I’m feedin’ mama her dinner,” he wrote on Instagram. “My pleasure.”

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JOHN LEGEND FULLY SUPPORTED CHRISSY TEIGEN AS SHE BATTLED POSTPARTUM DEPRESSION

“John would sleep on the couch with me, sometimes four nights in a row,” the Cravings author wrote in an essay for Glamour, chronicling her battle with postpartum depression and anxiety after welcoming daughter Luna. “I started keeping robes and comfy clothes in the pantry so I wouldn’t have to go upstairs when John went to work. There was a lot of spontaneous crying.”

3 of 7 Kevin Mazur/Getty

DAX SHEPARD HELPED ALLEVIATE KRISTEN BELL'S MASTITIS

Shepard came to Bell’s rescue when the actress was dealing with mastitis, or a build-up of milk in her breast duct, after one of her daughters had stopped nursing. As Bell explained on her web series Momsplaining to Scandal star Katie Lowes, Shepard had to “nurse” from her breast to relieve the pressure.

“I was in Atlanta. We couldn’t call a doctor, and this was right after the baby stopped nursing,” Bell began. “So I said to my husband, ‘I really need you to suck this out. We could talk about it, we could be weird about it, or you could just go ahead and nurse.’ ” Shepard went for it, and cleared out Bell’s mastitis. “He pulled [the milk] out,” Bell said. “He had a cup next to him. He was pulling out and spitting into this cup, and I’ve never been more in love. In my life.”

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4 of 7 Evan Agostini/Invision/AP/REX/Shutterstock

ALEXIS OHANIAN LINED THE ROAD WITH BILLBOARDS OF HIS & SERENA WILLIAMS' DAUGHTER

The couple’s daughter Alexis Olympia became the new breakout star in Palm Springs, California, where the Initialized Capital co-founder commissioned four billboards to go up in honor of his wife’s competitive return to tennis, in February 2018.

The signs all feature baby Olympia and her mom, and state “GREATEST MOMMA OF ALL TIME” in succession, with the last reading, “Serena Williams G.M.O.A.T. — Alexis Jr + Sr.”

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5 of 7 Invision/AP/REX/Shutterstock

IMAN SHUMPERT FLEW TO L.A. JUST TO EAT CHICKEN AND WAFFLES WITH TEYANA TAYLOR

Taylor revealed her most recent date night on PEOPLE’s “One Last Thing” segment, and although the food may have been low-key, her hubby’s effort was definitely above and beyond. 

“My husband flew into L.A. for a couple of hours and took me to Roscoe’s, and it was everything,” she grinned.  

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ASHTON KUTCHER STOCKED A FRIDGE WITH DIFFERENT FOODS FOR A PREGNANT MILA KUNIS

Before the actress even began developing pregnancy cravings when she was expecting her first child, Kutcher thought ahead and filled the couple’s secondary fridge with plenty of foods to appease her “goofy cravings,” which would go on to include pickles and sauerkraut. During a 2014 appearance on The Ellen DeGeneres Show, Kunis opened up about the thoughtful move: “He assumed that I was gonna have goofy cravings, so he stocked our secondary fridge with weird food. Just like pickles, and sauerkraut, or like anchovies, and ice creams, just in case at one point during this pregnancy I’d be like, ‘I really want something.’ And it happened last week.”

She added: “I was like, ‘Oh my God, I need a pickle!’ It was just the weirdest thing, like I needed this pickle. And he was like, ‘Hold on a second,’ and disappeared in the backyard and came back with the most amazing dill pickle of all time.”

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7 of 7 Steve Granitz/WireImage

IAN SOMERHALDER GUSHED ABOUT NIKKI REED FOLLOWING THE BIRTH OF THEIR CHILD

Following the birth of their first child, daughter Bodhi, the Vampire Diaries actor penned a love letter to his wife, recounting the past nine months of her pregnancy. “You brought such fun and such power into our lives being pregnant but you literally brought the word sexy into pregnancy, we all see it,” Somerhalder wrote. “Thank you for being my partner in this life and thank you for inspiring not just me but all others who read, hear or see what your soul gives us.”

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