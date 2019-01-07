Idris & Sabrina! Keith & Nicole! The Cutest Couples on the Golden Globes Red Carpet

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Sophie Dodd
January 06, 2019 08:32 PM
<p>PEOPLE&#8217;s reigning Sexiest Man Alive &mdash; <a href="https://people.com/style/golden-globes-2019-idris-elba-daughter-isan-miss-golden-globe-photos/">and dad to this year&#8217;s Golden Globe Ambassador, Isan Elba</a> &mdash; got a sweet smooch from his fianc&eacute;e on the red carpet.&nbsp;</p>
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IDRIS ELBA & SABRINA DHOWRE

PEOPLE’s reigning Sexiest Man Alive — and dad to this year’s Golden Globe Ambassador, Isan Elba — got a sweet smooch from his fiancée on the red carpet. 

Steve Granitz/WireImage
<p>The notoriously cute couple <a href="https://people.com/style/golden-globes-2019-emily-blunt-john-krasinski-red-carpet/">turned heads on the carpet</a> in their impeccably coordinated ensembles. Blunt, who is nominated&nbsp;for best supporting actress in a musical or comedy for her role in&nbsp;<em>Mary Poppins Returns, </em>gazed adoringly at her supportive husband.&nbsp;</p>
pinterest
EMILY BLUNT & JOHN KRASINSKI

The notoriously cute couple turned heads on the carpet in their impeccably coordinated ensembles. Blunt, who is nominated for best supporting actress in a musical or comedy for her role in Mary Poppins Returns, gazed adoringly at her supportive husband. 

Steve Granitz/WireImage
<p>Look back at it! <em>The Good Place</em> star, nominated&nbsp;for best actress in a TV series &#8211; comedy, and her husband showed off their signature humor as they playfully posed together on the red carpet.&nbsp;</p>
pinterest
KRISTEN BELL & DAX SHEPARD 

Look back at it! The Good Place star, nominated for best actress in a TV series – comedy, and her husband showed off their signature humor as they playfully posed together on the red carpet. 

Kevork Djansezian/NBC
<p>&#8220;No one else I&#8217;d rather have by my side,&#8221; <a href="https://www.instagram.com/p/BsT5el9A_9Z/">the&nbsp;<em>Brooklyn Nine-Nine</em> star wrote</a> of his wife on Instagram.</p>
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TERRY CREWS & REBECCA KING-CREWS

“No one else I’d rather have by my side,” the Brooklyn Nine-Nine star wrote of his wife on Instagram.

Christopher Polk/NBC
<p>Hello, husband goals! The <em>This Is Us</em> actor got down on one knee to smooth his wife&#8217;s train before posing for sweet snaps together.&nbsp;</p>
pinterest
JUSTIN HARTLEY & CHRISHELL STAUSE

Hello, husband goals! The This Is Us actor got down on one knee to smooth his wife’s train before posing for sweet snaps together. 

Jordan Strauss/Invision/AP/REX/Shutterstock
<p>The Golden Globes co-host couldn&#8217;t take his eyes off his wife as the two walked hand-in-hand on the red carpet.&nbsp;</p>
pinterest
ANDY SAMBERG & JOANNA NEWSOM

The Golden Globes co-host couldn’t take his eyes off his wife as the two walked hand-in-hand on the red carpet. 

Kevork Djansezian/NBC
<p>Nothing like a little healthy couple competition! The longtime loves and <em>The Americans</em> costars were both nominated for their work on the show, with Russell up for best actress and Rhys for best actor in a TV drama.&nbsp;</p>
pinterest
KERI RUSSELL & MATTHEW RHYS

Nothing like a little healthy couple competition! The longtime loves and The Americans costars were both nominated for their work on the show, with Russell up for best actress and Rhys for best actor in a TV drama. 

Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank
<p>The <em>Crazy Rich Asians</em> actor color-coordinated his bowtie with his wife&#8217;s purple gown.</p>
pinterest
KEN & TRAN JEONG

The Crazy Rich Asians actor color-coordinated his bowtie with his wife’s purple gown.

Kevork Djansezian/NBC
<p>The <em>Shameless</em> actor wrapped an arm around his wife, who sparkled on the red carpet before the two presented the award for best suporting actress in a limited series or TV movie.&nbsp;</p>
pinterest
WILLIAM H. MACY & FELICITY HUFFMAN

The Shameless actor wrapped an arm around his wife, who sparkled on the red carpet before the two presented the award for best suporting actress in a limited series or TV movie. 

Trae Patton/NBC
<p>The <em>This Is Us</em> actor and his wife kept a hand on each other as they posed for photos together.&nbsp;</p>
pinterest
STERLING K. BROWN & RYAN MICHELLE BATHE

The This Is Us actor and his wife kept a hand on each other as they posed for photos together. 

Christopher Polk/NBC
<p>Stars are born! <em>A Star Is Born</em>&#8216;s&nbsp;Cooper, nominated for best actor in a major motion picture &#8211; drama and best director, held hands with his girlfriend, who was celebrating her 33rd birthday on Sunday.</p>
pinterest
BRADLEY COOPER & IRINA SHAYK

Stars are born! A Star Is Born‘s Cooper, nominated for best actor in a major motion picture – drama and best director, held hands with his girlfriend, who was celebrating her 33rd birthday on Sunday.

<p>The <em>Destroyer</em> star, nominated for&nbsp;best actress in a motion picture &#8211; drama, cozied up to her hubby on the carpet.&nbsp;</p>
pinterest
NICOLE KIDMAN & KEITH URBAN

The Destroyer star, nominated for best actress in a motion picture – drama, cozied up to her hubby on the carpet. 

Steve Granitz/WireImage
<p>The superstar, nominated for best actress in a major motion picture &#8211; drama, and for best original song for &#8220;Shallow,&#8221; held hands with her fianc&eacute; before the show.&nbsp;</p>
pinterest
LADY GAGA & CHRISTIAN CARINO

The superstar, nominated for best actress in a major motion picture – drama, and for best original song for “Shallow,” held hands with her fiancé before the show. 

Christopher Polk/NBC
<p>The <em>At Eternity&rsquo;s Gate&nbsp;</em>actor, nominated for best performance by an actor in a motion picture &#8211; drama, was all smiles with his wife Giada.&nbsp;</p>
pinterest
WILLEM DAFOE & GIADA COLAGRANDE

The At Eternity’s Gate actor, nominated for best performance by an actor in a motion picture – drama, was all smiles with his wife Giada. 

Todd Williamson/NBC
<p><em>The Big Bang Theory</em> actress couldn&#8217;t stop laughing as she posed with her husband Karl, whom she married in July 2018, before presenting at the awards.&nbsp;&nbsp;</p>
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KALEY CUOCO & KARL COOK

The Big Bang Theory actress couldn’t stop laughing as she posed with her husband Karl, whom she married in July 2018, before presenting at the awards.  

Frazer Harrison/Getty
<p>New couple alert &mdash; no kidding! The <em>Kidding</em> actor, who is nominated for best actor in a television series &#8211; comedy or musical, and costar Gonzaga made their <a href="https://people.com/movies/jim-carrey-holds-hands-new-girlfriend-ginger-gonzaga-red-carpet/">red carpet debut</a>, beaming at each other as they held hands on the carpet.&nbsp;</p>
pinterest
JIM CARREY & GINGER GONZAGA

New couple alert — no kidding! The Kidding actor, who is nominated for best actor in a television series – comedy or musical, and costar Gonzaga made their red carpet debut, beaming at each other as they held hands on the carpet. 

Rob Latour/REX/Shutterstock
<p>Songwriter Linda Perry &mdash; whose song &#8220;Girl in the Movies&#8221; from&nbsp;<em>Dumplin&#8217;</em>&nbsp;is nominated for best original song &mdash; twinned in a suit with her wife on the carpet.&nbsp;</p>
pinterest
SARA GILBERT & LINDA PERRY

Songwriter Linda Perry — whose song “Girl in the Movies” from Dumplin’ is nominated for best original song — twinned in a suit with her wife on the carpet. 

VALERIE MACON/AFP/Getty
<p><em>The Handmaid&#8217;s Tale</em>&nbsp;actress, nominated for best supporting actress in a limited series, flashed a bright smile alongside her husband.&nbsp;</p>
pinterest
YVONNE STRAHOVSKI & TIM LODEN 

The Handmaid’s Tale actress, nominated for best supporting actress in a limited series, flashed a bright smile alongside her husband. 

<p>The <em>Ozark</em> actor, nominated for best actor in a TV series &#8211; drama, placed a hand on his wife&#8217;s stomach as the two posed for photos.&nbsp;</p>
pinterest
JASON BATEMAN & AMANDA ANKA

The Ozark actor, nominated for best actor in a TV series – drama, placed a hand on his wife’s stomach as the two posed for photos. 

Todd Williamson/NBC
<p>Grant, nominated for best actor in a limited series for his role in <em>A Very English Scandal,</em>&nbsp;couldn&#8217;t help but grin beside his wife, who stunned in a white mini dress.</p>
pinterest
HUGH GRANT & ANNA EBERSTEIN

Grant, nominated for best actor in a limited series for his role in A Very English Scandal, couldn’t help but grin beside his wife, who stunned in a white mini dress.

Frazer Harrison/Getty
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1 of 20 Steve Granitz/WireImage

IDRIS ELBA & SABRINA DHOWRE

PEOPLE’s reigning Sexiest Man Alive — and dad to this year’s Golden Globe Ambassador, Isan Elba — got a sweet smooch from his fiancée on the red carpet. 

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2 of 20 Steve Granitz/WireImage

EMILY BLUNT & JOHN KRASINSKI

The notoriously cute couple turned heads on the carpet in their impeccably coordinated ensembles. Blunt, who is nominated for best supporting actress in a musical or comedy for her role in Mary Poppins Returns, gazed adoringly at her supportive husband. 

3 of 20 Kevork Djansezian/NBC

KRISTEN BELL & DAX SHEPARD 

Look back at it! The Good Place star, nominated for best actress in a TV series – comedy, and her husband showed off their signature humor as they playfully posed together on the red carpet. 

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4 of 20 Christopher Polk/NBC

TERRY CREWS & REBECCA KING-CREWS

“No one else I’d rather have by my side,” the Brooklyn Nine-Nine star wrote of his wife on Instagram.

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JUSTIN HARTLEY & CHRISHELL STAUSE

Hello, husband goals! The This Is Us actor got down on one knee to smooth his wife’s train before posing for sweet snaps together. 

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ANDY SAMBERG & JOANNA NEWSOM

The Golden Globes co-host couldn’t take his eyes off his wife as the two walked hand-in-hand on the red carpet. 

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7 of 20 Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank

KERI RUSSELL & MATTHEW RHYS

Nothing like a little healthy couple competition! The longtime loves and The Americans costars were both nominated for their work on the show, with Russell up for best actress and Rhys for best actor in a TV drama. 

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8 of 20 Kevork Djansezian/NBC

KEN & TRAN JEONG

The Crazy Rich Asians actor color-coordinated his bowtie with his wife’s purple gown.

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9 of 20 Trae Patton/NBC

WILLIAM H. MACY & FELICITY HUFFMAN

The Shameless actor wrapped an arm around his wife, who sparkled on the red carpet before the two presented the award for best suporting actress in a limited series or TV movie. 

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10 of 20 Christopher Polk/NBC

STERLING K. BROWN & RYAN MICHELLE BATHE

The This Is Us actor and his wife kept a hand on each other as they posed for photos together. 

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BRADLEY COOPER & IRINA SHAYK

Stars are born! A Star Is Born‘s Cooper, nominated for best actor in a major motion picture – drama and best director, held hands with his girlfriend, who was celebrating her 33rd birthday on Sunday.

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12 of 20 Steve Granitz/WireImage

NICOLE KIDMAN & KEITH URBAN

The Destroyer star, nominated for best actress in a motion picture – drama, cozied up to her hubby on the carpet. 

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LADY GAGA & CHRISTIAN CARINO

The superstar, nominated for best actress in a major motion picture – drama, and for best original song for “Shallow,” held hands with her fiancé before the show. 

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WILLEM DAFOE & GIADA COLAGRANDE

The At Eternity’s Gate actor, nominated for best performance by an actor in a motion picture – drama, was all smiles with his wife Giada. 

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KALEY CUOCO & KARL COOK

The Big Bang Theory actress couldn’t stop laughing as she posed with her husband Karl, whom she married in July 2018, before presenting at the awards.  

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JIM CARREY & GINGER GONZAGA

New couple alert — no kidding! The Kidding actor, who is nominated for best actor in a television series – comedy or musical, and costar Gonzaga made their red carpet debut, beaming at each other as they held hands on the carpet. 

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17 of 20 VALERIE MACON/AFP/Getty

SARA GILBERT & LINDA PERRY

Songwriter Linda Perry — whose song “Girl in the Movies” from Dumplin’ is nominated for best original song — twinned in a suit with her wife on the carpet. 

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YVONNE STRAHOVSKI & TIM LODEN 

The Handmaid’s Tale actress, nominated for best supporting actress in a limited series, flashed a bright smile alongside her husband. 

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JASON BATEMAN & AMANDA ANKA

The Ozark actor, nominated for best actor in a TV series – drama, placed a hand on his wife’s stomach as the two posed for photos. 

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HUGH GRANT & ANNA EBERSTEIN

Grant, nominated for best actor in a limited series for his role in A Very English Scandal, couldn’t help but grin beside his wife, who stunned in a white mini dress.

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