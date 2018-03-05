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25 Instantly Iconic Photos from the 2018 Oscars
From backstage shenanigans to red carpet showmanship, these Oscars photos gave us extreme FOMO
By Lydia Price•@lydsprice
Posted on March 5, 2018 at 12:19am EST
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DANIEL KALUUYA & TIMOTHÉE CHALAMET
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ANDRA DAY
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DIANE WARREN & HELEN MIRREN
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JENNIFER LAWRENCE
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MARGOT ROBBIE & ALLISON JANNEY
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CAMILA ALVES, MATTHEW MCCONAUGHEY & TIMOTHÉE CHALAMET
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MERYL STREEP
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LAURA DERN & GRETA GERWIG
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LAKEITH STANFIELD
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TIMOTHÉE CHALAMET & LIN-MANUEL MIRANDA
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TIFFANY HADDISH
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ALLISON JANNEY
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SAOIRSE RONAN & EMILY BLUNT
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HELEN MIRREN
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RITA MORENO & SEBASTIÁN LELIO
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TIFFANY HADDISH & MAYA RUDOLPH
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GINA RODRIGUEZ & TOM HOLLAND
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JASON CLARKE, DEE REES, ROB MORGAN & GARRETT HEDLUND
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MARILOU YORK & MARK HAMILL
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JORDAN PEELE & NICOLE KIDMAN
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JOE LOCICERO & GINA RODRIGUEZ
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TIMOTHÉE CHALAMET & ARMIE HAMMER
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ASHLEY JUDD & MIRA SORVINO
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DANAI GURIRA, DANIEL KALUUYA & LUPITA NYONG'O
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VIOLETTA KOMYSHAN & ANSEL ELGORT
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