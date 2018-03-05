25 Instantly Iconic Photos from the 2018 Oscars

From backstage shenanigans to red carpet showmanship, these Oscars photos gave us extreme FOMO

By @lydsprice

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Christopher Polk/Getty

DANIEL KALUUYA & TIMOTHÉE CHALAMET 

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Frazer Harrison/Getty

ANDRA DAY 

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Christopher Polk/Getty

DIANE WARREN & HELEN MIRREN 

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Kevin Winter/Getty

JENNIFER LAWRENCE 

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Kevin Winter/Getty

MARGOT ROBBIE & ALLISON JANNEY 

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VALERIE MACON/AFP/Getty

CAMILA ALVES, MATTHEW MCCONAUGHEY & TIMOTHÉE CHALAMET 

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Matt Winkelmeyer/Getty

MERYL STREEP

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Matt Petit/Getty

LAURA DERN & GRETA GERWIG

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Kevork Djansezian/Getty

LAKEITH STANFIELD 

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Lin Manuel Miranda/Twitter

TIMOTHÉE CHALAMET & LIN-MANUEL MIRANDA

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Steve Granitz/WireImage

TIFFANY HADDISH 

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ALLISON JANNEY 

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Christopher Polk/Getty

SAOIRSE RONAN & EMILY BLUNT 

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Kevin Winter/Getty

HELEN MIRREN

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Steve Granitz/WireImage

RITA MORENO & SEBASTIÁN LELIO

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Kevin Winter/Getty

TIFFANY HADDISH & MAYA RUDOLPH 

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Matt Sayles/Getty

GINA RODRIGUEZ & TOM HOLLAND 

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Kevin Mazur/WireImage

JASON CLARKE, DEE REES, ROB MORGAN & GARRETT HEDLUND 

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Jeff Kravitz/FilmMagic

MARILOU YORK & MARK HAMILL 

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Eric McCandless

JORDAN PEELE & NICOLE KIDMAN

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VALERIE MACON/AFP/Getty

JOE LOCICERO & GINA RODRIGUEZ 

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Jeff Kravitz/FilmMagic

TIMOTHÉE CHALAMET & ARMIE HAMMER

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VALERIE MACON/AFP/Getty

ASHLEY JUDD & MIRA SORVINO 

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KYLE GRILLOT/AFP/Getty

DANAI GURIRA, DANIEL KALUUYA & LUPITA NYONG'O 

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Neilson Barnard/Getty

VIOLETTA KOMYSHAN & ANSEL ELGORT 

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