9 Wellness, Fitness & Feel-Good Products We're Loving This April

From Khloé Kardashian's go-to squat machine to a little device that reminds you to drink water throughout the day, here's what we're obsessing over this month

More
Grace Gavilanes
April 02, 2018 01:18 PM
<p>This handy little attachment doesn't track your water intake, but instead alerts you when it's been a while since you've picked up your water bottle. <strong>Buy It!</strong> Ulla Hydration Reminder Bottle Attachment, $28; <a href="https://www.amazon.com/gp/product/B017NK0A6I?th=1">amazon.com</a></p>
pinterest
IF YOU ALWAYS FORGET TO DRINK EIGHT GLASSES OF WATER EACH DAY ...

This handy little attachment doesn't track your water intake, but instead alerts you when it's been a while since you've picked up your water bottle. Buy It! Ulla Hydration Reminder Bottle Attachment, $28; amazon.com

Ulla
<p>... look no further than the DB Method, a favorite of Khlo&eacute; Kardashian, who may just motivate you to hit the gym after a quick scan of her Instagram. This squat machine, which helps users achieve a perfect squat, is a convenient supplement to a workout routine that may be missing a very important <em>ass</em>et. <strong>Buy It!</strong> DB Method, $189; <a href="http://thedbmethod.com">thedbmethod.com</a></p>
pinterest
IF YOU'RE WORKING TOWARD A KARDASHIAN-LEVEL BOOTY ...

... look no further than the DB Method, a favorite of Khloé Kardashian, who may just motivate you to hit the gym after a quick scan of her Instagram. This squat machine, which helps users achieve a perfect squat, is a convenient supplement to a workout routine that may be missing a very important asset. Buy It! DB Method, $189; thedbmethod.com

DB Method
<p>... give this low-calorie, protein-infused drink a try. The Protein2O line offers a range of flavors, from dragonfruit blackberry to kawaiola coconut. As for what makes this lactose-free drink so protein-packed? It's all thanks to the&nbsp;whey protein isolate. <strong>Buy It!</strong>&nbsp;Protein2O, $24 per 12-pack; <a href="http://drinkprotein2o.com/product/dragonfruit-blackberry/">drinkprotein2o.com</a></p>
pinterest
IF YOU'RE OVER DOWNING CHALKY PROTEIN SHAKES ...

... give this low-calorie, protein-infused drink a try. The Protein2O line offers a range of flavors, from dragonfruit blackberry to kawaiola coconut. As for what makes this lactose-free drink so protein-packed? It's all thanks to the whey protein isolate. Buy It! Protein2O, $24 per 12-pack; drinkprotein2o.com

Protein20
<p>Relieve those sore hamstrings, back, glutes and more with these easy-to-pack massage therapy accessories &mdash; available in different sizes to target specific muscle groups. <strong>Buy It!</strong> Orion Sports Massage Therapy Ball Set, $23; <a href="https://www.amazon.com/Orion-Sports-Massage-Therapy-Ball/dp/B0771W23WC/">amazon.com</a></p>
pinterest
IF YOU'RE TIRED OF LUGGING YOUR TRUSTY FOAM ROLLER TO THE GYM ... 

Relieve those sore hamstrings, back, glutes and more with these easy-to-pack massage therapy accessories — available in different sizes to target specific muscle groups. Buy It! Orion Sports Massage Therapy Ball Set, $23; amazon.com

Orion Sports
<p>It might be time for a visit to New York City's Nap York. The mecca of all things calm, this new establishment offers meditation, yoga classes, good-for-you meals and, of course, nap time in <a href="https://napyork.com/pods/">a personal pod</a> that is "designed with privacy, safety, and sound proofing in mind." <strong>Buy It!</strong> Nap York, $10 for 30 minutes in the pod; <a href="https://napyork.com/rates/">napyork.com</a></p>
pinterest
IF YOU FIND YOURSELF GETTING REALLY, REALLY SLEEPY AT WORK ...

It might be time for a visit to New York City's Nap York. The mecca of all things calm, this new establishment offers meditation, yoga classes, good-for-you meals and, of course, nap time in a personal pod that is "designed with privacy, safety, and sound proofing in mind." Buy It! Nap York, $10 for 30 minutes in the pod; napyork.com

Nap York
<p>... spritz this hydrating spray before hitting the barre. Its light coconut formula claims to leave skin less sweaty after a hard workout class and aids in fighting bacteria. <strong>Buy It!</strong>&nbsp;SweatWELLth No Sweat Spray, $25; <a href="https://www.sweatwellth.com/collections/shop/products/6-oz-now-seat-pre-hydrating-spray">sweatwellth.com</a></p>
pinterest
IF YOU HAVE TO RUSH TO MEET SOMEONE AFTER BARRE CLASS ...

... spritz this hydrating spray before hitting the barre. Its light coconut formula claims to leave skin less sweaty after a hard workout class and aids in fighting bacteria. Buy It! SweatWELLth No Sweat Spray, $25; sweatwellth.com

SweatWellth
<p>We've found your new favorite gadget: Vi, the first-ever AI personal trainer that provides running, walking and cycling coaching, as well as individualized fitness stats that can be synced with your phone. Best part? It's wearable. <strong>Buy It!</strong> Vi Bluetooth Headphones, $246; <a href="https://www.amazon.com/Bluetooth-Headphones-personalized-workouts-human-sounding/dp/B071YFBXKZ">amazon.com</a></p>
pinterest
IF YOU REFUSE TO PAY FOR AN IN-PERSON TRAINER ...

We've found your new favorite gadget: Vi, the first-ever AI personal trainer that provides running, walking and cycling coaching, as well as individualized fitness stats that can be synced with your phone. Best part? It's wearable. Buy It! Vi Bluetooth Headphones, $246; amazon.com

LifeBEAM
<p>Kim Kardashian West has a recommendation: sipping on Neuro's white raspberry drink, which alleges to reduce stress and lower cortisol levels &mdash; claims backed up by a university study. "With my busy schedule, it helps me stay focused," the <i>Keeping Up with the Kardashians</i> star wrote on her app. <b>Buy It!</b> Neuro Bliss Drink, $24 for a 12-pack; <a href="https://www.amazon.com/Neuro-Bliss-Drink-White-Raspberry/dp/B00H1QG67W/">amazon.com</a></p>
pinterest
IF YOU'RE HAVING A STRESSFUL WEEK …

Kim Kardashian West has a recommendation: sipping on Neuro's white raspberry drink, which alleges to reduce stress and lower cortisol levels — claims backed up by a university study. "With my busy schedule, it helps me stay focused," the Keeping Up with the Kardashians star wrote on her app. Buy It! Neuro Bliss Drink, $24 for a 12-pack; amazon.com

Amazon
<p>&hellip; and if that's been on your new year resolutions list since 2016, you may want to invest in this light alarm clock. It not only mimics natural sunlight to wake you up on time, but is also clinically proven to improve your sleep and energy. <b>Buy It! </b>Philips Wake-Up Light Alarm Clock, $50; <a href="https://www.amazon.com/Philips-Wake-Up-Simulation-HF3500-60/dp/B00F0W1RIW/">amazon.com</a></p>
pinterest
IF MAKING IT TO A 6 A.M. YOGA CLASS STILL INTIMIDATES YOU … 

… and if that's been on your new year resolutions list since 2016, you may want to invest in this light alarm clock. It not only mimics natural sunlight to wake you up on time, but is also clinically proven to improve your sleep and energy. Buy It! Philips Wake-Up Light Alarm Clock, $50; amazon.com

Sunrise Simulation
1 of 10

Advertisement
1 of 9 Ulla

IF YOU ALWAYS FORGET TO DRINK EIGHT GLASSES OF WATER EACH DAY ...

This handy little attachment doesn't track your water intake, but instead alerts you when it's been a while since you've picked up your water bottle. Buy It! Ulla Hydration Reminder Bottle Attachment, $28; amazon.com

Advertisement
2 of 9 DB Method

IF YOU'RE WORKING TOWARD A KARDASHIAN-LEVEL BOOTY ...

... look no further than the DB Method, a favorite of Khloé Kardashian, who may just motivate you to hit the gym after a quick scan of her Instagram. This squat machine, which helps users achieve a perfect squat, is a convenient supplement to a workout routine that may be missing a very important asset. Buy It! DB Method, $189; thedbmethod.com

3 of 9 Protein20

IF YOU'RE OVER DOWNING CHALKY PROTEIN SHAKES ...

... give this low-calorie, protein-infused drink a try. The Protein2O line offers a range of flavors, from dragonfruit blackberry to kawaiola coconut. As for what makes this lactose-free drink so protein-packed? It's all thanks to the whey protein isolate. Buy It! Protein2O, $24 per 12-pack; drinkprotein2o.com

Advertisement
4 of 9 Orion Sports

IF YOU'RE TIRED OF LUGGING YOUR TRUSTY FOAM ROLLER TO THE GYM ... 

Relieve those sore hamstrings, back, glutes and more with these easy-to-pack massage therapy accessories — available in different sizes to target specific muscle groups. Buy It! Orion Sports Massage Therapy Ball Set, $23; amazon.com

Advertisement
5 of 9 Nap York

IF YOU FIND YOURSELF GETTING REALLY, REALLY SLEEPY AT WORK ...

It might be time for a visit to New York City's Nap York. The mecca of all things calm, this new establishment offers meditation, yoga classes, good-for-you meals and, of course, nap time in a personal pod that is "designed with privacy, safety, and sound proofing in mind." Buy It! Nap York, $10 for 30 minutes in the pod; napyork.com

Advertisement
6 of 9 SweatWellth

IF YOU HAVE TO RUSH TO MEET SOMEONE AFTER BARRE CLASS ...

... spritz this hydrating spray before hitting the barre. Its light coconut formula claims to leave skin less sweaty after a hard workout class and aids in fighting bacteria. Buy It! SweatWELLth No Sweat Spray, $25; sweatwellth.com

Advertisement
7 of 9 LifeBEAM

IF YOU REFUSE TO PAY FOR AN IN-PERSON TRAINER ...

We've found your new favorite gadget: Vi, the first-ever AI personal trainer that provides running, walking and cycling coaching, as well as individualized fitness stats that can be synced with your phone. Best part? It's wearable. Buy It! Vi Bluetooth Headphones, $246; amazon.com

Advertisement
8 of 9 Amazon

IF YOU'RE HAVING A STRESSFUL WEEK …

Kim Kardashian West has a recommendation: sipping on Neuro's white raspberry drink, which alleges to reduce stress and lower cortisol levels — claims backed up by a university study. "With my busy schedule, it helps me stay focused," the Keeping Up with the Kardashians star wrote on her app. Buy It! Neuro Bliss Drink, $24 for a 12-pack; amazon.com

Advertisement
9 of 9 Sunrise Simulation

IF MAKING IT TO A 6 A.M. YOGA CLASS STILL INTIMIDATES YOU … 

… and if that's been on your new year resolutions list since 2016, you may want to invest in this light alarm clock. It not only mimics natural sunlight to wake you up on time, but is also clinically proven to improve your sleep and energy. Buy It! Philips Wake-Up Light Alarm Clock, $50; amazon.com

You May Like

Read More

EDIT POST

Don't Miss a Moment

Get 4 FREE Issues of PEOPLE Magazine
GET IT NOW

Get your People daily dose

Subscribe to the daily newsletter for the latest celebrity news.
Sign up Now