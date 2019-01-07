From Heart-wrenching Speeches to Jokes That Went There: The Best Moments of the Golden Globes  

Led by hosts Sandra Oh and Andy Samberg, the 76th Golden Globe Awards was an unforgettable celebration of laughter and tears

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Lydia Price
January 07, 2019 12:02 AM
<p>During their opening monologue, the evening&#8217;s hosts poked fun at the <em>A Star Is Born</em> actress&#8217;s <a href="https://people.com/movies/golden-globes-2019-andy-samberg-mocks-lady-gaga-a-star-is-born/">oft-repeated</a> story about working with Bradley Cooper on the film. At <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iRxsX_30tjs">seemingly countless</a> events during the movie&#8217;s promotional tour, Gaga said variations of, &#8220;There can be 100 people in a room, and 99 of them don&rsquo;t believe in you, but all it takes is one, and it just changes your whole life. And for me, Bradley was that one person.&#8221; When Oh echoed her famous words, the camera cut to Gaga sitting in the audience with Cooper, and the actress<a href="https://twitter.com/vulture/status/1082085957636116480"> yelled from the audience</a>, &#8220;It&#8217;s true!&#8221;</p>
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ANDY SAMBERG & SANDRA OH TEASE LADY GAGA ABOUT HER VIRAL ANECDOTE — AND SHE RESPONDS

During their opening monologue, the evening’s hosts poked fun at the A Star Is Born actress’s oft-repeated story about working with Bradley Cooper on the film. At seemingly countless events during the movie’s promotional tour, Gaga said variations of, “There can be 100 people in a room, and 99 of them don’t believe in you, but all it takes is one, and it just changes your whole life. And for me, Bradley was that one person.” When Oh echoed her famous words, the camera cut to Gaga sitting in the audience with Cooper, and the actress yelled from the audience, “It’s true!”

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<p>Host <a href="https://people.com/movies/emma-stone-apologizes-asian-character-sandra-oh-monologue-golden-globes-2019/">Oh also poked fun at Hollywood&#8217;s history of white-washing</a> during the monologue, jokingly praising <em>Crazy Rich Asians</em> for being &#8220;the first studio film with an Asian American lead since <em>Ghost in the Shell</em> and <em>Aloha</em>.&#8221; Stone could be heard saying &#8220;I&#8217;m sorry!&#8221; from the audience at the mention of the 2015 movie in which she played a character who was supposed to be one-quarter Chinese, one-quarter Hawaiian and half-Swedish. (Director Cameron Crowe <a href="https://people.com/movies/aloha-cameron-crowe-apologizes-for-emma-stone-casting/">apologized</a> for the casting after receiving a flood of backlash).&nbsp;</p>
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EMMA STONE APOLOGIZES FOR HER WHITE-WASHED ROLE FROM THE AUDIENCE

Host Oh also poked fun at Hollywood’s history of white-washing during the monologue, jokingly praising Crazy Rich Asians for being “the first studio film with an Asian American lead since Ghost in the Shell and Aloha.” Stone could be heard saying “I’m sorry!” from the audience at the mention of the 2015 movie in which she played a character who was supposed to be one-quarter Chinese, one-quarter Hawaiian and half-Swedish. (Director Cameron Crowe apologized for the casting after receiving a flood of backlash). 

Matt Baron/BEI/REX/Shutterstock
<p>&#8220;In the next two years, everything that I produce &mdash; I am making a vow, and it&#8217;s going to be tough &mdash; to make sure that everything that I produce [will be] 50 percent women,&#8221; the<em> If Beale Street Could Talk</em> star said as she <a href="https://people.com/movies/golden-globes-2019-regina-ring-wins-best-supporting-actress/">accepted the statuette</a> for best supporting actress in a motion picture. &#8220;And I challenge anyone out there who is in a position of power, not just in our industry, in all industries, I challenge you to challenge yourself and stand with us in solidarity and do the same.&#8221;</p>
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REGINA KING CHALLENGES HER PEERS TO WORK WITH MORE WOMEN 

“In the next two years, everything that I produce — I am making a vow, and it’s going to be tough — to make sure that everything that I produce [will be] 50 percent women,” the If Beale Street Could Talk star said as she accepted the statuette for best supporting actress in a motion picture. “And I challenge anyone out there who is in a position of power, not just in our industry, in all industries, I challenge you to challenge yourself and stand with us in solidarity and do the same.”

Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images
<p>Arquette claimed the best actress in a limited series or TV movie Globe for her role as Tilly Mitchell in <em>Escape At Dannemora</em>. She<a href="https://people.com/tv/golden-globes-2019-best-actress-limited-series-tv-movie/"> gave a shout-out</a> to the team who provided her with multiple sets of false teeth to portray the disgraced prison employee, saying &#8220;How many f&#8212;&#8211; up teeth does a person need? I was born with f&#8212;&#8211; up teeth!&#8221; She later apologized for dropping f-bombs in the press room. &#8220;I&#8217;m so sorry, I know! You can&#8217;t take it back, can you? I didn&rsquo;t plan that. It was an unplanned f-bomb &hellip; this is a very elegant occasion. Dental dramas are true. Trust me,&#8221; she said.</p>
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PATRICIA ARQUETTE GETS REAL ABOUT HER TEETH DURING HER ACCEPTANCE SPEECH

Arquette claimed the best actress in a limited series or TV movie Globe for her role as Tilly Mitchell in Escape At Dannemora. She gave a shout-out to the team who provided her with multiple sets of false teeth to portray the disgraced prison employee, saying “How many f—– up teeth does a person need? I was born with f—– up teeth!” She later apologized for dropping f-bombs in the press room. “I’m so sorry, I know! You can’t take it back, can you? I didn’t plan that. It was an unplanned f-bomb … this is a very elegant occasion. Dental dramas are true. Trust me,” she said.

Paul Drinkwater/NBCUniversal
<p>The co-host&#8217;s night got even better when <a href="https://people.com/tv/golden-globes-2019-sandra-oh-wins-best-actress-killing-eve/">she won best actress</a> in a television drama for her role in<em> Killing Eve</em>. Her passionate speech included an emotional expression of gratitude to her parents, who were seated in the audience. &#8220;There are two people here tonight that I&#8217;m so grateful that they&#8217;re here with me. I&#8217;d like to thank my mother and my father,&#8221;she said, bowing to the pair and addressing them as Omma and Oppa, the traditional Korean honorifics.</p>
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SANDRA OH HONORS HER PARENTS

The co-host’s night got even better when she won best actress in a television drama for her role in Killing Eve. Her passionate speech included an emotional expression of gratitude to her parents, who were seated in the audience. “There are two people here tonight that I’m so grateful that they’re here with me. I’d like to thank my mother and my father,”she said, bowing to the pair and addressing them as Omma and Oppa, the traditional Korean honorifics.

Paul Drinkwater/NBCUniversal
<p>The comedy duo took the stage together to present the award for best screenplay, motion picture, and Rudolph couldn&#8217;t help but finally ask Poehler a <a href="https://people.com/tv/golden-globes-2019-maya-rudolph-amy-poehler-fake-proposal/">very important question:</a>&nbsp;&#8220;Amy Geraldine Poehler &hellip; will you marry me?&#8221; she asked. Poehler then asked if they were &#8220;stealing focus away from the next award&#8221; with the proposal, to which Maya quipped, &#8220;Don&#8217;t worry &mdash; it&#8217;s just best screenplay.&#8221;&nbsp;</p>
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MAYA RUDOLPH PROPOSES TO AMY POEHLER 

The comedy duo took the stage together to present the award for best screenplay, motion picture, and Rudolph couldn’t help but finally ask Poehler a very important question: “Amy Geraldine Poehler … will you marry me?” she asked. Poehler then asked if they were “stealing focus away from the next award” with the proposal, to which Maya quipped, “Don’t worry — it’s just best screenplay.” 

Paul Drinkwater/NBC
<p>The actor, who portrays former vice president Dick Cheney in <em>Vice</em>, tacked on an unexpected name to his list of thank-yous during his <a href="https://people.com/movies/golden-globes-2019-best-actor-movie-musical-comedy-winner-christian-bale/">best actor in a motion picture acceptance speech:</a>&nbsp;&#8220;Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role,&#8221; he said.&nbsp;</p>
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CHRISTIAN BALE JOKINGLY THANKS 'SATAN' FOR INSPIRING HIS ROLE IN VICE 

The actor, who portrays former vice president Dick Cheney in Vice, tacked on an unexpected name to his list of thank-yous during his best actor in a motion picture acceptance speech: “Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role,” he said. 

Paul Drinkwater/NBC
<p>Gaga appeared to tear up after her <em>A Star Is Born</em> song &#8220;Shallow&#8221; was announced as the<a href="https://people.com/movies/2019-golden-globes-best-original-song-lady-gaga-shallow/"> best original song winner</a>. &#8220;I just have to say, as a woman in music, it is really hard to be taken seriously as a musician and a songwriter. These three incredible men &hellip; they lifted me up and supported me,&#8221; she said as she accepted the award alongside Mark Ronson, Andrew Wyatt and Anthony Rossomando.</p>
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LADY GAGA GETS EMOTIONAL AS SHE WINS BEST ORIGINAL SONG

Gaga appeared to tear up after her A Star Is Born song “Shallow” was announced as the best original song winner. “I just have to say, as a woman in music, it is really hard to be taken seriously as a musician and a songwriter. These three incredible men … they lifted me up and supported me,” she said as she accepted the award alongside Mark Ronson, Andrew Wyatt and Anthony Rossomando.

Paul Drinkwater/NBCUniversal
<p>&#8220;We celebrated our 18th anniversary recently, and besides the genuine love that only continues to grow, I think the fact that we&#8217;re in the same industry really helps us to understand what is going on,&#8221; the <a href="https://people.com/tv/michael-douglas-best-advice-from-dad-kirk-golden-globes-2019/">best television actor in a musical or comedy winner</a> said in the press room. &#8220;It was great for her to be here tonight and to share one of those nice things where your partner totally understands what&#8217;s going on. I flashed back to the time when she was pregnant with our daughter in <em>Chicago</em> and for all the shows growing up.&#8221;</p>
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MICHAEL DOUGLAS SHARES HIS LOVE FOR WIFE CATHERINE ZETA-JONES

“We celebrated our 18th anniversary recently, and besides the genuine love that only continues to grow, I think the fact that we’re in the same industry really helps us to understand what is going on,” the best television actor in a musical or comedy winner said in the press room. “It was great for her to be here tonight and to share one of those nice things where your partner totally understands what’s going on. I flashed back to the time when she was pregnant with our daughter in Chicago and for all the shows growing up.”

<p>While on stage to accept the award for <a href="https://people.com/movies/golden-globes-2019-best-actress-olivia-colman/">best actress in a motion picture, musical or comedy</a>,&nbsp;<em>The Favourite</em> star thanked &#8220;my bitches,&#8221; costars Stone and Weisz. &#8220;Every second of working with you girls was such a joy. So much fun. I&#8217;m so sad that it finished,&#8221; she said.</p>
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OLIVIA COLMAN THANKS HER 'BITCHES' EMMA STONE & RACHEL WEISZ

While on stage to accept the award for best actress in a motion picture, musical or comedyThe Favourite star thanked “my bitches,” costars Stone and Weisz. “Every second of working with you girls was such a joy. So much fun. I’m so sad that it finished,” she said.

Paul Drinkwater/NBC
<p>The hosts welcomed Justin Hartley, Chrissy Metz and Sterling K. Brown, who star in the notoriously emotional series <em>This Is Us</em>, to the stage present a pair of awards. &#8220;So break out the tissues, because you&#8217;re going to want to masturbate to all of them,&#8221; Oh joked before the actors came out. The trio took the risqu&eacute; compliment well. &#8220;That&#8217;s the nicest thing anyone has ever said about me,&#8221; Metz said.</p>
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ANDY SAMBERG & SANDRA OH GIVE THE THIS IS US CAST A NSFW INTRODUCTION 

The hosts welcomed Justin Hartley, Chrissy Metz and Sterling K. Brown, who star in the notoriously emotional series This Is Us, to the stage present a pair of awards. “So break out the tissues, because you’re going to want to masturbate to all of them,” Oh joked before the actors came out. The trio took the risqué compliment well. “That’s the nicest thing anyone has ever said about me,” Metz said.

Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images
<p>&#8220;I&#8217;m thinking of my mom, who really sublimated herself to my father her whole life. And in her eighties she said to me, &#8216;I feel I haven&#8217;t accomplished anything.&#8217; And it was so not right,&#8221; <em>The Wife</em> star said while <a href="https://people.com/movies/golden-globes-2019-best-actress-drama-glenn-close/">accepting best actress in a drama</a>. &#8220;I feel that what I&#8217;ve learned from this whole experience is that, women, we&#8217;re nurturers, that&#8217;s what&#8217;s expected of us. We have our children, we have our husbands &mdash; if we&#8217;re lucky enough &mdash; and our partners, whoever, but we have to find personal fulfillment. We have to follow our dreams. We have to say &#8216;I can do that, and I should be allowed to do that.'&#8221;</p>
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GLENN CLOSE GIVES A STIRRING, PASSIONATE SPEECH AFTER WINNING FOR THE WIFE

“I’m thinking of my mom, who really sublimated herself to my father her whole life. And in her eighties she said to me, ‘I feel I haven’t accomplished anything.’ And it was so not right,” The Wife star said while accepting best actress in a drama. “I feel that what I’ve learned from this whole experience is that, women, we’re nurturers, that’s what’s expected of us. We have our children, we have our husbands — if we’re lucky enough — and our partners, whoever, but we have to find personal fulfillment. We have to follow our dreams. We have to say ‘I can do that, and I should be allowed to do that.'”

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ANDY SAMBERG & SANDRA OH TEASE LADY GAGA ABOUT HER VIRAL ANECDOTE — AND SHE RESPONDS

During their opening monologue, the evening’s hosts poked fun at the A Star Is Born actress’s oft-repeated story about working with Bradley Cooper on the film. At seemingly countless events during the movie’s promotional tour, Gaga said variations of, “There can be 100 people in a room, and 99 of them don’t believe in you, but all it takes is one, and it just changes your whole life. And for me, Bradley was that one person.” When Oh echoed her famous words, the camera cut to Gaga sitting in the audience with Cooper, and the actress yelled from the audience, “It’s true!”

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EMMA STONE APOLOGIZES FOR HER WHITE-WASHED ROLE FROM THE AUDIENCE

Host Oh also poked fun at Hollywood’s history of white-washing during the monologue, jokingly praising Crazy Rich Asians for being “the first studio film with an Asian American lead since Ghost in the Shell and Aloha.” Stone could be heard saying “I’m sorry!” from the audience at the mention of the 2015 movie in which she played a character who was supposed to be one-quarter Chinese, one-quarter Hawaiian and half-Swedish. (Director Cameron Crowe apologized for the casting after receiving a flood of backlash). 

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REGINA KING CHALLENGES HER PEERS TO WORK WITH MORE WOMEN 

“In the next two years, everything that I produce — I am making a vow, and it’s going to be tough — to make sure that everything that I produce [will be] 50 percent women,” the If Beale Street Could Talk star said as she accepted the statuette for best supporting actress in a motion picture. “And I challenge anyone out there who is in a position of power, not just in our industry, in all industries, I challenge you to challenge yourself and stand with us in solidarity and do the same.”

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PATRICIA ARQUETTE GETS REAL ABOUT HER TEETH DURING HER ACCEPTANCE SPEECH

Arquette claimed the best actress in a limited series or TV movie Globe for her role as Tilly Mitchell in Escape At Dannemora. She gave a shout-out to the team who provided her with multiple sets of false teeth to portray the disgraced prison employee, saying “How many f—– up teeth does a person need? I was born with f—– up teeth!” She later apologized for dropping f-bombs in the press room. “I’m so sorry, I know! You can’t take it back, can you? I didn’t plan that. It was an unplanned f-bomb … this is a very elegant occasion. Dental dramas are true. Trust me,” she said.

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SANDRA OH HONORS HER PARENTS

The co-host’s night got even better when she won best actress in a television drama for her role in Killing Eve. Her passionate speech included an emotional expression of gratitude to her parents, who were seated in the audience. “There are two people here tonight that I’m so grateful that they’re here with me. I’d like to thank my mother and my father,”she said, bowing to the pair and addressing them as Omma and Oppa, the traditional Korean honorifics.

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MAYA RUDOLPH PROPOSES TO AMY POEHLER 

The comedy duo took the stage together to present the award for best screenplay, motion picture, and Rudolph couldn’t help but finally ask Poehler a very important question: “Amy Geraldine Poehler … will you marry me?” she asked. Poehler then asked if they were “stealing focus away from the next award” with the proposal, to which Maya quipped, “Don’t worry — it’s just best screenplay.” 

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CHRISTIAN BALE JOKINGLY THANKS 'SATAN' FOR INSPIRING HIS ROLE IN VICE 

The actor, who portrays former vice president Dick Cheney in Vice, tacked on an unexpected name to his list of thank-yous during his best actor in a motion picture acceptance speech: “Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role,” he said. 

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LADY GAGA GETS EMOTIONAL AS SHE WINS BEST ORIGINAL SONG

Gaga appeared to tear up after her A Star Is Born song “Shallow” was announced as the best original song winner. “I just have to say, as a woman in music, it is really hard to be taken seriously as a musician and a songwriter. These three incredible men … they lifted me up and supported me,” she said as she accepted the award alongside Mark Ronson, Andrew Wyatt and Anthony Rossomando.

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MICHAEL DOUGLAS SHARES HIS LOVE FOR WIFE CATHERINE ZETA-JONES

“We celebrated our 18th anniversary recently, and besides the genuine love that only continues to grow, I think the fact that we’re in the same industry really helps us to understand what is going on,” the best television actor in a musical or comedy winner said in the press room. “It was great for her to be here tonight and to share one of those nice things where your partner totally understands what’s going on. I flashed back to the time when she was pregnant with our daughter in Chicago and for all the shows growing up.”

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OLIVIA COLMAN THANKS HER 'BITCHES' EMMA STONE & RACHEL WEISZ

While on stage to accept the award for best actress in a motion picture, musical or comedyThe Favourite star thanked “my bitches,” costars Stone and Weisz. “Every second of working with you girls was such a joy. So much fun. I’m so sad that it finished,” she said.

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ANDY SAMBERG & SANDRA OH GIVE THE THIS IS US CAST A NSFW INTRODUCTION 

The hosts welcomed Justin Hartley, Chrissy Metz and Sterling K. Brown, who star in the notoriously emotional series This Is Us, to the stage present a pair of awards. “So break out the tissues, because you’re going to want to masturbate to all of them,” Oh joked before the actors came out. The trio took the risqué compliment well. “That’s the nicest thing anyone has ever said about me,” Metz said.

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GLENN CLOSE GIVES A STIRRING, PASSIONATE SPEECH AFTER WINNING FOR THE WIFE

“I’m thinking of my mom, who really sublimated herself to my father her whole life. And in her eighties she said to me, ‘I feel I haven’t accomplished anything.’ And it was so not right,” The Wife star said while accepting best actress in a drama. “I feel that what I’ve learned from this whole experience is that, women, we’re nurturers, that’s what’s expected of us. We have our children, we have our husbands — if we’re lucky enough — and our partners, whoever, but we have to find personal fulfillment. We have to follow our dreams. We have to say ‘I can do that, and I should be allowed to do that.'”

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