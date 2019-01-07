Idris & Sabrina! Keith & Nicole! The Cutest Couples on the Golden Globes Red Carpet

IDRIS ELBA & SABRINA DHOWRE
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EMILY BLUNT & JOHN KRASINSKI
Steve Granitz/WireImage
KRISTEN BELL & DAX SHEPARD
Kevork Djansezian/NBC
TERRY CREWS & REBECCA KING-CREWS
Christopher Polk/NBC
JUSTIN HARTLEY & CHRISHELL STAUSE
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ANDY SAMBERG & JOANNA NEWSOM
Kevork Djansezian/NBC
KERI RUSSELL & MATTHEW RHYS
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KEN & TRAN JEONG
Kevork Djansezian/NBC
WILLIAM H. MACY & FELICITY HUFFMAN
Trae Patton/NBC
STERLING K. BROWN & RYAN MICHELLE BATHE
Christopher Polk/NBC
BRADLEY COOPER & IRINA SHAYK
NICOLE KIDMAN & KEITH URBAN
Steve Granitz/WireImage
LADY GAGA & CHRISTIAN CARINO
Christopher Polk/NBC
WILLEM DAFOE & GIADA COLAGRANDE
Todd Williamson/NBC
KALEY CUOCO & KARL COOK
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JIM CARREY & GINGER GONZAGA
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SARA GILBERT & LINDA PERRY
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YVONNE STRAHOVSKI & TIM LODEN
JASON BATEMAN & AMANDA ANKA
Todd Williamson/NBC
HUGH GRANT & ANNA EBERSTEIN
Frazer Harrison/Getty
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