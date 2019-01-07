From Heart-wrenching Speeches to Jokes That Went There: The Best Moments of the Golden Globes  

ANDY SAMBERG & SANDRA OH TEASE LADY GAGA ABOUT HER VIRAL ANECDOTE — AND SHE RESPONDS
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EMMA STONE APOLOGIZES FOR HER WHITE-WASHED ROLE FROM THE AUDIENCE
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REGINA KING CHALLENGES HER PEERS TO WORK WITH MORE WOMEN
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PATRICIA ARQUETTE GETS REAL ABOUT HER TEETH DURING HER ACCEPTANCE SPEECH
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SANDRA OH HONORS HER PARENTS
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MAYA RUDOLPH PROPOSES TO AMY POEHLER
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CHRISTIAN BALE JOKINGLY THANKS 'SATAN' FOR INSPIRING HIS ROLE IN VICE
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LADY GAGA GETS EMOTIONAL AS SHE WINS BEST ORIGINAL SONG
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MICHAEL DOUGLAS SHARES HIS LOVE FOR WIFE CATHERINE ZETA-JONES
OLIVIA COLMAN THANKS HER 'BITCHES' EMMA STONE & RACHEL WEISZ
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ANDY SAMBERG & SANDRA OH GIVE THE THIS IS US CAST A NSFW INTRODUCTION
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GLENN CLOSE GIVES A STIRRING, PASSIONATE SPEECH AFTER WINNING FOR THE WIFE
NBC
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