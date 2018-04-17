Pregnant Eva Longoria Gets Her Star on the Hollywood Walk of Fame, Plus David Beckham, Reese Witherspoon and More

From Hollywood to New York and everywhere in between, see what your favorite stars are up to

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Grace Gavilanes
April 17, 2018 02:02 AM
<p>Eva Longoria, who is expecting her first child, celebrates the honor of getting a star on the Hollywood Walk of Fame on Monday.</p>
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GO MAMA!

Eva Longoria, who is expecting her first child, celebrates the honor of getting a star on the Hollywood Walk of Fame on Monday.

Alberto E. Rodriguez/Getty
<p>Reese Witherspoon comes out to support her friend, Eva Longoria, at the Hollywood Star Ceremony Post-Luncheon on Monday.</p>
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I'M WITH HER

Reese Witherspoon comes out to support her friend, Eva Longoria, at the Hollywood Star Ceremony Post-Luncheon on Monday.

Alberto E. Rodriguez/Getty
<p>Victoria Beckham attends Eva Longoria&#8217;s Hollywood Walk of Fame luncheon on Monday.</p>
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GAL PAL 

Victoria Beckham attends Eva Longoria’s Hollywood Walk of Fame luncheon on Monday.

MediaPunch/Shutterstock
<p>Taking a break from riding his bike, Justin Theroux is spotted grabbing coffee with a friend on Monday in N.Y.C.</p>
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RIDE ON

Taking a break from riding his bike, Justin Theroux is spotted grabbing coffee with a friend on Monday in N.Y.C.

MEGA
<p>A casually-dressed David Beckham gets a smoothie in Los Angeles on Monday.&nbsp;</p>
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SMOOTH MOVES

A casually-dressed David Beckham gets a smoothie in Los Angeles on Monday. 

The Image Direct
<p>Chris Pine grabs a snack Monday in Los Angeles.&nbsp;</p>
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FUELING UP 

Chris Pine grabs a snack Monday in Los Angeles. 

The Image Direct
<p>Benedict Cumberbatch makes waves while attending an <em>Avengers: Infinity War</em> fan event on Monday.</p>
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TAKING ACTION

Benedict Cumberbatch makes waves while attending an Avengers: Infinity War fan event on Monday.

Suhaimi Abdullah/Getty
<p>Call me? Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France, Antoni Porowski and Bobby Berk of Netflix&#8217;s <em>Queer Eye</em> have some fun at the 10th Annual Shorty Awards.</p>
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THE FAB FIVE

Call me? Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France, Antoni Porowski and Bobby Berk of Netflix’s Queer Eye have some fun at the 10th Annual Shorty Awards.

Noam Galai/Getty
<p><em>Fear the Walking Dead</em>&#8216;s&nbsp;Kim Dickens attends the AMC Survival Sunday on Sunday.</p>
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DEAD SERIOUS

Fear the Walking Dead‘s Kim Dickens attends the AMC Survival Sunday on Sunday.

Dia Dipasupil/Getty
<p>Keke Palmer takes a seat backstage during the 10th Annual Shorty Awards.</p>
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WINNING BIG

Keke Palmer takes a seat backstage during the 10th Annual Shorty Awards.

Noam Galai/Getty
<p>Eminem, <a href="http://people.com/food/eminem-coachella-moms-spaghetti-restaurant/">who served &#8220;Mom&#8217;s spaghetti&#8221; at Coachella</a>, performs at the annual music festival on Sunday.</p>
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SHOUT OUT

Eminem, who served “Mom’s spaghetti” at Coachella, performs at the annual music festival on Sunday.

Kevin Mazur/Getty
<p>Chlo&euml; Grace Moretz is in the best spirits as she snaps selfies with fans on the red carpet at the&nbsp;2018 Beijing International Film Festival on Sunday.</p>
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CHECK YOUR SELFIE

Chloë Grace Moretz is in the best spirits as she snaps selfies with fans on the red carpet at the 2018 Beijing International Film Festival on Sunday.

VCG/Getty
<p>Robert Downey Jr. revs up the crowd at an <i>Avengers: Infinity War </i>event in Singapore Monday.&nbsp;</p>
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EXCITED MAN 

Robert Downey Jr. revs up the crowd at an Avengers: Infinity War event in Singapore Monday. 

Yong Teck Lim/AP/Shutterstock
<p>Bon Jovi celebrates their induction into the Rock and Roll Hall of Fame with a performance at the Saturday ceremony in Cleveland.&nbsp;</p>
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'BLAZE OF GLORY'

Bon Jovi celebrates their induction into the Rock and Roll Hall of Fame with a performance at the Saturday ceremony in Cleveland. 

David Richard/AP/Shutterstock
<p>Adrien Brody arrives at the amfAR Sao Paulo gala on Friday.&nbsp;</p>
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FAR OUT 

Adrien Brody arrives at the amfAR Sao Paulo gala on Friday. 

Sebastiao Moreira/EPA-EFE/Shutterstock
<p>Catherine Zeta-Jones talks about her role in <i>Cocaine Godmother</i> at The Contenders Emmys, presented by Deadline Hollywood, on Sunday in L.A.&nbsp;</p>
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ON A HIGH 

Catherine Zeta-Jones talks about her role in Cocaine Godmother at The Contenders Emmys, presented by Deadline Hollywood, on Sunday in L.A. 

Stewart Cook/Deadline/Shutterstock
<p>Sopan Deb, George C. Wolfe and Denzel Washington chat at a TimesTalk in New York City on&nbsp;Sunday.&nbsp;</p>
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MAKING TIME 

Sopan Deb, George C. Wolfe and Denzel Washington chat at a TimesTalk in New York City on Sunday. 

Griffin Lipson/BFA/Shutterstock
<p>On Sunday in Los Angeles, Laura Mennell, Anja Savcic, Jeff Daniels, Sarah Silverman,&nbsp;Peter Farrelly and Peter Sarsgaard get cozy at The Contenders Emmys.&nbsp;</p>
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GOOD GROUPING

On Sunday in Los Angeles, Laura Mennell, Anja Savcic, Jeff Daniels, Sarah Silverman, Peter Farrelly and Peter Sarsgaard get cozy at The Contenders Emmys. 

Rob Latour/Deadline/Shutterstock
<p>Brandon Flowers inducts The Cars&#8217; Ric Ocasek into the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland.&nbsp;</p>
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'GOOD TIMES ROLL' 

Brandon Flowers inducts The Cars’ Ric Ocasek into the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland. 

Andrew H. Walker/Shutterstock
<p>On Saturday&nbsp;in Cleveland, Lauryn Hill covers Nina Simone songs to celebrate the legend&#8217;s induction into the Rock&nbsp;and Roll Hall of Fame.&nbsp;</p>
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ICONS ON ICONS 

On Saturday in Cleveland, Lauryn Hill covers Nina Simone songs to celebrate the legend’s induction into the Rock and Roll Hall of Fame. 

Andrew H. Walker/Shutterstock
<p><em>The Shape of Water</em> director Guillermo del Toro poses at&nbsp;the Malaga Spanish Film Festival&#8217;s Sur Award Presentation on&nbsp;Saturday.&nbsp;</p>
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A STAR IS BORN

The Shape of Water director Guillermo del Toro poses at the Malaga Spanish Film Festival’s Sur Award Presentation on Saturday. 

Manu Reino/MARINA PRESS/Shutterstock
<p>Jaden Smith and girlfriend Odessa Adlon wear his denim designs while hanging out.&nbsp;</p>
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LOVE & STYLE 

Jaden Smith and girlfriend Odessa Adlon wear his denim designs while hanging out. 

Splash News
<p>Hailey Baldwin, Rita Ora, Andrew Watts and Johnny party together at Coachella.&nbsp;</p>
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FESTIVAL FOLKS 

Hailey Baldwin, Rita Ora, Andrew Watts and Johnny party together at Coachella. 

Splash News
<p>Tricia Helfer poses for a photo at the Honda Indy Driving Experience on Saturday.</p>
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DRIVER'S SEAT

Tricia Helfer poses for a photo at the Honda Indy Driving Experience on Saturday.

Greg Doherty/Getty
<p>Jamie Foxx gears up for a fun-filled day at Coachella on Saturday.</p>
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HAND IT TO ME

Jamie Foxx gears up for a fun-filled day at Coachella on Saturday.

Matt Cowan/Getty
<p>Most empowering dinner ever: Allison Janney, Nicole Kidman and Laura Dern come together at<em> InStyle</em> and Brahim&#8217;s Badass Women Dinner on Saturday.</p>
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TERRIFIC TRIO

Most empowering dinner ever: Allison Janney, Nicole Kidman and Laura Dern come together at InStyle and Brahim’s Badass Women Dinner on Saturday.

Donato Sardella/Getty
<p>Family fun! Carson Daly brings his adorable kids to help celebrate wife Siri Daly&#8217;s book, <a href="https://www.amazon.com/Siriously-Delicious-Nutritious-Simple-Recipes/dp/0848755804/ref=sr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1523891356&amp;sr=1-1&amp;refinements=p_27%3ASiri+Daly"><em>Siriously Delicious</em></a>, at her Saturday launch event.</p>
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KIDDING AROUND

Family fun! Carson Daly brings his adorable kids to help celebrate wife Siri Daly’s book, Siriously Delicious, at her Saturday launch event.

Rob Kim/Getty
<p><em>The Hills</em> alum Whitney Port, Paris Hilton and Rachel Zoe sport sunglasses at the ZOEasis Saturday event in Palm Springs.&nbsp;</p>
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SHADY LADIES 

The Hills alum Whitney Port, Paris Hilton and Rachel Zoe sport sunglasses at the ZOEasis Saturday event in Palm Springs. 

Stefanie Keenan/Getty
<p>It was all about white shirts and denim shorts for&nbsp;Patrick Schwarzenegger and Abby Champion, who attended the Lucky Brand Presents Desert Jam party at ARRIVE during their Coachella celebration on Saturday.&nbsp;</p>
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PEACE OUT

It was all about white shirts and denim shorts for Patrick Schwarzenegger and Abby Champion, who attended the Lucky Brand Presents Desert Jam party at ARRIVE during their Coachella celebration on Saturday. 

Michael Simon/startraksphoto.com
<p>Jessica Alba and Cash Warren went grocery shopping in West Hollywood, California, on Saturday.&nbsp;</p>
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STOCKING UP

Jessica Alba and Cash Warren went grocery shopping in West Hollywood, California, on Saturday. 

Splash News
<p><em>Saturday Night Live</em> alum&nbsp;John Mulaney took the stage in Studio 8H as host of this weekend&#8217;s episode.&nbsp;</p>
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HOST WITH THE MOST

Saturday Night Live alum John Mulaney took the stage in Studio 8H as host of this weekend’s episode. 

Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank
<p>Laverne Cox and&nbsp;Zanna Roberts Rassi linked up in the midst of Coachella at the American Express Platinum House bash at Parker Palm Springs on Saturday.</p>
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GARDEN PARTY

Laverne Cox and Zanna Roberts Rassi linked up in the midst of Coachella at the American Express Platinum House bash at Parker Palm Springs on Saturday.

Phillip Faraone/Getty Images
<p>Pals from Amazon&#8217;s binge-worthy&nbsp;<em>Marvelous Mrs. Maisel</em> &mdash;&nbsp;Amy Sherman-Palladino, Alex Borstein, Rachel Brosnahan and Marin Hinkle &mdash; posed for a smiley snap at an FYC event in Los Angeles on Saturday.&nbsp;</p>
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MARVELOUS SELFIE

Pals from Amazon’s binge-worthy Marvelous Mrs. Maisel — Amy Sherman-Palladino, Alex Borstein, Rachel Brosnahan and Marin Hinkle — posed for a smiley snap at an FYC event in Los Angeles on Saturday. 

Todd Williamson/January Images/REX/Shutterstock
<p>Robin Roberts and Alicia Keys were all smiles at <em>Variety</em>&#8216;s&nbsp;Power of Women event presented by Lifetime at the famed&nbsp;Cipriani Wall Street in New York City on Friday.&nbsp;</p>
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ELEGANT PALS

Robin Roberts and Alicia Keys were all smiles at Variety‘s Power of Women event presented by Lifetime at the famed Cipriani Wall Street in New York City on Friday. 

Andrew H. Walker/Variety/REX/Shutterstock
<p>Sienna Miller and FIA Formula E CEO Alejandro Agag jumped into a sporty ride at the ABB FIA Formula E CBMM Niobium Rome E-Prix 2018 in Rome on Saturday.&nbsp;</p>
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VROOM VROOM

Sienna Miller and FIA Formula E CEO Alejandro Agag jumped into a sporty ride at the ABB FIA Formula E CBMM Niobium Rome E-Prix 2018 in Rome on Saturday. 

David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
<p>Gwen Stefani was surrounded by smiley faces at a celebration for her upcoming Las Vegas residency at the&nbsp;Planet Hollywood Resort &amp; Casino on Friday.</p>
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FLOWER POWER

Gwen Stefani was surrounded by smiley faces at a celebration for her upcoming Las Vegas residency at the Planet Hollywood Resort & Casino on Friday.

Denise Truscello/WireImage
<p>Gina Rodriguez wore all black while filming <a href="http://ew.com/movies/2018/02/26/gina-rodriguez-someone-great-netflix-movie/">Netflix rom-com&nbsp;<em>Someone Great</em></a> in New York City on Friday.</p>
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SET VIBES

Gina Rodriguez wore all black while filming Netflix rom-com Someone Great in New York City on Friday.

Jose Perez/Splash News
<p>After working on their upcoming thriller&nbsp;<em>The Girl in the Spider</em>, Claire Foy struck a pose with director&nbsp;Fede Alvarez, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield and Stephen Merchant in&nbsp;Stockholm on Friday.&nbsp;</p>
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THAT'S A WRAP! 

After working on their upcoming thriller The Girl in the Spider, Claire Foy struck a pose with director Fede Alvarez, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield and Stephen Merchant in Stockholm on Friday. 

Michael Campanella/Getty Images
<p><em>Will &amp; Grace</em> star Sean Hayes cracks up at BUILD Studios in New York on Friday.</p>
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CHAT 'EM UP

Will & Grace star Sean Hayes cracks up at BUILD Studios in New York on Friday.

Monica Schipper/Getty
<p>Kelsea Ballerini takes the mic at SiriusXM&#8217;s The Highway channel broadcast&nbsp;in Las Vegas ahead of Sunday&#8217;s ACM Awards.</p>
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ON THE RADIO

Kelsea Ballerini takes the mic at SiriusXM’s The Highway channel broadcast in Las Vegas ahead of Sunday’s ACM Awards.

Isaac Brekken/Getty
<p>Matching in red, Padma Lakshmi takes her mom as her date to the&nbsp;Variety&#8217;s &#8220;Power of Women&#8221; luncheon on Friday.</p>
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LADIES IN RED

Matching in red, Padma Lakshmi takes her mom as her date to the Variety’s “Power of Women” luncheon on Friday.

Christopher Peterson/Splash News
<p>Rumer Willis wears an all-white outfit after a visit to a West Hollywood salon.</p>
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FRESH LOOK

Rumer Willis wears an all-white outfit after a visit to a West Hollywood salon.

Splash News
<p>Emma Thompson hams it up while hailing a cab while filming scenes for her new film,&nbsp;<i>Late Night</i>,&nbsp;in New York on Friday.</p>
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TAXI!

Emma Thompson hams it up while hailing a cab while filming scenes for her new film, Late Night, in New York on Friday.

MEGA
<p>Emily Blunt and John Krasinski only have eyes for one another as they arrive at the&nbsp;<i>Variety&nbsp;</i>Power of Women event in New York on Friday.</p>
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LOOK OF LOVE

Emily Blunt and John Krasinski only have eyes for one another as they arrive at the Variety Power of Women event in New York on Friday.

Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock
<p>Conrad Ricamora, who plays Oliver on ABC&#8217;s <em>How To Get Away with Murder</em>, rehearses for David Henry Hwang&#8217;s new musical play &#8220;Soft Power&#8221;.</p>
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VOICE OF REASON

Conrad Ricamora, who plays Oliver on ABC’s How To Get Away with Murder, rehearses for David Henry Hwang’s new musical play “Soft Power”.

Joan Marcus
<p>Stephen Merchant, director Fede Alvarez, Claire Foy, Swedish actor Sverrir Gudnason and Lakeith Stanfield all strike a pose&nbsp;as they arrive at the photocall for their film, <i>The Girl in the Spider&rsquo;s Web&nbsp;</i>on Friday in Stockholm.</p>
pinterest

CAST OF CHARACTERS

Stephen Merchant, director Fede Alvarez, Claire Foy, Swedish actor Sverrir Gudnason and Lakeith Stanfield all strike a pose as they arrive at the photocall for their film, The Girl in the Spider’s Web on Friday in Stockholm.

Frederik Sandberg/AFP/Getty
<p>Whitney Port, Olivia Culpo, Paris Hilton, Victoria Justice and sisters Erin and Sara Foster joined Rachel Zoe at her&nbsp;ZOEasis style retreat at The Parker Hotel in Palm Springs.</p>
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YOU CAN SIT WITH US

Whitney Port, Olivia Culpo, Paris Hilton, Victoria Justice and sisters Erin and Sara Foster joined Rachel Zoe at her ZOEasis style retreat at The Parker Hotel in Palm Springs.

Stefanie Keenan/Getty
<p>Forget diamonds&nbsp;&mdash; this adorable puppy, seen cozying up to Amy Schumer on Friday, is the star&#8217;s best friend.</p>
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WOMAN'S BEST FRIEND

Forget diamonds — this adorable puppy, seen cozying up to Amy Schumer on Friday, is the star’s best friend.

The Image Direct
<p>Alicia Keys shows off her award while celebrating at the&nbsp;<i>Variety</i>&#8216;s&nbsp;Power of Women event on Friday in New York.</p>
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WINNER’S CIRCLE

Alicia Keys shows off her award while celebrating at the Variety‘s Power of Women event on Friday in New York.

Andrew H. Walker/Variety/Shutterstock
<p>&#8230; Melissa Furnero and Chelsea Peretti most certainly are! The stars turn to fruit for their glamorous props at the GLAAD Media Awards.</p>
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ORANGE YOU GLAD?

… Melissa Furnero and Chelsea Peretti most certainly are! The stars turn to fruit for their glamorous props at the GLAAD Media Awards.

Rich Polk/Getty
<p>Siblings Patricia and David Arquette attend the Los Angeles Unified School District &#8220;We Are One!&#8221; Benefit Concert on Thursday.</p>
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ALL LOVE

Siblings Patricia and David Arquette attend the Los Angeles Unified School District “We Are One!” Benefit Concert on Thursday.

Rodin Eckenroth/Getty
<p>Before <a href="http://people.com/movies/will-ferrell-car-accident/">being taken to the hospital after being in a car accident</a>, Will Ferrell channels his <em>Anchorman</em> character as he joins Billy Eichner at a &#8220;Glam Up the Midterms&#8221; event at Oceanside High School on Thursday.&nbsp;</p>
pinterest

STAGE PRESENCE

Before being taken to the hospital after being in a car accident, Will Ferrell channels his Anchorman character as he joins Billy Eichner at a “Glam Up the Midterms” event at Oceanside High School on Thursday. 

Joe Scarnici/Getty
<p>Halsey shows off her multi-tasking skills, taking the stage at YSL Beauty Festival with drink in hand.</p>
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A TOAST TO YOU!

Halsey shows off her multi-tasking skills, taking the stage at YSL Beauty Festival with drink in hand.

Michael Simon/Startraks
<p>Shaquille O&#8217;Neal is the center of attention as he brings in Victoria Beckham and her kids &mdash; Brooklyn, Romeo and Cruz&nbsp;&mdash; for a fun photo opp at an event celebrating Reebok and the designer&#8217;s new partnership.</p>
pinterest

GROUP HUG

Shaquille O’Neal is the center of attention as he brings in Victoria Beckham and her kids — Brooklyn, Romeo and Cruz — for a fun photo opp at an event celebrating Reebok and the designer’s new partnership.

Donato Sardella/Getty
<p>Vanessa Williams gets the surprise of a lifetime at the unveiling of the 97th annual installation&nbsp;&mdash; a portrait of the star &mdash; on Thursday.&nbsp;</p>
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WHO'S THAT GIRL?

Vanessa Williams gets the surprise of a lifetime at the unveiling of the 97th annual installation — a portrait of the star — on Thursday. 

Tibrina Hobson/Getty
<p>Emily Ratajkowski kicked off her Coachella weekend in style wearing a two-piece look by LPA to the&nbsp;#REVOLVEfestival welcome dinner in Palm Springs on Thursday.</p>
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CHECKMATE

Emily Ratajkowski kicked off her Coachella weekend in style wearing a two-piece look by LPA to the #REVOLVEfestival welcome dinner in Palm Springs on Thursday.

Sansho Scott/BFA/REX/Shutterstock
<p>Darren Criss takes a seat on the hood of a vintage car at the Dior Sauvage party on Thursday in Pioneertown, California.</p>
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IN THE HOOD

Darren Criss takes a seat on the hood of a vintage car at the Dior Sauvage party on Thursday in Pioneertown, California.

David X Prutting/BFA/Shutterstock
<p>Molly Ringwald and Dianna Agron strike a pose as they attend the Foundrae store opening in New York on Thursday.</p>
pinterest

FASHIONABLE FRIENDS

Molly Ringwald and Dianna Agron strike a pose as they attend the Foundrae store opening in New York on Thursday.

Madison McGaw/BFA/Shutterstock
<p>Natalie Dormer poses for photos at a champagne reception on Thursday in London to launch Fashion&nbsp;Re-told, a pop-up shop created in association with Harrods and Cadogan that sells secondhand clothes and new luxury clothes to raise funds for the NSPCC&#8217;s work in the local community.</p>
pinterest

SHE MEANS BUSINESS

Natalie Dormer poses for photos at a champagne reception on Thursday in London to launch Fashion Re-told, a pop-up shop created in association with Harrods and Cadogan that sells secondhand clothes and new luxury clothes to raise funds for the NSPCC’s work in the local community.

Nils Jorgensen/Shutterstock
<p>Heidi Klum cuddles up to Tom Kaulitz as they arrive at LAX Airport in Los Angeles on Thursday.</p>
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HIT THE RUNWAY

Heidi Klum cuddles up to Tom Kaulitz as they arrive at LAX Airport in Los Angeles on Thursday.

Broadimage/Shutterstock
<p>Lily James is all smiles as she poses for photographers at the photocall for her new film,&nbsp;<i>The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society&nbsp;</i>in Guernsey on Thursday.</p>
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PLAID ABOUT YOU

Lily James is all smiles as she poses for photographers at the photocall for her new film, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society in Guernsey on Thursday.

James Gillham/StillMoving.net/Shutterstock
<p>Comedian Ali Wong cracks up Ellen DeGeneres while stopping by her talk show on Thursday.</p>
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SITTING PRETTY

Comedian Ali Wong cracks up Ellen DeGeneres while stopping by her talk show on Thursday.

Michael Rozman/Warner Bros.
<p>Anthony Bourdain and girlfriend Asia Argento cozy up to each other as they arrive at the 2018 Women in the World Summit in New&nbsp;York City on Thursday.</p>
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TWO OF A KIND

Anthony Bourdain and girlfriend Asia Argento cozy up to each other as they arrive at the 2018 Women in the World Summit in New York City on Thursday.

John Nacion/Startraks
<p>Sienna Miller keeps it casual while out and about on a walk with her dog in New York on Thursday.</p>
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PUPPY LOVE

Sienna Miller keeps it casual while out and about on a walk with her dog in New York on Thursday.

The Image Direct
<p>January Jones strikes a pose before chatting about her show,&nbsp;<i>The Last Man on Earth,&nbsp;</i>at BUILD Studios in New York City on Thursday.</p>
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WHITE HOT

January Jones strikes a pose before chatting about her show, The Last Man on Earth, at BUILD Studios in New York City on Thursday.

Gary Gershoff/WireImage
<p>Matthew McConaughey and Camila Alves leave the kids at home to enjoy the night out at&nbsp;the Mack, Jack &amp; McConaughey charity gala on Thursday in Austin, Texas.</p>
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DATE NIGHT

Matthew McConaughey and Camila Alves leave the kids at home to enjoy the night out at the Mack, Jack & McConaughey charity gala on Thursday in Austin, Texas.

Rick Kern/WireImage
<p>Dana Delany and Carla Gugino cozy up to one another for a photo at the <em>The Hollywood Reporter</em>&#8216;s Most Powerful People In Media&nbsp;event in New York City on Thursday.</p>
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POWER PLAYERS

Dana Delany and Carla Gugino cozy up to one another for a photo at the The Hollywood Reporter‘s Most Powerful People In Media event in New York City on Thursday.

Sylvain Gaboury/Patrick McMullan/Getty
<p>Viola Davis breaks into a grin while being applauded at the ninth annual Women in the World Summit in New York on Thursday.</p>
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WOMAN OF THE HOUR

Viola Davis breaks into a grin while being applauded at the ninth annual Women in the World Summit in New York on Thursday.

Frank Franklin II/AP/Shutterstock
<p>It&#8217;s a big day filled with family fun for Kelly Clarkson as she and kids Remington Alexander and River Rose meet with <em>Toy Story</em> characters at Disneyland on Thursday.</p>
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DISNEY DARLINGS

It’s a big day filled with family fun for Kelly Clarkson as she and kids Remington Alexander and River Rose meet with Toy Story characters at Disneyland on Thursday.

Christian Thompson/Disneyland Resort
<p>On Thursday, Morena Baccarin and Swarovski brand ambassador Karlie Kloss dress up to attend the&nbsp;Swarovskis Times Square Celebration in N.Y.C.</p>
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GIRL POWER

On Thursday, Morena Baccarin and Swarovski brand ambassador Karlie Kloss dress up to attend the Swarovskis Times Square Celebration in N.Y.C.

Dimitrios Kambouris/Getty
<p>A dapper Joe Manganiello suits up at <em>The Hollywood Reporter</em>&#8216;s Most Powerful People In Media event.</p>
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HELLO, HANDSOME

A dapper Joe Manganiello suits up at The Hollywood Reporter‘s Most Powerful People In Media event.

Jamie McCarthy/Getty
<p>Olympic gymnast Laurie Hernandez stops by BUILD Studios on Thursday in N.Y.C.</p>
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IN THE HOT SEAT

Olympic gymnast Laurie Hernandez stops by BUILD Studios on Thursday in N.Y.C.

Ilya S. Savenok/Getty
<p>Robert De Niro and Jeffrey Wright attend the second annual luncheon for Untitled Stories, presented by AT&amp;T, an inclusive film program.</p>
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TIME TO CELEBRATE

Robert De Niro and Jeffrey Wright attend the second annual luncheon for Untitled Stories, presented by AT&T, an inclusive film program.

Jamie McCarthy/Getty
<p>Kendall Jenner picks up Hairfinity vitamins at an L.A. CVS on Sunday.</p>
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HAIRY SITUATION

Kendall Jenner picks up Hairfinity vitamins at an L.A. CVS on Sunday.

Marcus Williams
<p>Chris Hemsworth and Olympic sprinter Usain Bolt give their fill attention to&nbsp;the XXI Commonwealth Games on Thursday in Australia.</p>
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STAY FOCUSED

Chris Hemsworth and Olympic sprinter Usain Bolt give their fill attention to the XXI Commonwealth Games on Thursday in Australia.

DAN PELED/EPA-EFE/Shutterstock
<p>On Wednesday,&nbsp;Chelsea Clinton and Indigo founder Heather Reisman strike a pose with Clinton&#8217;s book, <em>She Persisted Around the World: 13 Women Who Changed History</em>, at a signing event in Toronto.&nbsp;</p>
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MAKING HISTORY

On Wednesday, Chelsea Clinton and Indigo founder Heather Reisman strike a pose with Clinton’s book, She Persisted Around the World: 13 Women Who Changed History, at a signing event in Toronto. 

George Pimentel/Getty
<p>Aubrey Plaza heads to <em>The Late Show</em> on Wednesday.</p>
pinterest

CITY SLICKER

Aubrey Plaza heads to The Late Show on Wednesday.

John Eddy/INSTARimages
<p>Luis Fonsi stops by Spanish-language television show, <em>El Hormiguero</em>, on Wednesday.</p>
pinterest

TV TALK

Luis Fonsi stops by Spanish-language television show, El Hormiguero, on Wednesday.

Splash News
<p>Wu-Tang Clan&#8217;s Method Man stops by BUILD Series to discuss his new TV series,<em> Drop the Mic</em>.</p>
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WEDNESDAY TO REMEMBER

Wu-Tang Clan’s Method Man stops by BUILD Series to discuss his new TV series, Drop the Mic.

Matthew Eisman/Getty
<p>Joshua Jackson keeps his loved ones, mom Fiona and sister Aisleagh, super close at the opening night afterparty for the play &#8220;Children of a Lesser God&#8221; on Wednesday.</p>
pinterest

LOVE FEST

Joshua Jackson keeps his loved ones, mom Fiona and sister Aisleagh, super close at the opening night afterparty for the play “Children of a Lesser God” on Wednesday.

Bruce Glikas/WireImage
<p>On Wednesday, Jonah Hill sports a serious buzzcut in N.Y.C. following a workout.</p>
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NEW LOOK, NEW ME

On Wednesday, Jonah Hill sports a serious buzzcut in N.Y.C. following a workout.

INSTARimages
<p>It&#8217;s back to work for Nicole Kidman and Reese Witherspoon as they film scenes for season 2 of <em>Big Little Lies</em> on Wednesday.</p>
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BIG DAY

It’s back to work for Nicole Kidman and Reese Witherspoon as they film scenes for season 2 of Big Little Lies on Wednesday.

BACKGRID
<p>Pen&eacute;lope Cruz is picture-perfect in Madrid, Spain on Wednesday.</p>
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PHOTO FINISH

Penélope Cruz is picture-perfect in Madrid, Spain on Wednesday.

Splash News
<p>Tyler Posey and Lucy Hale, who star in the new horror movie <em>Truth Or Dare</em>, stop by Young Hollywood Studio on Wednesday.</p>
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WE DARE YOU

Tyler Posey and Lucy Hale, who star in the new horror movie Truth Or Dare, stop by Young Hollywood Studio on Wednesday.

Mary Clavering/Young Hollywood/Getty
<p>A happy Jennifer Garner steps out for dinner in N.Y.C.&nbsp;</p>
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LOVE, JENNIFER

A happy Jennifer Garner steps out for dinner in N.Y.C. 

Splash News
<p>Emmanuelle Chriqui and Ali Larter arrive at the Hollywood <i>Super Troopers 2 </i>premiere on Wednesday.&nbsp;</p>
pinterest

REAL TROOPERS 

Emmanuelle Chriqui and Ali Larter arrive at the Hollywood Super Troopers 2 premiere on Wednesday. 

Art Garcia/Sipa
<p>On Wednesday, Vanessa Hudgens shows off her colorful manicure at the Los Angeles celebration of her SinfulColors Festival Collection collaboration.&nbsp;</p>
pinterest

WELL POLISHED 

On Wednesday, Vanessa Hudgens shows off her colorful manicure at the Los Angeles celebration of her SinfulColors Festival Collection collaboration. 

Vivien Killilea/Getty
<p>Candace Cameron Bure and Holly Robinson Peete come out for the Stella &amp; Dot x HollyRod Charity Trunk Show for Autism Awareness Wednesday in L.A.&nbsp;</p>
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GEMS IN THE TRUNK 

Candace Cameron Bure and Holly Robinson Peete come out for the Stella & Dot x HollyRod Charity Trunk Show for Autism Awareness Wednesday in L.A. 

Araya Diaz/Getty
<p>Idris Elba and fianc&eacute;e Sabrina Dowhre enjoy a date night in London.&nbsp;</p>
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BEFORE THE WEDDING BELLS 

Idris Elba and fiancée Sabrina Dowhre enjoy a date night in London. 

INSTARimages
<p>Kevin Heffernan, Jay Chandrasekhar, Rob Lowe, Paul Soter, Steve Lemme and Erik Stolhanske celebrate at the Wednesday premiere of <i>Super Troopers 2 </i>in Hollywood.&nbsp;</p>
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BACK ON THE JOB

Kevin Heffernan, Jay Chandrasekhar, Rob Lowe, Paul Soter, Steve Lemme and Erik Stolhanske celebrate at the Wednesday premiere of Super Troopers 2 in Hollywood. 

Alberto E. Rodriguez/Getty
<p>Alessandra Ambrosio celebrates her birthday at a Revolve event in Los Angeles on Wednesday.&nbsp;</p>
pinterest

ANOTHER BEAUTIFUL YEAR 

Alessandra Ambrosio celebrates her birthday at a Revolve event in Los Angeles on Wednesday. 

Sansho Scott/BFA/Shutterstock
<p>On Wednesday, Christina Milian poses at the boohooMAN by French Montana Los Angeles launch party.</p>
pinterest

MY MAN 

On Wednesday, Christina Milian poses at the boohooMAN by French Montana Los Angeles launch party.

Broadimage/Shutterstock
<p>Cuba Gooding Jr. takes the stage at curtain call on press night for <i>Chicago </i>in London.&nbsp;</p>
pinterest

JAZZED UP 

Cuba Gooding Jr. takes the stage at curtain call on press night for Chicago in London. 

Dave Benett/Getty
<p><i>Avengers: Infinity War</i> stars Pom Klementieff, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch and Tom Holland show their excitement at the film&#8217;s Seoul premiere on Thursday.&nbsp;</p>
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SUPER SQUAD 

Avengers: Infinity War stars Pom Klementieff, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch and Tom Holland show their excitement at the film’s Seoul premiere on Thursday. 

Chung Sung-Jun/Getty
<p>A fresh-faced Uma Thurman is all smiles running errands in New York on Wednesday.</p>
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SHOPPING SPREE

A fresh-faced Uma Thurman is all smiles running errands in New York on Wednesday.

WENN
<p>Dwayne &#8220;The Rock&#8221; Johnson strikes a pose as he arrives at the European premiere of <i>Rampage </i>on Wednesday in Leicester Square in London.</p>
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ROCK SOLID

Dwayne “The Rock” Johnson strikes a pose as he arrives at the European premiere of Rampage on Wednesday in Leicester Square in London.

Mike Marsland/WireImage
<p>Kathryn Hahn makes a new friend at a photo call for <em>Hotel Transylvania 3: Summer Vacation</em> on Wednesday.</p>
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LIFE, ANIMATED

Kathryn Hahn makes a new friend at a photo call for Hotel Transylvania 3: Summer Vacation on Wednesday.

Jon Kopaloff/Getty
<p>Kerry Washington waves to photographers while out and about in New York City on Wednesday.</p>
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STREET CHIC

Kerry Washington waves to photographers while out and about in New York City on Wednesday.

The Image Direct
<p>Malin Akerman goes sheer at the London premiere of <em>Rampage</em> on Wednesday.</p>
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ON A RAMPAGE

Malin Akerman goes sheer at the London premiere of Rampage on Wednesday.

Jeff Spicer/Getty
<p>Selena Gomez and Andy Samberg crack each other up as they pose at a photo call for <i>Hotel Transylvania 3: Summer Vacation</i> on Wednesday in Culver City.</p>
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LAUGH ATTACK

Selena Gomez and Andy Samberg crack each other up as they pose at a photo call for Hotel Transylvania 3: Summer Vacation on Wednesday in Culver City.

Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock
<p>Hannah Hart attends The Rising Stars Luncheon ahead of the GLAAD Media Awards on Wednesday.</p>
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FULL OF HART

Hannah Hart attends The Rising Stars Luncheon ahead of the GLAAD Media Awards on Wednesday.

VALERIE MACON/AFP/Getty
<p>Gina Rodriguez looks to be in a happy mood after filming a particularly gruesome scene for her upcoming film, <em>Someone Great</em>, on Monday.</p>
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IN COLD BLOOD

Gina Rodriguez looks to be in a happy mood after filming a particularly gruesome scene for her upcoming film, Someone Great, on Monday.

Pacific Coast News
<p>Denzel Washington and Tammy Blanchard take a moment to relax at a meet and greet for their new Broadway production of <i>The Iceman Cometh</i> at Delmonico&#8217;s in New York on Wednesday.</p>
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A TOAST TO US

Denzel Washington and Tammy Blanchard take a moment to relax at a meet and greet for their new Broadway production of The Iceman Cometh at Delmonico’s in New York on Wednesday.

Bruce Glikas/FilmMagic
<p>Aisha Tyler visits BUILD Studios to discuss her new film,&nbsp;<em>Axis,</em> on Wednesday.</p>
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MOVIE MOMENT

Aisha Tyler visits BUILD Studios to discuss her new film, Axis, on Wednesday.

Matthew Eisman/Getty
<p>On Tuesday,&nbsp;Danielle Brooks and Phoebe Robinson make their way to the 2018 Reel Works Benefit Gala.</p>
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FOR REEL

On Tuesday, Danielle Brooks and Phoebe Robinson make their way to the 2018 Reel Works Benefit Gala.

Derek Storm/Everett
<p>Amanda Seyfried cuddles with her furry friend while attending the 3rd annual Best Friends Animal Society New York City Gala on Tuesday.</p>
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PUPPY LOVE

Amanda Seyfried cuddles with her furry friend while attending the 3rd annual Best Friends Animal Society New York City Gala on Tuesday.

Paul Zimmerman/WireImage
<p><em>Avengers: Infinity War</em> costars Elizabeth Olsen and Paul Bettany stop by London talk show, <em>Lorraine</em>, on Wednesday to discuss the film.</p>
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THIS IS WAR

Avengers: Infinity War costars Elizabeth Olsen and Paul Bettany stop by London talk show, Lorraine, on Wednesday to discuss the film.

Ken McKay/ITV/Shutterstock
<p>Busy Philipps sips Three Olives ros&eacute; vodka at The Standard East Village in N.Y.C. on Tuesday.</p>
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PRETTY IN PINK

Busy Philipps sips Three Olives rosé vodka at The Standard East Village in N.Y.C. on Tuesday.

Astrid Stawiarz/Getty
<p>Strike a pose! All eyes are on Ashley Graham as she makes her entrance at Vogue&#8217;s celebratory event in honor of&nbsp;Giovanni Morelli&#8217;s First Collection for Stuart Weitzman.</p>
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HERE I AM

Strike a pose! All eyes are on Ashley Graham as she makes her entrance at Vogue’s celebratory event in honor of Giovanni Morelli’s First Collection for Stuart Weitzman.

Samantha Nandez/BFA/Shutterstock
<p>Jon Hamm has his picture taken while attending a New York screening of <em>Beirut</em> on Tuesday.</p>
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NEW YORK, NEW YORK

Jon Hamm has his picture taken while attending a New York screening of Beirut on Tuesday.

Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock
<p>Amid new dating buzz, <a href="http://people.com/movies/brad-pitt-steps-out-to-l-a-dodgers-game-amid-new-dating-buzz/">Brad Pitt is seen enjoying himself at an L.A. Dodgers game</a> on Tuesday.</p>
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GAME FACE

Amid new dating buzz, Brad Pitt is seen enjoying himself at an L.A. Dodgers game on Tuesday.

Jerritt Clark/Getty
<p>Complementing each other&#8217;s vibrant outfits, Janelle Mon&aacute;e and Cardi B celebrate the rapper&#8217;s super-successful album, <em>Invasion of Privacy</em>, (it&#8217;s certified gold!) at her N.Y.C. album release party.</p>
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GOING FOR THE GOLD

Complementing each other’s vibrant outfits, Janelle Monáe and Cardi B celebrate the rapper’s super-successful album, Invasion of Privacy, (it’s certified gold!) at her N.Y.C. album release party.

Johnny Nunez/WireImage
<p><em>Queer Eye</em>&#8216;s Tan France and Olympian Gus Kenworthy mingle at&nbsp;Nordstrom Men&#8217;s Store NYC VIP Party on Tuesday.</p>
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DAPPER MEN

Queer Eye‘s Tan France and Olympian Gus Kenworthy mingle at Nordstrom Men’s Store NYC VIP Party on Tuesday.

Matteo Prandoni/BFA/Shutterstock
<p><em>Stranger Things</em> actor Gaten Matarazzo joins in on the selfie fun with &#8220;Mean Girls&#8221; Broadway star Taylor Louderman backstage of the N.Y.C. show.</p>
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SELFIE WORTH

Stranger Things actor Gaten Matarazzo joins in on the selfie fun with “Mean Girls” Broadway star Taylor Louderman backstage of the N.Y.C. show.

Adam Nemser/Startraks
<p>Jason Momoa and Blaine Halvorson get comfy at Rock &#8216;n&#8217; Roll Holy Land: Exclusive and Interactive Experience by MadeWorn, presented by Mastercard and Fred Segal, on Tuesday.</p>
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GET SOME REST

Jason Momoa and Blaine Halvorson get comfy at Rock ‘n’ Roll Holy Land: Exclusive and Interactive Experience by MadeWorn, presented by Mastercard and Fred Segal, on Tuesday.

Christopher Polk/Getty
<p>Newlywed Emily Ratajkowski looks lovely in a metallic ensemble during a <em>Tonight Show</em> appearance on Tuesday.</p>
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SHINE ON

Newlywed Emily Ratajkowski looks lovely in a metallic ensemble during a Tonight Show appearance on Tuesday.

Andrew Lipovsky/NBC/Getty
<p>A very happy Kate Moss makes her entrance at the opening of the exhibition &#8220;Being the Future&#8221; at Chile&#8217;s Museum of Fashion on Tuesday.</p>
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WAIT & SEE

A very happy Kate Moss makes her entrance at the opening of the exhibition “Being the Future” at Chile’s Museum of Fashion on Tuesday.

MARIO RUIZ/EPA-EFE/Shutterstock
<p>Round of applause! Katharine McPhee makes her Broadway debut in &#8220;Waitress&#8221; on Tuesday.</p>
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PIECE OF PIE

Round of applause! Katharine McPhee makes her Broadway debut in “Waitress” on Tuesday.

Janet Mayer/Startraks
<p><em>Real Housewives of Beverly Hills</em> star Lisa Rinna joins Cindy Crawford to celebrate Sarah Flint&#8217;s spring footwear collection on Tuesday.</p>
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BEST FOOT FORWARD

Real Housewives of Beverly Hills star Lisa Rinna joins Cindy Crawford to celebrate Sarah Flint’s spring footwear collection on Tuesday.

Stefanie Keenan/Getty
<p>On Tuesday, Michael C. Hall fields questions during the 1st annual Cannes International Series Festival.</p>
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TALK IT OUT

On Tuesday, Michael C. Hall fields questions during the 1st annual Cannes International Series Festival.

Splash News
<p>Kelsea Ballerini gives a memorable performance on <em>The Late Show with James Corden</em> on Tuesday.</p>
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COUNTRY STRONG

Kelsea Ballerini gives a memorable performance on The Late Show with James Corden on Tuesday.

Terence Patrick/CBS
<p>Ronda Rousey heads to Wrestlemania 34 in New Orleans on Sunday.</p>
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READY TO RUMBLE

Ronda Rousey heads to Wrestlemania 34 in New Orleans on Sunday.

MediaPunch/Shutterstock
<p>On Tuesday,&nbsp;Sam Rockwell, Elisa Pugliese, Keegan-Michael Key and Gary Oldman come together to celebrate Sir Paul Smith&#8217;s collaboration with Oldman.</p>
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CHEERS TO YOU!

On Tuesday, Sam Rockwell, Elisa Pugliese, Keegan-Michael Key and Gary Oldman come together to celebrate Sir Paul Smith’s collaboration with Oldman.

Rob Latour/WWD/Shutterstock
<p>Timothy Olyphant laughs it off while discussing his Netflix show, <em>The Santa Clarita Diet</em>, on Tuesday at BUILD Studios.</p>
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AT THE MIC

Timothy Olyphant laughs it off while discussing his Netflix show, The Santa Clarita Diet, on Tuesday at BUILD Studios.

Roy Rochlin/Getty
<p>Rashida Jones and Mark Ruffalo attend the Nordstrom Men&#8217;s Store NYC VIP Party on Tuesday.</p>
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FASHION FIRST

Rashida Jones and Mark Ruffalo attend the Nordstrom Men’s Store NYC VIP Party on Tuesday.

Matteo Prandoni/BFA/Shutterstock
<p>Rod Stewart performs on stage at the Rogers Arena in Vancouver on Tuesday.</p>
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LET'S ROCK

Rod Stewart performs on stage at the Rogers Arena in Vancouver on Tuesday.

Andrew Chin/Getty
<p>Paris Hilton shares her affection for cats during a Beverly Hills stroll with her pup, Diamond Baby, on Tuesday.</p>
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PURR-TY CUTE

Paris Hilton shares her affection for cats during a Beverly Hills stroll with her pup, Diamond Baby, on Tuesday.

BACKGRID
<p>Nick Cannon hits the red carpet before hosting a panel for STOMP Out Bullying National Culture Week on Tuesday.</p>
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FULL SUPPORT

Nick Cannon hits the red carpet before hosting a panel for STOMP Out Bullying National Culture Week on Tuesday.

Michael Simon/Startraks
<p>Katie Holmes channels an FBI agent while filming an action-packed scene for a new project, in Chicago.</p>
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ON THE GO

Katie Holmes channels an FBI agent while filming an action-packed scene for a new project, in Chicago.

BackGrid
<p>Dressed in red, Justin Bieber (and his long hair) makes his way through L.A. to run errands.</p>
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TAKING CARE OF BUSINESS

Dressed in red, Justin Bieber (and his long hair) makes his way through L.A. to run errands.

Splash News Online
<p>On Tuesday, Zach Braff chats all things <em>Alex Inc.</em> at&nbsp;NAB show&#8217;s &#8220;From Podcast to Broadcast&#8221; session at the Las Vegas Convention Center.</p>
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WHAT HAPPENS IN VEGAS

On Tuesday, Zach Braff chats all things Alex Inc. at NAB show’s “From Podcast to Broadcast” session at the Las Vegas Convention Center.

Ethan Miller/Getty
<p>He made it! Martin Lawrence celebrates with Tracy Morgan as the comedian gets honored with his own star on the Hollywood Walk of Fame on Tuesday.</p>
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STARS AMONG US

He made it! Martin Lawrence celebrates with Tracy Morgan as the comedian gets honored with his own star on the Hollywood Walk of Fame on Tuesday.

Alberto E. Rodriguez/Getty
<p>Gael Garc&iacute; Bernal strikes a pose at the photo call for <em>Aqui en La Tierra</em> in Cannes on Tuesday.</p>
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GO, GAEL!

Gael Garcí Bernal strikes a pose at the photo call for Aqui en La Tierra in Cannes on Tuesday.

VALERY HACHE/AFP/Getty
<p>Cardi B, who is expecting her first child with fianc&eacute; Offset, is feeling herself while stopping by Music Choice on Tuesday.</p>
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RAP IT UP

Cardi B, who is expecting her first child with fiancé Offset, is feeling herself while stopping by Music Choice on Tuesday.

Jamie McCarthy/Getty
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1 of 134 Alberto E. Rodriguez/Getty

GO MAMA!

Eva Longoria, who is expecting her first child, celebrates the honor of getting a star on the Hollywood Walk of Fame on Monday.

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2 of 134 Alberto E. Rodriguez/Getty

I'M WITH HER

Reese Witherspoon comes out to support her friend, Eva Longoria, at the Hollywood Star Ceremony Post-Luncheon on Monday.

3 of 134 MediaPunch/Shutterstock

GAL PAL 

Victoria Beckham attends Eva Longoria’s Hollywood Walk of Fame luncheon on Monday.

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RIDE ON

Taking a break from riding his bike, Justin Theroux is spotted grabbing coffee with a friend on Monday in N.Y.C.

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5 of 134 The Image Direct

SMOOTH MOVES

A casually-dressed David Beckham gets a smoothie in Los Angeles on Monday. 

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6 of 134 The Image Direct

FUELING UP 

Chris Pine grabs a snack Monday in Los Angeles. 

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7 of 134 Suhaimi Abdullah/Getty

TAKING ACTION

Benedict Cumberbatch makes waves while attending an Avengers: Infinity War fan event on Monday.

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8 of 134 Noam Galai/Getty

THE FAB FIVE

Call me? Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France, Antoni Porowski and Bobby Berk of Netflix’s Queer Eye have some fun at the 10th Annual Shorty Awards.

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9 of 134 Dia Dipasupil/Getty

DEAD SERIOUS

Fear the Walking Dead‘s Kim Dickens attends the AMC Survival Sunday on Sunday.

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10 of 134 Noam Galai/Getty

WINNING BIG

Keke Palmer takes a seat backstage during the 10th Annual Shorty Awards.

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11 of 134 Kevin Mazur/Getty

SHOUT OUT

Eminem, who served “Mom’s spaghetti” at Coachella, performs at the annual music festival on Sunday.

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12 of 134 VCG/Getty

CHECK YOUR SELFIE

Chloë Grace Moretz is in the best spirits as she snaps selfies with fans on the red carpet at the 2018 Beijing International Film Festival on Sunday.

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13 of 134 Yong Teck Lim/AP/Shutterstock

EXCITED MAN 

Robert Downey Jr. revs up the crowd at an Avengers: Infinity War event in Singapore Monday. 

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14 of 134 David Richard/AP/Shutterstock

'BLAZE OF GLORY'

Bon Jovi celebrates their induction into the Rock and Roll Hall of Fame with a performance at the Saturday ceremony in Cleveland. 

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15 of 134 Sebastiao Moreira/EPA-EFE/Shutterstock

FAR OUT 

Adrien Brody arrives at the amfAR Sao Paulo gala on Friday. 

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16 of 134 Stewart Cook/Deadline/Shutterstock

ON A HIGH 

Catherine Zeta-Jones talks about her role in Cocaine Godmother at The Contenders Emmys, presented by Deadline Hollywood, on Sunday in L.A. 

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17 of 134 Griffin Lipson/BFA/Shutterstock

MAKING TIME 

Sopan Deb, George C. Wolfe and Denzel Washington chat at a TimesTalk in New York City on Sunday. 

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18 of 134 Rob Latour/Deadline/Shutterstock

GOOD GROUPING

On Sunday in Los Angeles, Laura Mennell, Anja Savcic, Jeff Daniels, Sarah Silverman, Peter Farrelly and Peter Sarsgaard get cozy at The Contenders Emmys. 

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19 of 134 Andrew H. Walker/Shutterstock

'GOOD TIMES ROLL' 

Brandon Flowers inducts The Cars’ Ric Ocasek into the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland. 

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20 of 134 Andrew H. Walker/Shutterstock

ICONS ON ICONS 

On Saturday in Cleveland, Lauryn Hill covers Nina Simone songs to celebrate the legend’s induction into the Rock and Roll Hall of Fame. 

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21 of 134 Manu Reino/MARINA PRESS/Shutterstock

A STAR IS BORN

The Shape of Water director Guillermo del Toro poses at the Malaga Spanish Film Festival’s Sur Award Presentation on Saturday. 

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22 of 134 Splash News

LOVE & STYLE 

Jaden Smith and girlfriend Odessa Adlon wear his denim designs while hanging out. 

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23 of 134 Splash News

FESTIVAL FOLKS 

Hailey Baldwin, Rita Ora, Andrew Watts and Johnny party together at Coachella. 

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24 of 134 Greg Doherty/Getty

DRIVER'S SEAT

Tricia Helfer poses for a photo at the Honda Indy Driving Experience on Saturday.

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25 of 134 Matt Cowan/Getty

HAND IT TO ME

Jamie Foxx gears up for a fun-filled day at Coachella on Saturday.

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26 of 134 Donato Sardella/Getty

TERRIFIC TRIO

Most empowering dinner ever: Allison Janney, Nicole Kidman and Laura Dern come together at InStyle and Brahim’s Badass Women Dinner on Saturday.

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27 of 134 Rob Kim/Getty

KIDDING AROUND

Family fun! Carson Daly brings his adorable kids to help celebrate wife Siri Daly’s book, Siriously Delicious, at her Saturday launch event.

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28 of 134 Stefanie Keenan/Getty

SHADY LADIES 

The Hills alum Whitney Port, Paris Hilton and Rachel Zoe sport sunglasses at the ZOEasis Saturday event in Palm Springs. 

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29 of 134 Michael Simon/startraksphoto.com

PEACE OUT

It was all about white shirts and denim shorts for Patrick Schwarzenegger and Abby Champion, who attended the Lucky Brand Presents Desert Jam party at ARRIVE during their Coachella celebration on Saturday. 

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30 of 134 Splash News

STOCKING UP

Jessica Alba and Cash Warren went grocery shopping in West Hollywood, California, on Saturday. 

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31 of 134 Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank

HOST WITH THE MOST

Saturday Night Live alum John Mulaney took the stage in Studio 8H as host of this weekend’s episode. 

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32 of 134 Phillip Faraone/Getty Images

GARDEN PARTY

Laverne Cox and Zanna Roberts Rassi linked up in the midst of Coachella at the American Express Platinum House bash at Parker Palm Springs on Saturday.

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33 of 134 Todd Williamson/January Images/REX/Shutterstock

MARVELOUS SELFIE

Pals from Amazon’s binge-worthy Marvelous Mrs. Maisel — Amy Sherman-Palladino, Alex Borstein, Rachel Brosnahan and Marin Hinkle — posed for a smiley snap at an FYC event in Los Angeles on Saturday. 

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34 of 134 Andrew H. Walker/Variety/REX/Shutterstock

ELEGANT PALS

Robin Roberts and Alicia Keys were all smiles at Variety‘s Power of Women event presented by Lifetime at the famed Cipriani Wall Street in New York City on Friday. 

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35 of 134 David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

VROOM VROOM

Sienna Miller and FIA Formula E CEO Alejandro Agag jumped into a sporty ride at the ABB FIA Formula E CBMM Niobium Rome E-Prix 2018 in Rome on Saturday. 

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36 of 134 Denise Truscello/WireImage

FLOWER POWER

Gwen Stefani was surrounded by smiley faces at a celebration for her upcoming Las Vegas residency at the Planet Hollywood Resort & Casino on Friday.

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37 of 134 Jose Perez/Splash News

SET VIBES

Gina Rodriguez wore all black while filming Netflix rom-com Someone Great in New York City on Friday.

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38 of 134 Michael Campanella/Getty Images

THAT'S A WRAP! 

After working on their upcoming thriller The Girl in the Spider, Claire Foy struck a pose with director Fede Alvarez, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield and Stephen Merchant in Stockholm on Friday. 

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39 of 134 Monica Schipper/Getty

CHAT 'EM UP

Will & Grace star Sean Hayes cracks up at BUILD Studios in New York on Friday.

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40 of 134 Isaac Brekken/Getty

ON THE RADIO

Kelsea Ballerini takes the mic at SiriusXM’s The Highway channel broadcast in Las Vegas ahead of Sunday’s ACM Awards.

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41 of 134 Christopher Peterson/Splash News

LADIES IN RED

Matching in red, Padma Lakshmi takes her mom as her date to the Variety’s “Power of Women” luncheon on Friday.

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42 of 134 Splash News

FRESH LOOK

Rumer Willis wears an all-white outfit after a visit to a West Hollywood salon.

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43 of 134 MEGA

TAXI!

Emma Thompson hams it up while hailing a cab while filming scenes for her new film, Late Night, in New York on Friday.

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44 of 134 Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock

LOOK OF LOVE

Emily Blunt and John Krasinski only have eyes for one another as they arrive at the Variety Power of Women event in New York on Friday.

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45 of 134 Joan Marcus

VOICE OF REASON

Conrad Ricamora, who plays Oliver on ABC’s How To Get Away with Murder, rehearses for David Henry Hwang’s new musical play “Soft Power”.

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46 of 134 Frederik Sandberg/AFP/Getty

CAST OF CHARACTERS

Stephen Merchant, director Fede Alvarez, Claire Foy, Swedish actor Sverrir Gudnason and Lakeith Stanfield all strike a pose as they arrive at the photocall for their film, The Girl in the Spider’s Web on Friday in Stockholm.

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47 of 134 Stefanie Keenan/Getty

YOU CAN SIT WITH US

Whitney Port, Olivia Culpo, Paris Hilton, Victoria Justice and sisters Erin and Sara Foster joined Rachel Zoe at her ZOEasis style retreat at The Parker Hotel in Palm Springs.

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48 of 134 The Image Direct

WOMAN'S BEST FRIEND

Forget diamonds — this adorable puppy, seen cozying up to Amy Schumer on Friday, is the star’s best friend.

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49 of 134 Andrew H. Walker/Variety/Shutterstock

WINNER’S CIRCLE

Alicia Keys shows off her award while celebrating at the Variety‘s Power of Women event on Friday in New York.

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50 of 134 Rich Polk/Getty

ORANGE YOU GLAD?

… Melissa Furnero and Chelsea Peretti most certainly are! The stars turn to fruit for their glamorous props at the GLAAD Media Awards.

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51 of 134 Rodin Eckenroth/Getty

ALL LOVE

Siblings Patricia and David Arquette attend the Los Angeles Unified School District “We Are One!” Benefit Concert on Thursday.

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52 of 134 Joe Scarnici/Getty

STAGE PRESENCE

Before being taken to the hospital after being in a car accident, Will Ferrell channels his Anchorman character as he joins Billy Eichner at a “Glam Up the Midterms” event at Oceanside High School on Thursday. 

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53 of 134 Michael Simon/Startraks

A TOAST TO YOU!

Halsey shows off her multi-tasking skills, taking the stage at YSL Beauty Festival with drink in hand.

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54 of 134 Donato Sardella/Getty

GROUP HUG

Shaquille O’Neal is the center of attention as he brings in Victoria Beckham and her kids — Brooklyn, Romeo and Cruz — for a fun photo opp at an event celebrating Reebok and the designer’s new partnership.

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55 of 134 Tibrina Hobson/Getty

WHO'S THAT GIRL?

Vanessa Williams gets the surprise of a lifetime at the unveiling of the 97th annual installation — a portrait of the star — on Thursday. 

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56 of 134 Sansho Scott/BFA/REX/Shutterstock

CHECKMATE

Emily Ratajkowski kicked off her Coachella weekend in style wearing a two-piece look by LPA to the #REVOLVEfestival welcome dinner in Palm Springs on Thursday.

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57 of 134 David X Prutting/BFA/Shutterstock

IN THE HOOD

Darren Criss takes a seat on the hood of a vintage car at the Dior Sauvage party on Thursday in Pioneertown, California.

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58 of 134 Madison McGaw/BFA/Shutterstock

FASHIONABLE FRIENDS

Molly Ringwald and Dianna Agron strike a pose as they attend the Foundrae store opening in New York on Thursday.

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59 of 134 Nils Jorgensen/Shutterstock

SHE MEANS BUSINESS

Natalie Dormer poses for photos at a champagne reception on Thursday in London to launch Fashion Re-told, a pop-up shop created in association with Harrods and Cadogan that sells secondhand clothes and new luxury clothes to raise funds for the NSPCC’s work in the local community.

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60 of 134 Broadimage/Shutterstock

HIT THE RUNWAY

Heidi Klum cuddles up to Tom Kaulitz as they arrive at LAX Airport in Los Angeles on Thursday.

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61 of 134 James Gillham/StillMoving.net/Shutterstock

PLAID ABOUT YOU

Lily James is all smiles as she poses for photographers at the photocall for her new film, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society in Guernsey on Thursday.

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62 of 134 Michael Rozman/Warner Bros.

SITTING PRETTY

Comedian Ali Wong cracks up Ellen DeGeneres while stopping by her talk show on Thursday.

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63 of 134 John Nacion/Startraks

TWO OF A KIND

Anthony Bourdain and girlfriend Asia Argento cozy up to each other as they arrive at the 2018 Women in the World Summit in New York City on Thursday.

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64 of 134 The Image Direct

PUPPY LOVE

Sienna Miller keeps it casual while out and about on a walk with her dog in New York on Thursday.

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65 of 134 Gary Gershoff/WireImage

WHITE HOT

January Jones strikes a pose before chatting about her show, The Last Man on Earth, at BUILD Studios in New York City on Thursday.

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66 of 134 Rick Kern/WireImage

DATE NIGHT

Matthew McConaughey and Camila Alves leave the kids at home to enjoy the night out at the Mack, Jack & McConaughey charity gala on Thursday in Austin, Texas.

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67 of 134 Sylvain Gaboury/Patrick McMullan/Getty

POWER PLAYERS

Dana Delany and Carla Gugino cozy up to one another for a photo at the The Hollywood Reporter‘s Most Powerful People In Media event in New York City on Thursday.

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68 of 134 Frank Franklin II/AP/Shutterstock

WOMAN OF THE HOUR

Viola Davis breaks into a grin while being applauded at the ninth annual Women in the World Summit in New York on Thursday.

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69 of 134 Christian Thompson/Disneyland Resort

DISNEY DARLINGS

It’s a big day filled with family fun for Kelly Clarkson as she and kids Remington Alexander and River Rose meet with Toy Story characters at Disneyland on Thursday.

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70 of 134 Dimitrios Kambouris/Getty

GIRL POWER

On Thursday, Morena Baccarin and Swarovski brand ambassador Karlie Kloss dress up to attend the Swarovskis Times Square Celebration in N.Y.C.

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71 of 134 Jamie McCarthy/Getty

HELLO, HANDSOME

A dapper Joe Manganiello suits up at The Hollywood Reporter‘s Most Powerful People In Media event.

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72 of 134 Ilya S. Savenok/Getty

IN THE HOT SEAT

Olympic gymnast Laurie Hernandez stops by BUILD Studios on Thursday in N.Y.C.

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73 of 134 Jamie McCarthy/Getty

TIME TO CELEBRATE

Robert De Niro and Jeffrey Wright attend the second annual luncheon for Untitled Stories, presented by AT&T, an inclusive film program.

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74 of 134 Marcus Williams

HAIRY SITUATION

Kendall Jenner picks up Hairfinity vitamins at an L.A. CVS on Sunday.

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75 of 134 DAN PELED/EPA-EFE/Shutterstock

STAY FOCUSED

Chris Hemsworth and Olympic sprinter Usain Bolt give their fill attention to the XXI Commonwealth Games on Thursday in Australia.

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76 of 134 George Pimentel/Getty

MAKING HISTORY

On Wednesday, Chelsea Clinton and Indigo founder Heather Reisman strike a pose with Clinton’s book, She Persisted Around the World: 13 Women Who Changed History, at a signing event in Toronto. 

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77 of 134 John Eddy/INSTARimages

CITY SLICKER

Aubrey Plaza heads to The Late Show on Wednesday.

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78 of 134 Splash News

TV TALK

Luis Fonsi stops by Spanish-language television show, El Hormiguero, on Wednesday.

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79 of 134 Matthew Eisman/Getty

WEDNESDAY TO REMEMBER

Wu-Tang Clan’s Method Man stops by BUILD Series to discuss his new TV series, Drop the Mic.

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80 of 134 Bruce Glikas/WireImage

LOVE FEST

Joshua Jackson keeps his loved ones, mom Fiona and sister Aisleagh, super close at the opening night afterparty for the play “Children of a Lesser God” on Wednesday.

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81 of 134 INSTARimages

NEW LOOK, NEW ME

On Wednesday, Jonah Hill sports a serious buzzcut in N.Y.C. following a workout.

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82 of 134 BACKGRID

BIG DAY

It’s back to work for Nicole Kidman and Reese Witherspoon as they film scenes for season 2 of Big Little Lies on Wednesday.

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83 of 134 Splash News

PHOTO FINISH

Penélope Cruz is picture-perfect in Madrid, Spain on Wednesday.

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84 of 134 Mary Clavering/Young Hollywood/Getty

WE DARE YOU

Tyler Posey and Lucy Hale, who star in the new horror movie Truth Or Dare, stop by Young Hollywood Studio on Wednesday.

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85 of 134 Splash News

LOVE, JENNIFER

A happy Jennifer Garner steps out for dinner in N.Y.C. 

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86 of 134 Art Garcia/Sipa

REAL TROOPERS 

Emmanuelle Chriqui and Ali Larter arrive at the Hollywood Super Troopers 2 premiere on Wednesday. 

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87 of 134 Vivien Killilea/Getty

WELL POLISHED 

On Wednesday, Vanessa Hudgens shows off her colorful manicure at the Los Angeles celebration of her SinfulColors Festival Collection collaboration. 

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88 of 134 Araya Diaz/Getty

GEMS IN THE TRUNK 

Candace Cameron Bure and Holly Robinson Peete come out for the Stella & Dot x HollyRod Charity Trunk Show for Autism Awareness Wednesday in L.A. 

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89 of 134 INSTARimages

BEFORE THE WEDDING BELLS 

Idris Elba and fiancée Sabrina Dowhre enjoy a date night in London. 

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90 of 134 Alberto E. Rodriguez/Getty

BACK ON THE JOB

Kevin Heffernan, Jay Chandrasekhar, Rob Lowe, Paul Soter, Steve Lemme and Erik Stolhanske celebrate at the Wednesday premiere of Super Troopers 2 in Hollywood. 

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91 of 134 Sansho Scott/BFA/Shutterstock

ANOTHER BEAUTIFUL YEAR 

Alessandra Ambrosio celebrates her birthday at a Revolve event in Los Angeles on Wednesday. 

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92 of 134 Broadimage/Shutterstock

MY MAN 

On Wednesday, Christina Milian poses at the boohooMAN by French Montana Los Angeles launch party.

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93 of 134 Dave Benett/Getty

JAZZED UP 

Cuba Gooding Jr. takes the stage at curtain call on press night for Chicago in London. 

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94 of 134 Chung Sung-Jun/Getty

SUPER SQUAD 

Avengers: Infinity War stars Pom Klementieff, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch and Tom Holland show their excitement at the film’s Seoul premiere on Thursday. 

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95 of 134 WENN

SHOPPING SPREE

A fresh-faced Uma Thurman is all smiles running errands in New York on Wednesday.

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96 of 134 Mike Marsland/WireImage

ROCK SOLID

Dwayne “The Rock” Johnson strikes a pose as he arrives at the European premiere of Rampage on Wednesday in Leicester Square in London.

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97 of 134 Jon Kopaloff/Getty

LIFE, ANIMATED

Kathryn Hahn makes a new friend at a photo call for Hotel Transylvania 3: Summer Vacation on Wednesday.

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98 of 134 The Image Direct

STREET CHIC

Kerry Washington waves to photographers while out and about in New York City on Wednesday.

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99 of 134 Jeff Spicer/Getty

ON A RAMPAGE

Malin Akerman goes sheer at the London premiere of Rampage on Wednesday.

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100 of 134 Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock

LAUGH ATTACK

Selena Gomez and Andy Samberg crack each other up as they pose at a photo call for Hotel Transylvania 3: Summer Vacation on Wednesday in Culver City.

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101 of 134 VALERIE MACON/AFP/Getty

FULL OF HART

Hannah Hart attends The Rising Stars Luncheon ahead of the GLAAD Media Awards on Wednesday.

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102 of 134 Pacific Coast News

IN COLD BLOOD

Gina Rodriguez looks to be in a happy mood after filming a particularly gruesome scene for her upcoming film, Someone Great, on Monday.

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103 of 134 Bruce Glikas/FilmMagic

A TOAST TO US

Denzel Washington and Tammy Blanchard take a moment to relax at a meet and greet for their new Broadway production of The Iceman Cometh at Delmonico’s in New York on Wednesday.

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104 of 134 Matthew Eisman/Getty

MOVIE MOMENT

Aisha Tyler visits BUILD Studios to discuss her new film, Axis, on Wednesday.

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105 of 134 Derek Storm/Everett

FOR REEL

On Tuesday, Danielle Brooks and Phoebe Robinson make their way to the 2018 Reel Works Benefit Gala.

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106 of 134 Paul Zimmerman/WireImage

PUPPY LOVE

Amanda Seyfried cuddles with her furry friend while attending the 3rd annual Best Friends Animal Society New York City Gala on Tuesday.

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107 of 134 Ken McKay/ITV/Shutterstock

THIS IS WAR

Avengers: Infinity War costars Elizabeth Olsen and Paul Bettany stop by London talk show, Lorraine, on Wednesday to discuss the film.

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108 of 134 Astrid Stawiarz/Getty

PRETTY IN PINK

Busy Philipps sips Three Olives rosé vodka at The Standard East Village in N.Y.C. on Tuesday.

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109 of 134 Samantha Nandez/BFA/Shutterstock

HERE I AM

Strike a pose! All eyes are on Ashley Graham as she makes her entrance at Vogue’s celebratory event in honor of Giovanni Morelli’s First Collection for Stuart Weitzman.

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110 of 134 Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock

NEW YORK, NEW YORK

Jon Hamm has his picture taken while attending a New York screening of Beirut on Tuesday.

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111 of 134 Jerritt Clark/Getty

GAME FACE

Amid new dating buzz, Brad Pitt is seen enjoying himself at an L.A. Dodgers game on Tuesday.

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112 of 134 Johnny Nunez/WireImage

GOING FOR THE GOLD

Complementing each other’s vibrant outfits, Janelle Monáe and Cardi B celebrate the rapper’s super-successful album, Invasion of Privacy, (it’s certified gold!) at her N.Y.C. album release party.

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113 of 134 Matteo Prandoni/BFA/Shutterstock

DAPPER MEN

Queer Eye‘s Tan France and Olympian Gus Kenworthy mingle at Nordstrom Men’s Store NYC VIP Party on Tuesday.

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114 of 134 Adam Nemser/Startraks

SELFIE WORTH

Stranger Things actor Gaten Matarazzo joins in on the selfie fun with “Mean Girls” Broadway star Taylor Louderman backstage of the N.Y.C. show.

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115 of 134 Christopher Polk/Getty

GET SOME REST

Jason Momoa and Blaine Halvorson get comfy at Rock ‘n’ Roll Holy Land: Exclusive and Interactive Experience by MadeWorn, presented by Mastercard and Fred Segal, on Tuesday.

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116 of 134 Andrew Lipovsky/NBC/Getty

SHINE ON

Newlywed Emily Ratajkowski looks lovely in a metallic ensemble during a Tonight Show appearance on Tuesday.

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117 of 134 MARIO RUIZ/EPA-EFE/Shutterstock